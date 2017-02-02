Donald Trump'a bir mesaj da Periscope'dan geldi

Periscope dün yaptığı açıklamayla pek çok inanç ve ülkeye mensup insan sayesinde oluşturulup bugünlere geldiğini ve göçmen ya da mülteciler olmadan Periscope’un da olmayacağını belirterek tüm bu nedenlerden dolayı açılış ekranını basit bir gerçeği ifade etmek için değiştirdiklerini duyurdu.
İlk olarak pazartesi günü ABD'de olmak üzere kullanıcılara sunulan yeni güncellemeyle birlikte açılış ekranına ‘’Göçmenler tarafından gururla Amerika’da üretilmiştir’’ ifadesini ekleyen Periscope böylece göçmen ve mültecilere yönelik adil olmadığını düşündüğü yeni düzenlemeye karşı olduğunu ve göçmenlerin yanında olduğunu gösterdi.
2015 Yılında, Periscope yayın hayatına başlamadan önce onu satın alan Twitter da attığı tweetle benzer bir ifadeye yer vermiş ve ''her dinden göçmenler'' tarafından kurulduğunu ifade etmişti.
https://thenextweb.com/twitter/2017/01/30/twitter-digs-trump-made-immigrants-stamp-periscope/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ABD, SSCB nin sonunu paylaşır mı?
Diğer danışmanı radikal islam yoktur. İslamın kendisi Terör dinidir diyen birisi. Terörün kaynağı Kuran diyen birisi. Reis üç buçuk :) Trump Bodoslama daldı müslüman dünyasına Reis sessiz. Freni patlayan kamyon İrana girdi :)
Esad'a, İsraile, Sisi ye destek olacak bir Trump ile AKP nasıl geçinecek.
Hazırlanın millet Trump olayında da Dönüyor Troller :)
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persicope, donald trump ve