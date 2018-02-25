DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri

DonanımHaber Forum'un popüler forum kategorileri arasında sinema ve dizi alt forumları büyük hareketliliğe sahip. Kullanıcılar takip ettikleri film ve dizilerle ilgili haberleri değerlendiriyor, izledikleri hakkında yorum yapıyor ve beğendiği içeriklere göre diğer kullanıcılardan film ve dizi tavsiyesi istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber Forum’da Ocak ayının popüler telefon ve otomobil modellerini listelemiştik. Bu defa Ocak ayının en çok konuşulan film ve dizilerini bir araya getirdik.

Forum sayfamızda her film ve dizi için bir ana konu bulunuyor. Bu ana konu altında içerikle ilgili tartışmalar ve yorumlar paylaşılıyor. Biz de ana konulardaki Ocak ayında atılan mesaj sayısına göre Ocak ayının popüler dizi ve filmlerini belirledik.

Ocak ayında en çok konuşulan film açık ara farkla Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filmi oldu. En çok konuşulan 10 film arasında 3 adet yerli film bulunuyor.

En çok konuşulan dizi ise Vikings dizisi oldu. Uzun zamandır yeni bölümü çıkmamasına rağmen Game of Thrones kendine ikinci sırada yer buldu. Listeye eklemediğimiz Survivor için Ocak aayında 818 adet mesaj atıldı. Üstelik Survivor geçtiğimiz ay değil bu ay yayınlanmaya başladı.