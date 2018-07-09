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Xiaomi Mi A2 ay sonunda gelebilir

Xiaomi Mi A2 için meraklı bekleyiş sürerken sızıntılar devam ediyor. Fiyat segmentine göre telefon daha fazla seçenek sunacak. Xiaomi Mi A2 özellikleri haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin Android One programı için ikinci kez sahneye çıkacağı Mi A2 modeli merakla bekleniyor. Xiaomi Mi A2 modelinin renk ve kapasite seçenekleri de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 6X modelini baz alacak olan Mi A2 modeli bu bakımdan bir farklılık içermeyecek. Sadece renk ve kapasite seçenekleri açısından farklılıklar bulunuyor.

Xiaomi Mi A2 özellikleri

6 inçlik ekranında 2160x1080 piksel barındıran telefon 18:9 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 660 sayesinde iyi bir performans sunan telefon ayrıca yazılım tabanlı yapay zekâ motoru ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "App Store da 10 yaşında"

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX37 sensör yer alıyor. Yapay zekâ ile 206 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak kendisini optimize ediyor. Ayrıca gece çekimlerinde yine otomatik olarak ikinci kameraya geçiş yapıp daha kaliteli fotoğraflara imkân tanıyor.

Ön kısımda yine Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve ekran ışığı ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

Telefonda 3010mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 18W seviyesinde bu sağlanabiliyor. Ayrıca telefonda firmanın kendi Xiao AI dijital asistanı da yer alıyor.

Xiaomi A2 modelinde daha fazla seçenek yer alacak. 4GB RAM kapasitesinde 32GB depolama alanı yanında 64GB/128GB seçeneği de var. 6GB RAM için ise 128GB depolama seçeneği sunuluyor.

Diğer taraftan renk seçenekleri olarak siyah, mavi ve altın sarısı tercih edilmiş. Android 8.1 ile gelecek olan model için 25 Temmuz’da Madrid’de bir etkinlik düzenleneceği ifade ediliyor. Model ülkemizde de satışa çıkacaktır.



https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-A2-colors-storage-announcement-date_id106424 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K_Spartakus 10 ay
Hiç kimse Nokia ve zamzung kadar model çıkartmadı ve çıkaramaz.
Eskiden nokia şimdi zamzung.
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mladenbmv 10 ay
çok model çıkarmaya başladı iyiye gitmiyor xiaomi nin işi.yakında cihazlara yazılım vermemeye başlar arap saçına döner.
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clb12 10 ay
Bu ureticiler ne zaman vazgececek model yumurtlamaktan merak ediyorum.
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intel7mix 10 ay clb12
Para kazanmazsa ve tüketici bunlara prim vermeyi kesince
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Xiaomi bu ne hız ?
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intel7mix 10 ay
mi 6x aynısı sadece stock arayüzle gelecek
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