Dosya paylaşma servisi Xender, Windows Phone'a geliyor

Popüler dosya paylaşma servislerinden Xender, resmi Twitter hesabında Windows Phone dünyası için müjdeli bir haber verdi.

Bilgisayarlar ile mobil cihazlar arasında WiFi teknolojisiyle 10GB'a kadar dosya aktarımına imkan tanıyan Xender, farklı platformlarda uygulama olarak yer alıyor ve kısa zaman içerisinde Windows Phone cihazlar için de kullanılma sunuluyor. Bu konuda birçok mesaj aldıklarını belirten Xender, böylelikle hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine daha ulaşmayı hedefliyor.

http://www.windowscentral.com/file-sharing-service-xender-coming-windows-phone