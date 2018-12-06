DonanımHaber Forum'da Kasım ayının en popüler telefon modelleri ve markaları

Akıllı telefonların hayatımızın önemli bir parçası haline gelmesi DonanımHaber Forum'da da en çok konuşulan başlıklardan biri olmasına etki ediyor. Başta her cihaz için açılan ana konular olmak üzere forumda kullanıcılar akıllı telefonlarıyla ilgili binlerce haber, şikayet, görüş ve öneri mesajı paylaşıyorlar. Haliyle bu deneyimler yeni telefon almak için araştırma yapan kişilerin karar vermesi, sorun yaşayan kullanıcıların sesini üreticiye duyurması, yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesi gibi noktalarda oldukça yardımcı oluyor. Buradan hareketle forumun en çok konuşulan akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Kasım ayının en çok konuşulan telefon modelleri

Forumda Kasım ayı boyunca en çok konuşulan akıllı telefon modeli Apple iPhone X oldu. Toplam 3655 adet mesaj aldı. İkinciliği ise fiyatı oldukça düşen, Snapdragon 835'li LG V30 modeli 3030 mesaj ile sahiplenmiş. Forumun fiyat performans cihazlara ilgisi ve son zamanlarda LG V30'a yapılan özel indirimlerin cihazın bolca konuşulmasına sebep olduğu görünüyor. Son olarak 2012 adet mesaj ile Apple iPhone XS üçüncülük, 1959 mesaj ile Xiaomi Mi 6 da dördüncülük koltuğuna yerleşmiş.

Kasım ayının en çok konuşulan telefon markaları

En çok konuşulan akıllı telefon markası 12934 mesaj ile Samsung oldu. Peşinden forumun popüler markası Xiaomi, 12119 mesaj ile Samsung'u takip ediyor. Sony, 9732 mesajla hemen arkalarından geliyor. Bu noktada sorgulamayı tüm forumlarda yaptığımız için Sony'nin diğer ürünlerininde dahil olduğunu belirtelim. Apple ise 7583 mesaj ile dördüncü sıraya yerleşti.

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Hesaplamalar yapılırken akıllı telefonların tüm yazılış şekilleri (Galaxy Note 9, Note9 vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm mesajlar sorgulamaya dahil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar telefon modelinin mesaj sayısına dahildir.