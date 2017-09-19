Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışırken FBI ajanına yakalandı

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Amerikalı bir mühendis, uydularla ilgili bilgileri Rusya’ya satmaya çalışırken yakalandı. Kendisini Rus ajanı olarak tanıtan FBI görevlisine denk gelen mühendis, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak çalışan 49 yaşındaki Gregory Justice adlı şahısın Rus istihbarat görevlisi olduğunu düşündüğü ticari uydulara ait gizli teknik bilgileri satmaya çalıştı. Ancak Rus istihbarat görevlisi olduğu düşünülen kişinin aslında FBI ajanı olduğu ortaya çıktı.

Bilgileri 3500 Dolar Karşılığında Sızdırdı

Resmi belgelere göre Justice, uydular ile ilgili bilgileri toplantı başına 500 dolar veya 1000 dolar karşılığında Rus görevlisi sandığı kişiye aktardı. Toplam dört toplantı gerçekleştirildi. 2016 yılında gerçekleşen görüşmelerde toplam 3500 dolar aldı.

Film senaryosu gibi gerçekleşen ilginç olay sonucunda Gregory Justice gözaltına alınmıştı. Dünkü duruşmadan Justice hakkında 5 yıl hapis cezası çıktı. Justice için 35 yıl hapis cezası isteniyordu.

https://www.cnbc.com/2017/09/18/california-engineer-gets-5-years-for-trying-to-sell-secrets-to-russia.html