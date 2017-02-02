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Donald Trump'a bir mesaj da Periscope'dan geldi

Seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından teknoloji dünyasının eleştiri oklarını çevirdiği Trump’a Periscope yeni güncellemeyle birlikte açılış ekranında çıkan yazı ile mesaj verdi.
2 yıl
2,3b
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15
Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşının ABD’ye giriş yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamasının yankıları hala sürüyor. Facebook, Microsoft, Uber, Amazon gibi şirketler CEO’ları aracılığıyla yeni düzenlemeyi eleştirirken canlı yayın uygulaması Periscope ise yeni güncelleme ile birlikte açılış ekranına eklediği ifade ile göçmenlere destek oldu.
Ayrıca Bkz. "Tim Cook: Qualcomm para koparmaya çalışıyor, dava açmak zorunda kaldık"

Periscope dün yaptığı açıklamayla pek çok inanç ve ülkeye mensup insan sayesinde oluşturulup bugünlere geldiğini ve göçmen ya da mülteciler olmadan Periscope’un da olmayacağını belirterek tüm bu nedenlerden dolayı açılış ekranını basit bir gerçeği ifade etmek için değiştirdiklerini duyurdu.

İlk olarak pazartesi günü ABD'de olmak üzere kullanıcılara sunulan yeni güncellemeyle birlikte açılış ekranına ‘’Göçmenler tarafından gururla Amerika’da üretilmiştir’’ ifadesini ekleyen Periscope böylece göçmen ve mültecilere yönelik adil olmadığını düşündüğü yeni düzenlemeye karşı olduğunu ve göçmenlerin yanında olduğunu gösterdi.


2015 Yılında, Periscope yayın hayatına başlamadan önce onu satın alan Twitter da attığı tweetle benzer bir ifadeye yer vermiş ve ''her dinden göçmenler'' tarafından kurulduğunu ifade etmişti.

[twitter=https://twitter.com/Twitter/status/825513865794293761]

https://thenextweb.com/twitter/2017/01/30/twitter-digs-trump-made-immigrants-stamp-periscope/ Yorum Yaz
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Firaristt 2 yıl en beğenilen
Eeeey Periscope, sen kimsin ya?
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DubSteq 2 yıl
Sanırım insanlar göçmen ile mülteci kelimelerini karıştırıyor. ABD'ye girişi yasaklananlar mülteci denilen kesim ve özellikle bunların geldiği ülkelerdir.
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The SATANİST 2 yıl
trump sonuna kadar haklı göçmne politikasında hatta bizimde örnek almamız gerek
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EneSerhat 2 yıl
Göçmen- yerli bir şey değil beyaz- zenci ayrımı başlarsa o zaman savaş baltaları çıkacak, bir de kızılderi mevzusu var.

ABD, SSCB nin sonunu paylaşır mı?
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BatuhanXxX 2 yıl

Trump Reis.. AKP li Yalaka medya ve burdaki Troller Trump ci olmuştu :) adamın danışmanı İhvan teröristtir Türkiye ona göre davransın diyor :)
Diğer danışmanı radikal islam yoktur. İslamın kendisi Terör dinidir diyen birisi. Terörün kaynağı Kuran diyen birisi. Reis üç buçuk :) Trump Bodoslama daldı müslüman dünyasına Reis sessiz. Freni patlayan kamyon İrana girdi :)
Esad'a, İsraile, Sisi ye destek olacak bir Trump ile AKP nasıl geçinecek.
Hazırlanın millet Trump olayında da Dönüyor Troller :)
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vurucutim2 2 yıl
Adam haklı çekilin aradan en azından yapacam dediğini yapıyor
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Rookie PG 2 yıl
reis amarigan başganını bile etkilemiş
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Fasist Diktator 2 yıl
Adam gibi adam
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AKonyalı42 2 yıl
trump bu yaza kalmaz indirilir fava at bekle
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aygunn 2 yıl
Sonuçta adam ayrımcılık yapıyor. Amerika kendi tarihini inkar ediyor bir bakıma
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Barış Manço 2 yıl
Gelen geçen tokatlıyor.
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DubSteq 2 yıl
Sanırım insanlar göçmen ile mülteci kelimelerini karıştırıyor. ABD'ye girişi yasaklananlar mülteci denilen kesim ve özellikle bunların geldiği ülkelerdir.
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