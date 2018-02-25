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DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri

DonanımHaber Forum'un Ocak ayında en çok konuşulan film ve dizilerini bir araya getirdik. Forumun en çok konuşulan filmi Arif V 216, en çok konuşulan dizisi ise Vikings oldu.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum'un popüler forum kategorileri arasında sinema ve dizi alt forumları büyük hareketliliğe sahip. Kullanıcılar takip ettikleri film ve dizilerle ilgili haberleri değerlendiriyor, izledikleri hakkında yorum yapıyor ve beğendiği içeriklere göre diğer kullanıcılardan film ve dizi tavsiyesi istiyor.
Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber Forum’da Ocak ayının popüler telefon ve otomobil modellerini listelemiştik. Bu defa Ocak ayının en çok konuşulan film ve dizilerini bir araya getirdik.
Forum sayfamızda her film ve dizi için bir ana konu bulunuyor. Bu ana konu altında içerikle ilgili tartışmalar ve yorumlar paylaşılıyor. Biz de ana konulardaki Ocak ayında atılan mesaj sayısına göre Ocak ayının popüler dizi ve filmlerini belirledik.
Ocak ayında en çok konuşulan film açık ara farkla Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filmi oldu. En çok konuşulan 10 film arasında 3 adet yerli film bulunuyor.
En çok konuşulan dizi ise Vikings dizisi oldu. Uzun zamandır yeni bölümü çıkmamasına rağmen Game of Thrones kendine ikinci sırada yer buldu. Listeye eklemediğimiz Survivor için Ocak aayında 818 adet mesaj atıldı. Üstelik Survivor geçtiğimiz ay değil bu ay yayınlanmaya başladı.

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Swonz 1 yıl en beğenilen
La Casa de Papel izleyipte twitterda adını ...... de papel yapmayanlar gelin sarılalım
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zero fear 1 yıl
The Walking Dead'e bak bu durumlara düşecek dizi miydi
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tobepeople 1 yıl
3 sezon dolmadan izlememek lazım ,tadını köküne kadar çıkartalım :D
Vikings'e en başında çıkar çıkmaz başladım ;ilk sezonu beğendim , ikinci sezonu beğenmeyip bırakmıştım. Nasıl bu kadar severi oldu anlamadım bozmuştu ikinci sezonda 3.sezon toparladı demek ki :) Neyse bir ara belki tekrar devam ederim.
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21Temmuz 1 yıl
Dizi olarak Lacasa de papel şubat ayında Vikingsi geçer.Çok popüler.
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danner 1 yıl theJuDGe_41
Hocam ben açık yazsam verecekler uzaklaştırmayı 😂 Dizinin ismi öyleymiş ben bilmiyordum biraz garip oldu.
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danner 1 yıl EyeCoral
Hocam doğru siz diyince baktım ismi öyleymiş Donanım haber camiasından özür diliyorum. Mutlaka bakacağım diziye.
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danner 1 yıl
Fu*ck*ng niye sansürlenir acaba anlamış değilim.
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EyeCoral 1 yıl danner
Donanımhaber değil ama sansürleyen, dizinin orijinal ismi öyle. Seyretmeyenlere öneririm değişik bir dizi. Zaten kısa kısa 25 dk lık bölümler.
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theJuDGe_41 1 yıl danner
Bu mesajı yazarken sen de sansürlemişsin

dizinin adı öyle olduğu için o şekilde yazdım
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Intruder 1 yıl
Güncel zamanda gösterimde olmayan tek film Interstellar.
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drjacob 1 yıl
La casa de papel 'i her gün görür olduk , başlayacak artık sanırım
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ContEmpor4ry 1 yıl
Dark'ın daha önlerde olması lazım.
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fenerliso 1 yıl
Defalarca izlemekten sıkılmayacağım tek film sanırım Interstellar..
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