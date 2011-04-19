Dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli Nokia C2-06 kameralara yakalandı

Microsoft firmasıyla yapılan stratejik işbirliğinin ardından yüzünü Windows Phone 7'ye çeviren ve en geç 2011 yılı sonuna kadar karşımıza bu mobil işletim sistemini kullanan bir modelle çıkmayı planlayan Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın C2-06 prototipinin fotoğrafı ve çeşitli teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Touch and Type ailesinin yeni üyesi olacağı ve alt segmentte konumlandırılacağı düşünülen C2-06, Nokia'nın Series 40 6th Edition arayüzünü kullanıyor. Günümüzde standart haline gelen 3G ve Wi-Fi gibi özellikleri bünyesinde barındırmayan telefonda hem resistif dokunmatik ekrana hem de standart tuş takımına yer verilmiş. Çift sim kart desteği sunan ve BL-5C kodlu bataryayla geleceği belirtilen telefonun kamera çözünürlüğü ise 2 megapiksel.

Nokia C2-06'nın ne zaman tanıtılacağı, diğer teknik özellikleri veya belirli bir pazara (örn: gelişmekte olan ülkeler) yönelik model olup olmayacağı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmadı.

http://www.hackintosh-india.com/2011/04/nokia-dual-sim-touch-and-type-slider.html