Dört kameralı Moto modelinden yeni görüntüler

Motorola’nın dört kameralı bir telefon modeli geliştirildiği uzun zamandır biliniyor. Hatta cihazın sızdırılan resimlerini sizlere Moto One Zoom olarak çıkacağı da öğrenildi. ’nınbir telefon modeli geliştirildiği uzun zamandır biliniyor. Hatta cihazın sızdırılan resimlerini sizlere aktarmıştık . Bugün ise yeni görseller ortaya çıktı. Ayrıca modelin tahmin edilenin aksine Moto One Pro ismiyle değil deolarak çıkacağı da öğrenildi.

48 MP kamera

Bu dört kameradan biri 48 MP çözünürlüğünde olacak. Firmanın piksel birleştirme teknolojisi ile sensörü 1.6 µm boyutunda pikseller oluşturmak için 12 MP modunda kullanabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz yılda Sony IMX586 ve Samsung ISOCELL GM1 olmak üzere iki popüler 48 MP sensör bulunuyor. Motorola’nın tercihini hangisinden yöne yapacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ana kamera ve telefoto için kullanılacak sensör OIS desteğine sahip.

Cihazın ön yüzünde ise su damlası çentik tasarımlı bir ekran bizleri karşılıyor. Görüntülerden aktarabileceğimiz diğer bilgiler, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C girişi, sağ tarafa konumlandırılmış güç ve ses açma/kapama tuşları olarak sıralanabilir.

Ayrıca Bkz.

"Honor 8 serisi Vodafone bayilerinde"

Motorola One Zoom modelinin IFA 2019’da görücüye çıkması bekleniyor. Bu da Eylül ayının ilk haftalarına denk geliyor. Ekrandan parmak izi sensörü ve dolayısıyla OLED panel kullanılması sebebiyle modelin fiyatının biraz daha pahalı olması bekleniyor. İlk duyumlar 400 Euro seviyesinde.

https://www.gsmarena.com/fourcam_moto_one_zoom_appears_in_more_renders-news-38574.php