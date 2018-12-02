Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak

Testler oldukça başarılı

Bilgisayar grafik teknolojisi profesörü Bedrich Benes ve doktora öğrencisi Hao Kang, dronlarla gezinmeyi ve fotoğraf çekmeyi kolay bir hale getiren dokunmatik ekran teknolojisi geliştirdiler. FlyCam olarak adlandırılan yöntem, drone ve kamera hareketlerini birleştirmek konseptiyle çalışıyor.

https://ieeexplore.ieee.org/document/8411115/

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Drone gibibir cihazı uçurmak ve aynı anda fotoğraf çekmek için uğraşan kullanıcılar, yakında uçuşu yönlendirmek için çok daha basit bir yönteme sahip olabilirler.'ndeki araştırmacılar yakında drone'ları dahaedebileceğimiz bir teknoloji geliştiriyor.Bedrich Benesolarak yaptığı açıklamada: "Geliştirdiğimiz bu teknoloji ile Drone'lar dokunmatik ekranlı bir cihazdan kolaylıkla kontrol edilebilecekler." ifadelerini kullandı. Öğrencisi Kang ise: "Bir kullanıcı araştırması yaptık ve FlyCam kullanan çoğu kişinin, standart drone kontrollerine göre daha iyi performans sergiledilerini gördük. Sadece basit bir mobil cihazla drone kullanmak çok kolay." şekline konuştu.platformu üzerinde geliştirilen bu teknolojinin yakın zamanda meyvelerini vermesi bekleniyor.