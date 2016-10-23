Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı

Sevilen kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşımaya devam eden Marvel, şimdi de Doctor Strange'i sinemaseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanları arasında yer alan Doctor Strange'in bireysel filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Film için meraklı bekleyiş sürerken, Doctor Strange'i erkenden izleme şansı yakalayan bazı eleştirmenler ve sinemaseverler film hakkında görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Doctor Strange ile ilgili gelen ilk tepkilere bakılırsa filmin en beğenilen yanları Benedict Cumberbatch'in performansı ve filmin görsel tasarımı olmuş gibi görünüyor. Doctor Strange'in Marvel Sinematik Evreni'ndeki en iyi filmlerden biri olmadığı konusunda hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor, ancak filmin kendisine has tarzı ile diğer Marvel filmlerinden ayrılmayı başardığı ve bu yönü ile izleyicilere özgün bir deneyim yaşattığı söyleniyor.

Şu ana kadar yayınlanan fragmanları ile sinemaseverleri adeta görsel bir şölene davet eden Doctor Strange, bu konuda beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan ilk tepkilerin neredeyse hepsinde filmin görsel tasarımının ve görsel efektlerinin ne kadar iyi olduğuna dikkat çekiliyor ve filmin 3D'de izlenmesi gerektiği söyleniyor.

Sinemaseverleri, Marvel Sinematik Evreni'nde daha önce işlenmeyen büyülü bir dünyaya taşıyacak olan Doctor Strange, geçirdiği trafik kazası sonrası kariyeri sona eren yetenekli ve son derece kibirli bir cerrah olan Stephen Strange'in hikayesini anlatıyor. İyileşme umudu ile çıktığı yolculuğu sırasında son derece yaşlı ve esrarengiz bir büyücü ile tanışan Dr. Strange, mistik bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Başrollerinde Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen ve Michael Stuhlbarg'i izleyeceğimiz Doctor Strange, 4 Kasım'da vizyona girecek.

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