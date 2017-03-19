Drone silahlarının kullanımı yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör



Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, drone kullanımının artışından kaynaklanan güvenlik tehditlerinden ötürü önlemler almaya devam ediyorlar. Bu cihazlara karşı donanımlı olan güvenlik güçleri arasına, satın aldığı yeni anti-drone silahlarıyla Çin’in Wuhan şehrindeki polis birliği de katıldı.

Polis birliği, Chutian Metropolitan Daily tarafından paylaşılan habere göre radyo sinyalleriyle çalışan toplam 20 silah satın aldı. 1 kilometre menzile sahip olan silah, yaydığı radyo sinyalleriyle hedefindeki cihazın komut almasını engelliyor ve zorunlu olarak iniş yapmasını sağlıyor.

Bu silahların 9 Nisan tarihinde düzenlenecek olan 2017 Wuhan Maratonu için satın alındığı biliniyor. Bundan ötürü hedefindeki cihazı anında düşüren silahlar yerine, zorunlu iniş yapmasını sağlayan silahlar tercih edilmiş.

http://mashable.com/2017/03/16/drone-rifles-china-police/#kmghCv.NamqP