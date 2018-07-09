Xiaomi Mi A2 ay sonunda gelebilir

Xiaomi’nin Android One programı için ikinci kez sahneye çıkacağı Mi A2 modeli merakla bekleniyor. Xiaomi Mi A2 modelinin renk ve kapasite seçenekleri de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 6X modelini baz alacak olan Mi A2 modeli bu bakımdan bir farklılık içermeyecek. Sadece renk ve kapasite seçenekleri açısından farklılıklar bulunuyor.

Xiaomi Mi A2 özellikleri

6 inçlik ekranında 2160x1080 piksel barındıran telefon 18:9 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 660 sayesinde iyi bir performans sunan telefon ayrıca yazılım tabanlı yapay zekâ motoru ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX37 sensör yer alıyor. Yapay zekâ ile 206 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak kendisini optimize ediyor. Ayrıca gece çekimlerinde yine otomatik olarak ikinci kameraya geçiş yapıp daha kaliteli fotoğraflara imkân tanıyor.

Ön kısımda yine Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve ekran ışığı ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

Telefonda 3010mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 18W seviyesinde bu sağlanabiliyor. Ayrıca telefonda firmanın kendi Xiao AI dijital asistanı da yer alıyor.

Xiaomi A2 modelinde daha fazla seçenek yer alacak. 4GB RAM kapasitesinde 32GB depolama alanı yanında 64GB/128GB seçeneği de var. 6GB RAM için ise 128GB depolama seçeneği sunuluyor.

Diğer taraftan renk seçenekleri olarak siyah, mavi ve altın sarısı tercih edilmiş. Android 8.1 ile gelecek olan model için 25 Temmuz’da Madrid’de bir etkinlik düzenleneceği ifade ediliyor. Model ülkemizde de satışa çıkacaktır.