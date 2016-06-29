Doom, ilk büyük güncellemesini 30 Haziran’da alıyor

Oyun piyasasıyla çok yakın bir tarihte buluşan Doom, ilk büyük güncellemesini almak üzere. Yarın itibariyle, yani 30 Haziran’da, ilk büyük güncellemesini alacak oyuna, özellikle orijinal seriyi oynayanları sevindirecek yenilikler geliyor. Güncellemede eski oyuncuların çok iyi hatırlayacağı üzere ekranın merkezine konumlandırılacak silah/hedef seçeneği eklenecek. Bu seçenek oynanan moddan bağımsız olarak aktif olarak kullanılabilecek. Elbette oynayanların nostalji yapmasını sağlayacak olan bu seçenek, aynı zamanda hedef almayı da kolaylaştıracak.

Bunun yanında her güncellemede olduğu gibi hata düzeltmeleri yer alacak. Ayrıca hata güncellemelerine ek olarak oyuna fotoğraf modu eklenecek. SnapMap oluşturucusunun yeni özelliklerle donatılacağı modda, gökyüzü arkaplanları sunulacak ve bozulmuş haritaların tekrar çalıştırılabilir hale gelmesi için otomatik geri çağırma modu da eklenecek. Yapılan bu iyileştirmeler ise Doom’un genişleme planlarının bir parçası olma niteliği taşıyor zira yeni haritalar ve oyun modları da yolda.

https://www.engadget.com/2016/06/28/new-doom-first-update/