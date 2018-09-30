Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor

Lenovo S5 geçtiğimiz Mart ayında tanıtılmıştı. Akıllı telefon, Redmi Note 5'e kıyasla daha düşük özelliklere sahip olduğu için çok fazla ses getirmedi. Aradan geçen altı ayın ardından bu kez Lenovo S5 Pro modeli piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni duyurdu"

Lenovo'nun Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo hesabı aracılığı ile Ekim'de dört arka kameralı bir akıllı telefon çıkaracaklarını ortaya koyan bir bir görsel yayınladı. Cheng'in bu görseli yayınlamak için kullandığı telefonun Lenovo S5 Pro olduğu görülüyor.

Ekim ayında tanıtılacak

Bu bilgi şu an için Lenovo S5 Pro’nun yolda olduğuna dair elimizdeki tek kanıt. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olduğu ve ne gibi özelliklerle piyasaya sürüleceğini henüz bilemiyoruz.

Ancak S5 Pro'nun önceki modelden daha güçlü bir işlemci, daha büyük bir pil ve daha kaliteli kameralara sahip olması bekleniyor. Şirket tarafından yayınlanan tanıtım posterine göre akıllı telefon önümüzdeki ay resmiyet kazanacak.

https://www.weibo.com/1824398821/GBGJO8yxV?type=comment#_rnd1538312621529