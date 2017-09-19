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Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışırken FBI ajanına yakalandı

Amerikalı bir mühendis, özel bilgileri Rusya'ya satmak isterken FBI ajanına yakalandı. Hakkında 35 yıllık hapis cezası istenen mühendis, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışırken FBI ajanına yakalandı
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Amerikalı bir mühendis, uydularla ilgili bilgileri Rusya’ya satmaya çalışırken yakalandı. Kendisini Rus ajanı olarak tanıtan FBI görevlisine denk gelen mühendis, 5 yıl hapse mahkûm edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak çalışan 49 yaşındaki Gregory Justice adlı şahısın Rus istihbarat görevlisi olduğunu düşündüğü ticari uydulara ait gizli teknik bilgileri satmaya çalıştı. Ancak Rus istihbarat görevlisi olduğu düşünülen kişinin aslında FBI ajanı olduğu ortaya çıktı.

Bilgileri 3500 Dolar Karşılığında Sızdırdı

Resmi belgelere göre Justice, uydular ile ilgili bilgileri toplantı başına 500 dolar veya 1000 dolar karşılığında Rus görevlisi sandığı kişiye aktardı. Toplam dört toplantı gerçekleştirildi. 2016 yılında gerçekleşen görüşmelerde toplam 3500 dolar aldı.

Film senaryosu gibi gerçekleşen ilginç olay sonucunda Gregory Justice gözaltına alınmıştı. Dünkü duruşmadan Justice hakkında 5 yıl hapis cezası çıktı. Justice için 35 yıl hapis cezası isteniyordu.


https://www.cnbc.com/2017/09/18/california-engineer-gets-5-years-for-trying-to-sell-secrets-to-russia.html Yorum Yaz
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nirvanha 1 yıl en beğenilen
3500 dolara porno film olsa satılmaz.Uydu sırları ne yahu.
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Brky 1 yıl
ABD, Rusya'ya karşı müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Geçenlerde ABD, yok kaspersky rus istihbaratına bilgi sızdırıyor falan filan deyip yasakladılar. Kaspersky kaynak kodlarını teslim etme teklifinde bulundu ama değişen bir şey olmadı. Şimdi bu olay da tam bir kurgu. Klasik pis ABD oyunları.
ABD, Rusya'ya karşı müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Geçenlerde ABD, yok kaspersky rus istihbaratına bilgi sızdırıyor falan filan deyip yasakladılar. Kaspe...
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Yanıtla +28
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roses 1 yıl
Sıcak fırsatlarda göremedim
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Kerim5100 1 yıl
Bahtsız bedevi çölde kutup ölücüsüyle karşılaşırmış :D
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CW_X 1 yıl
3500 dolar ? o paraya randevu bile vermem
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Erwin-Rommel 1 yıl
Uydu sırları için 3500 dolar nedir ya?

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EneRGy. 1 yıl
FBI, sıcak fırsatlar ölücülerinden daha bir ölücü çıktı. Uydu sırlarını 3500 dolara nasıl kapattıklarına dair sırrı bize açıklasınlar ve bu iş huzur içinde çözülsün.
Yanıtla +11
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Bluflame 1 yıl
demekki fbi boş durmuyor güzel çalışmalar yapıyor, gözü kulağı açık, sahtekarların 2 adım önünde gidiyor, olayları engelleyebiliyor. Bizde bir mit var, darbe oluyor haberi yok.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kırılanhayaller 1 yıl Bluflame
Bluflame
demekki fbi boş durmuyor güzel çalışmalar yapıyor, gözü kulağı açık, sahtekarların 2 adım önünde gidiyor, olayları engelleyebiliyor. Bizde bir mit var, darbe oluyor haberi yok.

Acaba gerçekten haberi yok muydu?
1 Yanıt Yanıtla +3
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IceRulez 1 yıl
ulen walmartta çalışan adamın aylığı 1800-2000$ vergisi kesilince, gerçekten arkadaşın dediği gibi 3500$ ne yahu ? bari 50 bin 100 bin $ isteseymiş
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Brky 1 yıl
ABD, Rusya'ya karşı müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Geçenlerde ABD, yok kaspersky rus istihbaratına bilgi sızdırıyor falan filan deyip yasakladılar. Kaspersky kaynak kodlarını teslim etme teklifinde bulundu ama değişen bir şey olmadı. Şimdi bu olay da tam bir kurgu. Klasik pis ABD oyunları.
Yanıtla +28
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sistemli adam 1 yıl
Gerçek rus ajanı asla yakalanmaz.
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Bluflame 1 yıl sistemli adam
sistemli adam
Gerçek rus ajanı asla yakalanmaz.

belliki haberi anlamamışsın, ortada rus ajanı falan yok, mühendis satmak için ortaya çıkmış, yakalanmış.
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roses 1 yıl
Sıcak fırsatlarda göremedim
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Guest-BBBAEA435 1 yıl
Çok ilginç gerçekten :)
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