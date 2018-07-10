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Drake yeni albümü ile tarihe geçti

Çevrim içi müzik sektörünün potansiyelini gösteren en iyi örnek Drake’in yeni albümü oldu. Scorpion tüm zamanların en çok kez dinlenen müzik albümü olmayı başardı.
10 ay
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16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Drake yeni albümü ile tarihe geçti

Scorpion adlı yeni albümünü geçtiğimiz hafta çevrim içi müzik platformlarında hayranların beğenisine sunan Drake müzik tarihine geçti. Albüm yayınlanır yayınlanmaz rekor kırmaya başladı.

Scorpion albümü ne kadar sattı?

Scorpion albümü aynı anda Spotify, Apple Music ve Amazon Music platformlarında yayına verilmiş ve ilk 24 saat içerisinde 300 milyondan fazla dinlenerek tüm zamanların ilk gün rekorunu kırmıştı.

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Aradan geçen 7 günde albüm ivmesini hiç bozmadı ve 1 milyar dinleme sayısını da geride bıraktı. Yine tüm zamanların ilk hafta rekorunu kırmış oldu. Sadece ABD’de 746 milyon kez dinlendi.

Daha önce ilk hafta rekoru Post Malone’nin Beerbong & Bentleys albümüydü ve 431 milyon kez dinlenmişti. Scorpion böylece en yakın rakibini bile ikiye katlamış oldu.

Fiziksel satış olarak ise albüm 732 bin kopyaya ulaştı. ABD’de ise 2018 yılının en büyük açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca 10 yayın haftası platformunun dördünde zirveye yerleşerek yine bir rekor kırdı.

Elbette Scorpion albümü merakla bekleniyordu ve gösterilen ilgi inanılmaz. Bunun yanında aylık belirli bir bedelle kullanılan çevrim içi müzik yayın platformlarının da etkisi dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde öneminin daha da artacağına şüphe yok.

 

https://www.tweaktown.com/news/62453/drake-first-artist-1-billion-streams-week/index.html Yorum Yaz
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clb12 10 ay en beğenilen
Su adamı itici ve overrated bulan bir tek ben miyim?
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Virinom 10 ay
4 5 sene öncesinin Pitbull u gibi. Her şarkının kıyısından köşesinden Drake çıkıyor. Bu tipler kolay unutulur piyasadan silinir.
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Evil Deeds 10 ay clb12
Yeni nesile hitap eden yetenekten yoksun bir youtube rapçisi.Rap müzik çoktan öldü.
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muratkaya 10 ay
Siz beğenmediğinize göre Drake kötüdür. Çünkü dünya sizin etrafınızda dönüyor ve tüm evren sizin fikirlerinize göre şekilleniyor.
Adamın şarkısı 1 milyar dinlenmiş
ama siz beğenmediğinize göre fısss, beş para etmez. Çok acınası küçük dünyalarınız var.
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Mr. Jingles 10 ay
Drake kim la?
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~Lion King~ 10 ay
Kaliteli bir ses sistemiyle harika şarkıları var. Bende önce beğenmedim ancak araca bağlayıp açınca şarkılar harika müzikler var. Ben çok beğendim.
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alp0007 10 ay
Aslen Kastamonu'lu diyorlar
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DH Misafiri 10 ay
Yok sole yok boyle adam kiracak demiyor kirmis iste.bosbos konusuyosunuz .yok rap olmus yok pitbull. Vs. Adam tarihe yazdirdimi adini bitti. Unutulmasi kaybolmasi vs. Neyin kafasi .konu rekor.
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kayamtky 10 ay
Bu haber üzerine bu albümü biraz dinledim. Hiç hoşlanmadım. Liste başı olduğuna göre demek ki ben müzikten anlamıyorum.
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kymelria 10 ay
Spotify ın her yerine drake koyunca böyle oluyor demek ki. O kadar çok reklam vermiş ki ister istemez hayırdır diye merak edip dinliyorsunuz.
Drakify
1 Yanıt Yanıtla +9
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youssouf1995 10 ay kymelria
Aynen katılıyorum yanlışlıkla 2 şarkısını indirmiş bulundum ne zaman karışık çal yapsam 3. 5. şarkı istisnasız bunlar bazen arkasına bile koyuyorlar direk sildim
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Erwin-Rommel 10 ay
Her halttan bu adam çıkıyor. Öyle yetenekli falan da değil yanı.
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IceRulez 10 ay
bende itici buluyorum banada yrake gibi geliyor...
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Mars Portakalı 10 ay
Tupac ve Biggie'nin olduğu zamana bak bir de şimdiki zamana bak.
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