Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon'

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Asus’un geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi Zenfone 6, kamera test kuruluşu DxOMark’a konuk oldu. Telefonun arka kamerası, öne doğru dönebilen bir yapıya sahip. Bu sayede ön kamera olarak arka kamera kullanılıyor.

Zenfone 6 kamera özellikleri

Zenfone 6’da ikisi de dönebilen çift sensör bulunuyor. Sony IMX586’in kullanıldığı ana sensör, 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığı değerine sahip. İkinci sensör ise 13 MP çözünürlüğe ve 123 derece ultra geniş açı çekim yeteneği ile öne çıkıyor. PDAF ve lazer otofokus özellikleri barındıran kamera, 4K 60 FPS video kaydı yapıyor. Kamera mekanizmasının 100 bin defa test edildiği ve düştüğünde otomatik kapatıldığı belirtiliyor.

98 puan ile zirvede

Zenfone 6, DxOMark’da yalnızca selfie testine girdi. Selfie ve arka kamera testlerinde farklı teknikler uygulanıyor. Selfie testinde genel ortalamasıyla 98 puan, fotoğraf yetenekleri ile 101 puan ve video yetenekleri ile 93 puan almayı başardı.

Zenfone 6, topladığı 98 puan ile Galaxy S10 5G’yi 1 puan farkla geçerek birincilik koltuğuna oturmayı başardı. Ardından 96 puan ile Galaxy S10+, sonrasında ise 92’şer puan ile Pixel 3 ve Note 9 geliyor.

https://www.dxomark.com/asus-zenfone-6-front-camera-review/