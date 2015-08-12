Dosya paylaşma servisi Xender, Windows Phone'a geldi

Popüler dosya paylaşma servislerinden Xender, Windows Phone cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Bilgisayarlar ile mobil cihazlar arasında WiFi teknolojisiyle 10GB'a kadar dosya aktarımına imkan tanıyan Xender, farklı platformlarda da aktif olarak yer alıyor ve Windows Phone uygulamasıyla modern bir arayüz ortaya koyuyor. Müzik, belge, fotoğraf ya da video paylaşımı için kullanılabilen uygulama, 4 kişiye kadar grup paylaşma desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Windows Phone için Xender uygulamasına buradan (Bağlantıda kısa süreli bir sorun yaşanıyor) ulaşabilirsiniz. Xender'in konu hakkında bilgiler verdiği resmi Facebook sayfasına da buradan erişebilirsiniz.

http://wmpoweruser.com/xender-file-sharing-app-now-in-the-windows-phone-store/