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Dönebilir kamera modülüne sahip Vivo akıllı telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dönebilir kamera modülüne sahip Vivo akıllı telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Dönebilir kamera modülü konseptiyle akıllı telefon pazarına yeni bir anlayış kazandırmayı planlayan Oppo N1 modeli sonrasında hemşehrisi Vivo da ilginç bir konsept üzerinde çalışıyor.

Vivo aslında Oppo'nun da sahibi olan BBK'nın alt kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan iki ilginç kamera konseptinin bu firmalardan gelmesi tesadüf değil.

Vivo'nun yeni akıllı telefonunda kamera konusu Nikon'a emanet edilmiş. 1/1.7 inçlik 20.2MP çözünürlükte bir CMOS yığın sensöre sahip olan kamera, Nikon'un EXPEED görüntü işlemcisi ile destekleniyor. Çift LED flaş bulunan kamerada bir tür optik zoom olacağı da belirtiliyor. 

Cihazın kamera modülü Oppo N1'in aksine dikey değil yatay olarak dönebiliyor. Bu konseptte hem ön hem de arka kameraya olan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve tek bir kamera ile her iki ihtiyaç da karşılanabiliyor.

Vivo'nun modelin hazırlıklarını son aşamaya getirdiği tahmin ediliyor. Ancak donanım tarafında ne tür özellikler sunulacağı şimdilik belirsiz.  

http://www.phonearena.com/news/Vivo-phone-with-rotating-Nikon-camera-pictured-in-new-renders_id48346 Yorum Yaz
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Reddemon35 6 yıl en beğenilen
ugurcankorkmaz
Arkadaşlarında belirttiği gibi tasarımı kötü, çirkin duruyor. Bu Nokia ne zaman adam olacak. :(

İyide cihaz Nokia değil ki
ugurcankorkmazArkadaşlarında belirttiği gibi tasarımı kötü, çirkin duruyor. Bu Nokia ne zaman adam olacak. :(İyide cihaz Nok...
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qmerzM 6 yıl
Tasarim kötü
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SuperSantorelli 6 yıl
Bu oppo ve vivo ne zaman çıkacak?
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JoeyBane 6 yıl
Aklıma Nokia N93i geldi.
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eofdred 6 yıl
oppo n1 i görüp nasıl içine edebiliriz bu olayın diye uzun planların sonucu bu çıkmış ortaya
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okan_cehapelioglu 6 yıl
kameradaki yandan çıkıntı olmasaymış daha iyi olurmuş
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zaferyurt 6 yıl
Bu telefonu görünce bu telefon aklıma geldi.http://www.gsmarena.com/nokia_n90-pictures-1155.php
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zetnakah 6 yıl
Benden bile çirkin bu yahu :D
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WB 6 yıl
Tarihin tozlu raflarinda kaybolacak bir model daha..
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Reddemon35 6 yıl en beğenilen
ugurcankorkmaz
Arkadaşlarında belirttiği gibi tasarımı kötü, çirkin duruyor. Bu Nokia ne zaman adam olacak. :(

İyide cihaz Nokia değil ki
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sangreal_1905 6 yıl
1/1.7 inç cmos sensor ıyımıs pıyasadakı bırcok kompakt makınerın sensoru 1/2.3 inç ıken bu telefonun sensorunun büyük olması iyi.Özellıkle gece cekımlerı ve iso performansı bıraz daha ıyı olacaktır.
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Arkadaşlarında belirttiği gibi tasarımı kötü, çirkin duruyor. Bu Nokia ne zaman adam olacak. :(
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shadowmexo 6 yıl
Bu adamlardaki innovasyon gücüne hayranım. CMOS sensörlü bir Nikon kamera ve optik zoom diyorsunuz. Kamera lensinin korunması için üzerine safir cam da çekilmiş ise harika bir düşünce. Çünkü şunu artık hepimiz gördük ki 7 - 8 mm telefon yapınca içerisine çok iyi kameralar koymak mümkün olmuyor. Yenilikçi düşüncelerin olması gerekiyor. Ha evet belki mükemmel bir tasarım değil ama bir fikrin başlangıcı bu. Bu sebeple Oppo ve Vivo yu tebrik ediyorum.
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