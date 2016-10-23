Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı

4 Kasım'da sinemaseverler ile buluşacak yeni Marvel filmi Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı. Film, görselliği ile herkesi etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,2b
1
23
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sevilen kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşımaya devam eden Marvel, şimdi de Doctor Strange'i sinemaseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanları arasında yer alan Doctor Strange'in bireysel filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Film için meraklı bekleyiş sürerken, Doctor Strange'i erkenden izleme şansı yakalayan bazı eleştirmenler ve sinemaseverler film hakkında görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.
Doctor Strange ile ilgili gelen ilk tepkilere bakılırsa filmin en beğenilen yanları Benedict Cumberbatch'in performansı ve filmin görsel tasarımı olmuş gibi görünüyor. Doctor Strange'in Marvel Sinematik Evreni'ndeki en iyi filmlerden biri olmadığı konusunda hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor, ancak filmin kendisine has tarzı ile diğer Marvel filmlerinden ayrılmayı başardığı ve bu yönü ile izleyicilere özgün bir deneyim yaşattığı söyleniyor.
Şu ana kadar yayınlanan fragmanları ile sinemaseverleri adeta görsel bir şölene davet eden Doctor Strange, bu konuda beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan ilk tepkilerin neredeyse hepsinde filmin görsel tasarımının ve görsel efektlerinin ne kadar iyi olduğuna dikkat çekiliyor ve filmin 3D'de izlenmesi gerektiği söyleniyor.
Sinemaseverleri, Marvel Sinematik Evreni'nde daha önce işlenmeyen büyülü bir dünyaya taşıyacak olan Doctor Strange, geçirdiği trafik kazası sonrası kariyeri sona eren yetenekli ve son derece kibirli bir cerrah olan Stephen Strange'in hikayesini anlatıyor. İyileşme umudu ile çıktığı yolculuğu sırasında son derece yaşlı ve esrarengiz bir büyücü ile tanışan Dr. Strange, mistik bir dünyanın kapılarını aralayacak.
Başrollerinde Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen ve Michael Stuhlbarg'i izleyeceğimiz Doctor Strange, 4 Kasım'da vizyona girecek.

http://collider.com/doctor-strange-reviews/#news Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaazto28 3 yıl en beğenilen
İki kere okudum ama tepki neymiş onu anlamadım, biraz doğru kelimeleri seçseniz daha iyi olacak. Keşke "tepki" yerine "etki" yazsaydınız.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Alien+Predator, marvel ekibini yer. Çünkü sigourney weaver yok. Mesela hulka alien larvası bulaştımı durduramazlar veya predatör, demiradamın giysiyi giydimi gg.

,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tugrul_512bitAlien+Predator, marvel ekibini yer. Çünkü sigourney weaver yok. Mesela hulka alien larvası bulaştımı durduramazlar veya pre...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 yıl
Alien+Predator, marvel ekibini yer. Çünkü sigourney weaver yok. Mesela hulka alien larvası bulaştımı durduramazlar veya predatör, demiradamın giysiyi giydimi gg.
Alien+Predator, marvel ekibini yer. Çünkü sigourney weaver yok. Mesela hulka alien larvası bulaştımı durduramazlar veya predatör, demiradamın giysiyi giydimi gg...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaazto28 3 yıl
Benim çocuk olduğumu nerden çıkardın? Azıcık fizik bilgin olsaydı seninle tartışırdım ama olmadığı aşikar, ayrıca mesajının biraz okuyup belki yanlış yapmışım diye tdk ya baktım ama ben haklıyım.

Git bi tdk nın sitesinden tepkinin anlamına bak da öyle konuş, tanımadığın insanlarla da düzgün konuş, daha insanlarla nasıl konuşacağını bilmeyen bir şahıs gelmiş burada mantık dersi veriyor, terbiyesiz.

Buradaki yapmış olduğum imla hataları da sana gelsin.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 3 yıl
marvel sinemadaki paranın tadına vardı artık tüm cizgi kahramanlarına bir film cıkartırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 3 yıl
Benedict Cumberbatch hep ukela, kendini beğenmiş rollerde kendini gösterdi Enigma dışında. Eğitime ihtiyacı olan ve kendini geliştiren ve ardından gökdelen büken bir doktor ilginç olacak. Neo gibi. Konuya hakim değilim, çizgi romanlarını okumak lazım sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OkanDRDYK 3 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
Benedict Cumberbatch hep ukela, kendini beğenmiş rollerde kendini gösterdi Enigma dışında. Eğitime ihtiyacı olan ve kendini geliştiren ve ardından gökdelen büken bir doktor ilginç olacak. Neo gibi. Konuya hakim değilim, çizgi romanlarını okumak lazım sanırım.

Doctor Strange in animasyon filmini izle yeter. Filmle aynı hikaye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 3 yıl
Dr. Strange için daha uygun bir oyuncu düşünemiyorum. Cuk oturmuş. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muhammet0689 3 yıl
Hürriyet ve milliyetin saçma sapan haber başlıkları gibi bir yazı olmuş, tepkiler ne olabilir diye merak edip okudum ama başlığı ile hiç alakası olmayan bir yazı olmuş!
5. sınıftan itibaren yazım teknikleri anlatılır ama çoğu insan beceremez, aslında becerebilir ama hayata adım atma mecburiyetimizin bir sonucudur bu gibi hatalar, çünkü kimse kariyer için eğitim alıp kendisini geliştirmez, sadece ve sadece maaş almak için diploma alıyoruz (Ülkemizin eğitim-Ekonomi sistemi yüzünden) ve işte böyle sonuçları en popüler teknoloji sitelerinde bile görebiliyoruz.
Emeğin için teşekkürler, ama yine de dikkat etmekte fayda var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl Muhammet0689
Muhammet0689

Hürriyet ve milliyetin saçma sapan haber başlıkları gibi bir yazı olmuş, tepkiler ne olabilir diye merak edip okudum ama başlığı ile hiç alakası olmayan bir yazı olmuş!

