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Drone silahlarının kullanımı yaygınlaşıyor

Çin’in Wuhan şehrindeki polis birliği, uçuşun yasak olduğu alanlarda bulunan ve tehdit oluşturan droneları etkisiz hale getirmek için radyo sinyalleriyle çalışan anti-drone silahları satın aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Drone silahlarının kullanımı yaygınlaşıyor
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Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, drone kullanımının artışından kaynaklanan güvenlik tehditlerinden ötürü önlemler almaya devam ediyorlar. Bu cihazlara karşı donanımlı olan güvenlik güçleri arasına, satın aldığı yeni anti-drone silahlarıyla Çin’in Wuhan şehrindeki polis birliği de katıldı.

Polis birliği, Chutian Metropolitan Daily tarafından paylaşılan habere göre radyo sinyalleriyle çalışan toplam 20 silah satın aldı. 1 kilometre menzile sahip olan silah, yaydığı radyo sinyalleriyle hedefindeki cihazın komut almasını engelliyor ve zorunlu olarak iniş yapmasını sağlıyor.

Bu silahların 9 Nisan tarihinde düzenlenecek olan 2017 Wuhan Maratonu için satın alındığı biliniyor. Bundan ötürü hedefindeki cihazı anında düşüren silahlar yerine, zorunlu iniş yapmasını sağlayan silahlar tercih edilmiş.


http://mashable.com/2017/03/16/drone-rifles-china-police/#kmghCv.NamqP Yorum Yaz
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bluemersini 2 yıl en beğenilen ergenius
ergenius

Akıllı telefonlar hayatımıza nasıl girdiyse dronlar da her alanda hayatımızın bir parçası olacak . Olumsuz yönleri de bir felaket senaryosu gibi olabilir

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ergeniusAkıllı telefonlar hayatımıza nasıl girdiyse dronlar da her alanda hayatımızın bir parçası olacak . Olumsuz yönleri de bir felake...
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axaxa 2 yıl
Yeni nesil savaşlar bunlarla olur artık.
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burakk, 2 yıl
Bunlara bayılıyorum ya geçen Türkiyedeki *san'lardan biri de böyle birşeyle çıkmıştı. Drone'un haberleşmesini jam ederek veya üstüne kumandanın yerini alarak drone düşürüyor arkadaşlar. Peki ya otonomsa drone?
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aycibin 2 yıl
ISIS'in kullandığı drone'lar da tehdit değil mi?
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skythunderr 2 yıl
ya drone onceden proglamlanmissa? hicbir ise yaramaz
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adam olun 2 yıl
geçenlerde haberde 200 dolarlık dronun 3 milyon dolarlık patriot füzesi ile vurulduğunu yazıyordu bu tür anti dron silahları artacak gibi
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sniper23 2 yıl adam olun
adam olun

geçenlerde haberde 200 dolarlık dronun 3 milyon dolarlık patriot füzesi ile vurulduğunu yazıyordu bu tür anti dron silahları artacak gibi

Kaynak: washingtonpost.com/...

Füzeyi fırlatma emrini vereni askerlikten atmış olabilirler
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ergenius 2 yıl
Akıllı telefonlar hayatımıza nasıl girdiyse dronlar da her alanda hayatımızın bir parçası olacak . Olumsuz yönleri de bir felaket senaryosu gibi olabilir
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bluemersini 2 yıl ergenius
ergenius

Akıllı telefonlar hayatımıza nasıl girdiyse dronlar da her alanda hayatımızın bir parçası olacak . Olumsuz yönleri de bir felaket senaryosu gibi olabilir

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