Donald Trump'a bir mesaj da Periscope'dan geldi

Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşının ABD’ye giriş yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamasının yankıları hala sürüyor. Facebook, Microsoft, Uber, Amazon gibi şirketler CEO’ları aracılığıyla yeni düzenlemeyi eleştirirken canlı yayın uygulaması Periscope ise yeni güncelleme ile birlikte açılış ekranına eklediği ifade ile göçmenlere destek oldu.

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Periscope dün yaptığı açıklamayla pek çok inanç ve ülkeye mensup insan sayesinde oluşturulup bugünlere geldiğini ve göçmen ya da mülteciler olmadan Periscope’un da olmayacağını belirterek tüm bu nedenlerden dolayı açılış ekranını basit bir gerçeği ifade etmek için değiştirdiklerini duyurdu.

İlk olarak pazartesi günü ABD'de olmak üzere kullanıcılara sunulan yeni güncellemeyle birlikte açılış ekranına ‘’Göçmenler tarafından gururla Amerika’da üretilmiştir’’ ifadesini ekleyen Periscope böylece göçmen ve mültecilere yönelik adil olmadığını düşündüğü yeni düzenlemeye karşı olduğunu ve göçmenlerin yanında olduğunu gösterdi.





2015 Yılında, Periscope yayın hayatına başlamadan önce onu satın alan Twitter da attığı tweetle benzer bir ifadeye yer vermiş ve ''her dinden göçmenler'' tarafından kurulduğunu ifade etmişti.

https://thenextweb.com/twitter/2017/01/30/twitter-digs-trump-made-immigrants-stamp-periscope/