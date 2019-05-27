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Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon'

Asus Zenfone 6, DxOMark'ın selfie testine girdi. Dönen kamerası sayesinde arka kamerasını selfie çekimlerinde kullanan Zenfone 6, zirveye oturmayı başardı. Asus Zenfone 6 kamera özellikleri:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,7b
1
14
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon'
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Asus’un geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi Zenfone 6, kamera test kuruluşu DxOMark’a konuk oldu. Telefonun arka kamerası, öne doğru dönebilen bir yapıya sahip. Bu sayede ön kamera olarak arka kamera kullanılıyor.

Zenfone 6 kamera özellikleri 

Zenfone 6’da ikisi de dönebilen çift sensör bulunuyor. Sony IMX586’in kullanıldığı ana sensör, 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığı değerine sahip. İkinci sensör ise 13 MP çözünürlüğe ve 123 derece ultra geniş açı çekim yeteneği ile öne çıkıyor. PDAF ve lazer otofokus özellikleri barındıran kamera, 4K 60 FPS video kaydı yapıyor. Kamera mekanizmasının 100 bin defa test edildiği ve düştüğünde otomatik kapatıldığı belirtiliyor.

98 puan ile zirvede

Zenfone 6, DxOMark’da yalnızca selfie testine girdi. Selfie ve arka kamera testlerinde farklı teknikler uygulanıyor. Selfie testinde genel ortalamasıyla 98 puan, fotoğraf yetenekleri ile 101 puan ve video yetenekleri ile 93 puan almayı başardı.

Zenfone 6, topladığı 98 puan ile Galaxy S10 5G’yi 1 puan farkla geçerek birincilik koltuğuna oturmayı başardı. Ardından 96 puan ile Galaxy S10+, sonrasında ise 92’şer puan ile Pixel 3 ve Note 9 geliyor.

Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon'

https://www.dxomark.com/asus-zenfone-6-front-camera-review/ Yorum Yaz
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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Arka kameranın gücü ile çekilen selfienin direkt kaliteye etki edeceği dolayısıyla alınan puan çok normal. O lanet olasıca çentik ve delik ekran haricinde gelen bu tür çözümleri oldukça önemsiyorum.
Arka kameranın gücü ile çekilen selfienin direkt kaliteye etki edeceği dolayısıyla alınan puan çok normal. O lanet olasıca çentik ve delik ekran haricinde gelen...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Rambo_FT 1 hf.
Telefonun pil ömrünü merak edenler, buyrun: ZenFone 6’nın Kıyaslamalı Pil Testi | Sonuca Şaşırdık!
Zenfone 6, 3700 mah'lik pixel 3a xl'den geride kalmış bu testte.
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__Nikolaus__ 1 hf.
Bu ayrıca arka kamera , S10+ ın ön kamera ile aldıgı puandan 1 fazlasını arka kamera ile almış , şahsen daha yüksek beklerdim.
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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Arka kameranın gücü ile çekilen selfienin direkt kaliteye etki edeceği dolayısıyla alınan puan çok normal. O lanet olasıca çentik ve delik ekran haricinde gelen bu tür çözümleri oldukça önemsiyorum.
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JesWhite 1 hf. alaz1903
ancak farklı bir teknoloji ve zeka ürünü ve yenilik olması zaten bu puanı almasının sebebidir ve hakkıdır.
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Bloodin 1 hf.
Bence kamera dönüş sayısını az söyleyelim çok çıksın diye abartmadan 100.000 dediler. Tabi işin kötü kısmı bu cihazı resmi olarak Türkiye'ye getirme planlarının olmaması, yoksa cihaz cidden hoşuma gitmişti, alacağı kamera güncellemeleri ile kamera daha da güçlenecektir. Özellikle Zenfone 5z güncellemeler ile kamera yönünden baya bir iyileştirilmişti ve Zenfone 5z ile gördük ki Asus da güncelleme konusunda cimri değil. Zenfone 6'da ise neredeyse saf android deneyimi var ki bu durum güncellemenin rahatlığına da etki edecektir ister istemez ama işte gel gör ki cihaz bize gelmeyecek :(
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JesWhite 1 hf. Bloodin
trde samsung iphone hastalığı olduğu sürece normal. öncelikle insanların kalıplarını kırması gerek
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TearsForFears 1 hf.
Arka kamerayı a80 deki gibi öne çevirebildiğimiz için en iyi selfie kamerası olması normal.
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JesWhite 1 hf. TearsForFears
örnek verirken bile samsung örnek veriliyor. önce kim çıkarmış bunu?
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seyidkutub 1 hf. nightbringer
Hocam ben de problem yaşamam güvenirim ama satışlarını illa etkiler bu.
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seyidkutub 1 hf.
Yani şu kamera dönme sayısını yap 300k, parmak izi okuyucusunu ekrana göm rakip bırakmazsın be.
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nightbringer 1 hf. seyidkutub
Kameradan tutup sallayan birisi vardı ve mekanizma hiçbir hasar almadı . Benim bu konuda içim rahat
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