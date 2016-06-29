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Doom, ilk büyük güncellemesini 30 Haziran’da alıyor

Doom, geçmişe gönderme yaptığı yeni (eski) hedef açısı, bir fotoğraf modu ve daha çok kişiselleştirilebilir harita özelliklerini içinde barındıran bir güncelleme alacak.
2 yıl
6,1b
1
9
Oyunlar
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Oyun piyasasıyla çok yakın bir tarihte buluşan Doom, ilk büyük güncellemesini almak üzere. Yarın itibariyle, yani 30 Haziran’da, ilk büyük güncellemesini alacak oyuna, özellikle orijinal seriyi oynayanları sevindirecek yenilikler geliyor. Güncellemede eski oyuncuların çok iyi hatırlayacağı üzere ekranın merkezine konumlandırılacak silah/hedef seçeneği eklenecek. Bu seçenek oynanan moddan bağımsız olarak aktif olarak kullanılabilecek. Elbette oynayanların nostalji yapmasını sağlayacak olan bu seçenek, aynı zamanda hedef almayı da kolaylaştıracak.
Bunun yanında her güncellemede olduğu gibi hata düzeltmeleri yer alacak. Ayrıca hata güncellemelerine ek olarak oyuna fotoğraf modu eklenecek. SnapMap oluşturucusunun yeni özelliklerle donatılacağı modda, gökyüzü arkaplanları sunulacak ve bozulmuş haritaların tekrar çalıştırılabilir hale gelmesi için otomatik geri çağırma modu da eklenecek. Yapılan bu iyileştirmeler ise Doom’un genişleme planlarının bir parçası olma niteliği taşıyor zira yeni haritalar ve oyun modları da yolda.

https://www.engadget.com/2016/06/28/new-doom-first-update/ Yorum Yaz
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Project Scorpio 2 yıl en beğenilen Virinom
97 doğumlu olduğun için bilmemen normal.
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X-FI 2 yıl
Vulkan?
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Şu iki kişinin yorumuna bakıyorum; bilmemen normal, anlamaman normal diye birbirinin kopyası. Şu yeni nesile kin kusmak yerine kendinizi düzeltin bence
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TheCapedCrusader 2 yıl
Habere gelen yorumlar ibretlik
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dakamon 2 yıl
Bende İntel HD 530 da açılmıyor bu oyun. Umarım güncellemeden sonra düzelir bu sorun.
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Virinom 2 yıl
Bu oyun neden bu kadar konuşuldu anlamadım. Eskiden gelen bir mevzu falan mı var?
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Doom II 2 yıl Virinom
Virinom

Bu oyun neden bu kadar konuşuldu anlamadım. Eskiden gelen bir mevzu falan mı var?

Fps denen oyun türünü icat eden şirketin zamanınında oynanış ve teknoloji bakımından devrim yapmış, 50 milyon üzeri bilgisayara yüklenmiş oyununun yeni sürümü olduğu için konuşuluyor, pc başında az zaman geçirmemiştik devasa haritaları karmaşık bölüm tasarımlarıyla kasfetli satanik ortamlarda labirentlerde canavar öldürürdük, multiplayer ile ilk bu oyunla tanışmıştım yaşın ermiyorsa anlamaman normal.
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Project Scorpio 2 yıl Virinom
97 doğumlu olduğun için bilmemen normal.
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A.F.Y.D 2 yıl
Hiç duymadım, bir araştıracağım bunu, mesajım bulunsun.
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