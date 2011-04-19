Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli Nokia C2-06 kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
66b
1
49
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft firmasıyla yapılan stratejik işbirliğinin ardından yüzünü Windows Phone 7'ye çeviren ve en geç 2011 yılı sonuna kadar karşımıza bu mobil işletim sistemini kullanan bir modelle çıkmayı planlayan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın C2-06 prototipinin fotoğrafı ve çeşitli teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Touch and Type ailesinin yeni üyesi olacağı ve alt segmentte konumlandırılacağı düşünülen C2-06, Nokia'nın Series 40 6th Edition arayüzünü kullanıyor. Günümüzde standart haline gelen 3G ve Wi-Fi gibi özellikleri bünyesinde barındırmayan telefonda hem resistif dokunmatik ekrana hem de standart tuş takımına yer verilmiş. Çift sim kart desteği sunan ve BL-5C kodlu bataryayla geleceği belirtilen telefonun kamera çözünürlüğü ise 2 megapiksel.

Nokia C2-06'nın ne zaman tanıtılacağı, diğer teknik özellikleri veya belirli bir pazara (örn: gelişmekte olan ülkeler) yönelik model olup olmayacağı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.


http://www.hackintosh-india.com/2011/04/nokia-dual-sim-touch-and-type-slider.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Eddie The Head 8 yıl en beğenilen
Tasarımı berbat
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
s2ci21 4 yıl
arkadaşlar bende nokıa c2 06 var mesaj gönderdiğim numara son kullanılanlara kaydediliyor silmek için ne yapa bilirim acil yardım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
android137 8 yıl
Bu ne kadar çirkin bir tasarımdır ya hiç yakıştıramadım Nokiaya sokakda ki bazı çin malı çift hattı tellerin bile tasarımı bundan daha iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
tasarım berbet diyorsunuz.akıllı telefon üreticileri biraz apple ye benzeyince, bunlar apple'ı taklit ediyo diyosunuz.adamlar ne yapsın.tamam telefon iğrenç ama sonuçta bas bas bağırdığınız tasarım benzerliklerini yapıyolar:))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bu nokia ne gereksiz modeller üretiyor.3g wifi yokmuş.olmadı telefon görüşmesi de Olmasın.ne gerek var görüşmeye öyle telefonun ekranına bakıp dursunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
"Dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli Nokia C2-06"
bunun neresine dokunucaz acaba ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 8 yıl
olay tasarım değilki adamlar bu telefonda çift sim kullananları hedef almışlar ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl
özellikleri ve tasarımı berbat yine , kalın bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 8 yıl
nokia bu devirde wifi yoksa satamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karasimsek06 8 yıl
bu ne la
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuavo15 8 yıl
yalan haber derken donanım haberi kastetmedim kaynak yalan fotografta var sitesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl
Yaşlılar kalp hastaları ve çocuklar bu modeli görmesin bünyeleri kaldırmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuavo15 8 yıl
bence çin malı bu nokianın conseptine uymuoyr yalan haber bakın hem sisteme hiç gördünüzmü sybiana benzemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 8 yıl

kuavo15

bence çin malı bu nokianın conseptine uymuoyr yalan haber bakın hem sisteme hiç gördünüzmü sybiana benzemiyor






Kardeş symbian değil zaten.

Series 40 kullanıyor cihaz haberde de yazmış. Yani işletim sistemi symbian değil. Java diye tabi ettiğimiz sistem var.

Biraz iyi okusak böyle olmayacak.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Nokia bu gidişle sadece amele pazarına hitap edecek :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMidnight 8 yıl

Harakiri yapmak bu olsa gerek!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
65961 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, bluetooth
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) 8 yıl Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim