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Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor

Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng, sosyal medya hesabı ile Ekim ayında dört arka kameralı bir akıllı telefon çıkaracaklarını gösteren bir tanıtım posteri yayınladı. Görseli ise S5 Pro ile paylaştı.
7 ay
3,5b
2
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo S5 geçtiğimiz Mart ayında tanıtılmıştı. Akıllı telefon, Redmi Note 5'e kıyasla daha düşük özelliklere sahip olduğu için çok fazla ses getirmedi. Aradan geçen altı ayın ardından bu kez Lenovo S5 Pro modeli piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.
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Lenovo'nun Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo hesabı aracılığı ile Ekim'de dört arka kameralı bir akıllı telefon çıkaracaklarını ortaya koyan bir bir görsel yayınladı. Cheng'in bu görseli yayınlamak için kullandığı telefonun Lenovo S5 Pro olduğu görülüyor.
Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor

Ekim ayında tanıtılacak

Bu bilgi şu an için Lenovo S5 Pro’nun yolda olduğuna dair elimizdeki tek kanıt. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olduğu ve ne gibi özelliklerle piyasaya sürüleceğini henüz bilemiyoruz.
Ancak S5 Pro'nun önceki modelden daha güçlü bir işlemci, daha büyük bir pil ve daha kaliteli kameralara sahip olması bekleniyor. Şirket tarafından yayınlanan tanıtım posterine göre akıllı telefon önümüzdeki ay resmiyet kazanacak.

https://www.weibo.com/1824398821/GBGJO8yxV?type=comment#_rnd1538312621529 Yorum Yaz
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Captain_Ivy 7 ay en beğenilen
3-4 sene böyle gider bu "çok kameralı sistemler", sonra bir de bakmışız ki "tek bir kamera ile herşey mümkün" sloganıyla yeni modeller çıkar..
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Kefelon 7 ay
Lenovo güzel giden mobil bölümü Z5 modelinin yalanıyla benim için çöpe attı;
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astegon 7 ay Kefelon
Z5'in soldaki gibi çentiksiz gelebilmesi çok zordu. Oppo bu konuda oldukça innovatif şeyler yapıyor. Kameranın tray ile çıkması, yarım santimlik kaydırılması vb.
O sensörleri koymanın başka yolu yok şimdilik. Çentik gerekli oluyor.
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Captain_Ivy 7 ay en beğenilen
3-4 sene böyle gider bu "çok kameralı sistemler", sonra bir de bakmışız ki "tek bir kamera ile herşey mümkün" sloganıyla yeni modeller çıkar..
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Affliate34 7 ay
ön tasarım belli kesin çentikli ve attan yarım santim marka adını yazacak boşluk 2018 tasarım dili budur artık sene bitse de rahatlasak
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Johan Elmander 7 ay
Arka tarafa kameralar ile Lenovo yazın da rahatlayın.
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veteriner69 7 ay
Yahu adamlar yapmış zaten bu işin varacağı yeri:

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