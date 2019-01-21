Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor

Ses teknolojileri konusunda dünya lideri firmalardan olan Dolby, akıllı telefonlardan kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uygulama şimdilik kapalı bir kullanıcı grubu ile test ediliyor.

Dolby 234 neler sunuyor?

Kısa süre önce kullanıcı alımına kapatılan uygulama 234 kod adı ile geliştiriliyor. Koyu pembe, mor ve eflatun renklerin ağırlıklı olduğu uygulama tek tıkla ses kaydı yapabiliyor. Kayıt edilen bu ses daha sonra farklı ayarlarla kaliteli hale getiriliyor.

Uygulama ses kayıt tuşuna bastığınız ilk birkaç saniyede odanın tonlarını ölçüyor ve sonrasında kayda başlıyor. Kayıt sonrasında gürültü azaltma, sesin alçalması veya artması, dinamik ekolayzır, stereo genişleme, sıkıştırma, bass ayarlama şeklinde farklı efektler uyguluyor.

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Uygulama bu efektleri pek çok farklı ayar paketi içerisine yerleştirmiş. Uygulama içerisinde bir adet paket ücretsiz iken diğer 6 paket deneme olarak açık. Sonrasında ise satın alma gerektiriyor. Her paket farklı bir ses temasına yönelik. Paketler uygulandıktan sonra Dolby veya SoundCloud ile paylaşılabiliyor.

Uygulamayı deneyenler deneme sürümüne göre oldukça başarılı bulmuş. Dolby’nin ses optimizasyonunda yapay zekâ teknolojilerinden yararlandığı tahmin ediliyor. Şimdilik uygulama sadece efektlerin yoğunluğunu ayarlamaya izin veriyor. Efektlerin kendisinde ayarlama izni yok.

Diğer taraftan ortaya çıkan efektli ses sonuçlarının iddia edildiği gibi profesyonel mikrofon ile kaydedilmiş hissiyatı veremediği ifade ediliyor. Bununla birlikte henüz geliştirme aşamasında olduğu için Dolby önemli dokunuşlar yapacaktır.