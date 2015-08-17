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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dosya paylaşma servisi Xender, Windows Phone tarafında ilk güncellemesini aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
975
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dosya paylaşma servisi Xender, Windows Phone tarafında ilk güncellemesini aldı
 
Kısa süre önce Windows Phone cihazlar için de kullanıma sunulan popüler dosya paylaşma servislerinden Xender, ilk güncellemesini de aldı.
Bilgisayarlar ile mobil cihazlar arasında WiFi teknolojisiyle 10GB'a kadar dosya aktarımına imkan tanıyan Xender, farklı platformlarda da aktif olarak yer alıyor ve Windows Phone uygulamasıyla modern bir arayüz ortaya koyuyor. Müzik, belge, fotoğraf ya da video paylaşımı için kullanılabilen uygulama, 4 kişiye kadar grup paylaşma desteğini de bünyesinde barındırıyor. Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise kullanıcılardan birçok şikayet alan yavaş video oynatma, ufak önizleme görsellerinin açılmaması ve fotoğraf aktarma sırasında meydana gelen çökme sorunlarından kurtulmuş durumda. 
Windows Phone için Xender uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/xender-windows-phone-gets-its-first-bug-fixing-update Yorum Yaz
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