5. sınıftan itibaren yazım teknikleri anlatılır ama çoğu insan beceremez, aslında becerebilir ama hayata adım atma mecburiyetimizin bir sonucudur bu gibi hatalar, çünkü kimse kariyer için eğitim alıp kendisini geliştirmez, sadece ve sadece maaş almak için diploma alıyoruz (Ülkemizin eğitim-Ekonomi sistemi yüzünden) ve işte böyle sonuçları en popüler teknoloji sitelerinde bile görebiliyoruz.

Emeğin için teşekkürler, ama yine de dikkat etmekte fayda var.

Yazının içeriği başlıktaki tepkileri taşımıyor mu? Türkçe anlama kavrama beceriniz çok düşük. Filmin genel olarak beğenildiğini söylemesi bir tepki oluyor. Tepkiden ne anlıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 3 yıl
IMAX de izleyin bu filmi .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rosedaled3 3 yıl
Bunu 4 dx de izleriz artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprn46 3 yıl rosedaled3
Imax'e kıyasla önerir misiniz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Doctor strange ve black panter bakalım nasıl olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 yıl en beğenilen
İki kere okudum ama tepki neymiş onu anlamadım, biraz doğru kelimeleri seçseniz daha iyi olacak. Keşke "tepki" yerine "etki" yazsaydınız.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl kaazto28
kaazto28

İki kere okudum ama tepki neymiş onu anlamadım, biraz doğru kelimeleri seçseniz daha iyi olacak. Keşke "tepki" yerine "etki" yazsaydınız.

Senin gibi çocuklara olumlu ve olumsuz nedir öğretilemediği için okulda tepki sözcüğünün de çatışmacı kültürümüzde sadece olumsuz anlamıyla var olduğunu sanıyorsun. Aynen eleştirmek eyleminde olduğu gibi. Eleştirinin olumlu ve olumsuzu olduğu gibi tepkinin de olumlu ve olumsuzu olur. Ayrıca tepki etkinin sonucudur. Yani burdaki etki filmin kendisidir. Tepki de verilen karşılıktır. Temel Türkçe ve mantık dersi yerine çevirtiyorsunuz lan burayı zorla. Hadi yaylan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr.M 3 yıl
beklediğim bir film hadi bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Son gökdelen bükücü Dr. Strange


Zaten şimdiye kadar en iyi Marvel filmleri daha ciddi çekilen Winter Soldier,Civil War gibi filmler oldu.Mizahi yönü ağır basan Ant man gibi filmlerde gayet iyiydi aslında.

Dr Strange ilk filmi olduğu ve karakteri tanıtıp,sevdirecek olmaları yüzünden mizahi-görsel yönü daha çok ön plana çıkarılacak gibi duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7206 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
8 etiket daha marvel Doctor Strange marvel sinematik evreni Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl VR, DX12 ve Vulkan için AMD sistem topladık "AMD FX8370 ve RX480" 3 yıl IOS 10.1 çıktı: iPhone 7 Plus'a Portre özelliği geldi 3 yıl Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi 3 yıl ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması 3 yıl Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi 3 yıl Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor 3 yıl Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor 3 yıl Galaxy Note 7 sahiplerine müjde: Gelecek yılın amiral gemilerinde yarı yarıya indirim var 3 yıl Yeni bir MacBook modeli yolda 3 yıl iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor 3 yıl Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör 3 yıl Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali 3 yıl Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek 3 yıl Microsoft bir dönem Facebook için 24 milyar doları gözden çıkarmış 3 yıl Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası 3 yıl Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek 3 yıl Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı 3 yıl Mac bilgisayarları uzun vadede daha ucuz 3 yıl Bu kamyonet oyuncular için: Çılgın oyun deneyimi! 3 yıl Android kullanıcıları dikkat: Fidye virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı Sonraki Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı 3 yıl Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor 3 yıl Samsung'da yeniden yapılanma: 200 yönetici işinden olabilir 3 yıl Siber saldırılar neden bu kadar etkili oldu? 3 yıl AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ] 3 yıl Yeni MacBook Pro modelinin OLED paneli Magic Toolbar adını alabilir 3 yıl Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı 3 yıl Toshiba OCZ RD 400 512GB NVMe SSD incelemesi "Küçük ve Hızlı" 3 yıl Avrupa başaramadı: Schiaparelli uzay aracı harap oldu 3 yıl Barack Obama’dan Galaxy Note 7′ye gönderme 3 yıl Dizel skandalı Audi'nin teknoloji projelerini de etkiledi 3 yıl AMD üçüncü çeyrekte beklentileri aştı 3 yıl Samsung kullanıcılarını kızdıracak patlamış Galaxy Note 7 görünümlü iPhone 7 kılıfı 3 yıl George R.R. Martin'den Game of Thrones ve Westworld'ü bir araya getirecek teklif 3 yıl PowerColor, harici ekran kartı kutusunu piyasaya sürüyor 3 yıl AMD Radeon RX 470D artık resmi 3 yıl Tom Cruise, unutulmaz rollerini 10 dakikada yeniden canlandırdı 3 yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için yeni bir dönem başlıyor 3 yıl DDoS saldırıları interneti kilitledi: Bağlantılarda büyük oranda yavaşlama var 3 yıl iPhone 7’deki Intel modem performans konusunda geride kalıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim