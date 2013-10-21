Dönebilir kamera modülüne sahip Vivo akıllı telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı





Dönebilir kamera modülü konseptiyle akıllı telefon pazarına yeni bir anlayış kazandırmayı planlayan Oppo N1 modeli sonrasında hemşehrisi Vivo da ilginç bir konsept üzerinde çalışıyor.





Vivo aslında Oppo'nun da sahibi olan BBK'nın alt kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan iki ilginç kamera konseptinin bu firmalardan gelmesi tesadüf değil.





Vivo'nun yeni akıllı telefonunda kamera konusu Nikon'a emanet edilmiş. 1/1.7 inçlik 20.2MP çözünürlükte bir CMOS yığın sensöre sahip olan kamera, Nikon'un EXPEED görüntü işlemcisi ile destekleniyor. Çift LED flaş bulunan kamerada bir tür optik zoom olacağı da belirtiliyor.





Cihazın kamera modülü Oppo N1'in aksine dikey değil yatay olarak dönebiliyor. Bu konseptte hem ön hem de arka kameraya olan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve tek bir kamera ile her iki ihtiyaç da karşılanabiliyor.





Vivo'nun modelin hazırlıklarını son aşamaya getirdiği tahmin ediliyor. Ancak donanım tarafında ne tür özellikler sunulacağı şimdilik belirsiz.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-phone-with-rotating-Nikon-camera-pictured-in-new-renders_id48346