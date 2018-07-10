Drake yeni albümü ile tarihe geçti

Scorpion adlı yeni albümünü geçtiğimiz hafta çevrim içi müzik platformlarında hayranların beğenisine sunan Drake müzik tarihine geçti. Albüm yayınlanır yayınlanmaz rekor kırmaya başladı.

Scorpion albümü ne kadar sattı?

Scorpion albümü aynı anda Spotify, Apple Music ve Amazon Music platformlarında yayına verilmiş ve ilk 24 saat içerisinde 300 milyondan fazla dinlenerek tüm zamanların ilk gün rekorunu kırmıştı.

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Aradan geçen 7 günde albüm ivmesini hiç bozmadı ve 1 milyar dinleme sayısını da geride bıraktı. Yine tüm zamanların ilk hafta rekorunu kırmış oldu. Sadece ABD’de 746 milyon kez dinlendi.

Daha önce ilk hafta rekoru Post Malone’nin Beerbong & Bentleys albümüydü ve 431 milyon kez dinlenmişti. Scorpion böylece en yakın rakibini bile ikiye katlamış oldu.

Fiziksel satış olarak ise albüm 732 bin kopyaya ulaştı. ABD’de ise 2018 yılının en büyük açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca 10 yayın haftası platformunun dördünde zirveye yerleşerek yine bir rekor kırdı.

Elbette Scorpion albümü merakla bekleniyordu ve gösterilen ilgi inanılmaz. Bunun yanında aylık belirli bir bedelle kullanılan çevrim içi müzik yayın platformlarının da etkisi dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde öneminin daha da artacağına şüphe yok.