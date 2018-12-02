Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak

Teknoloji Editörü
Drone gibi çok pervaneli bir cihazı uçurmak ve aynı anda fotoğraf çekmek için uğraşan kullanıcılar, yakında uçuşu yönlendirmek için çok daha basit bir yönteme sahip olabilirler. Purdue Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yakında drone'ları daha basit kontrol edebileceğimiz bir teknoloji geliştiriyor.
https://ieeexplore.ieee.org/document/8411115/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Testler oldukça başarılı
Bilgisayar grafik teknolojisi profesörü Bedrich Benes ve doktora öğrencisi Hao Kang, dronlarla gezinmeyi ve fotoğraf çekmeyi kolay bir hale getiren dokunmatik ekran teknolojisi geliştirdiler. FlyCam olarak adlandırılan yöntem, drone ve kamera hareketlerini birleştirmek konseptiyle çalışıyor.Bedrich Benes konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Geliştirdiğimiz bu teknoloji ile Drone'lar dokunmatik ekranlı bir cihazdan kolaylıkla kontrol edilebilecekler." ifadelerini kullandı. Öğrencisi Kang ise: "Bir kullanıcı araştırması yaptık ve FlyCam kullanan çoğu kişinin, standart drone kontrollerine göre daha iyi performans sergiledilerini gördük. Sadece basit bir mobil cihazla drone kullanmak çok kolay." şekline konuştu. Android platformu üzerinde geliştirilen bu teknolojinin yakın zamanda meyvelerini vermesi bekleniyor.
https://ieeexplore.ieee.org/document/8411115/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle