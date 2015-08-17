Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Drone'lar doğal yaşamı tehdit ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Drone'lar doğal yaşamı tehdit ediyor

Hayatın artık her alanına girmeye başlayan insansız hava araçları veya drone'lar, görünüşte pek çok işi kolaylaştırmış gibi görünüyor. Örneğin artık vahşi yaşam belgeselleri için araçlar orman üzerinde uçurularak çekim yapılabiliyor. Ancak teknolojinin bir bedeli var.

Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada bir siyah ayının kalp atışları, üzerinden drone geçtiği esnada anormal bir şekilde artış gösteriyor. Herhangi bir dış tehdit olmamasına karşın siyah ayının kalp atışları drone yaklaştığında dakikada 41'den 162'ye yükseliyor. Drone uzaklaştığında ise normale dönüyor. 

Araştırmada ayılara kalp atışlarını takip eden sensörler ve GPS alıcıları yerleştirilmiş. Örnek drone'lar da ayıların bulunduğu noktalarda 21 metre yükseklikte kısa aralıklarla uçurulmuş. Drone'nin göründüğü ilk 5 dakikada ayıların kalp atışları dakikada 41 atımdan 80 atıma çıkarken, bir ayının da kalp atışlarının 162'ye vurduğu görülmüş. Özellikle aracı göremeyen ve sadece sesini duyan ayılarda tedirginlik oluşmuş.

Sadece drone'lar değil ayıların ortak yaşam alanlarında sık sık traktör gibi araçların gürültüsünün duyulması nedeniyle bu tarz ani ritim değişikliğinin yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca drone'lar normal uçaklardan daha fazla stres oluşturuyor. Yine drone gürültüsünün yüzde 11 oranında ayıların yer değiştirmesine neden olduğu da belirtiliyor. 

İnsansız hava araçlarının özellikle yüksek gürültü nedeniyle bu tür bir strese neden olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar doğa belgeseli çekecek araçların pervane gürültüsünün çok düşük seviyelerde olması gerektiğinin altını çiziyor. ABD'de bu yüzden bazı eyaletlerdeki milli parklarda drone kullanımı yasaklanmış durumda.  

http://arstechnica.com/science/2015/08/drones-used-to-monitor-bears-send-their-heart-rates-through-the-roof/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozmenakif 4 yıl en beğenilen
Dev bir sinek vızıltısı gibi... Korkmak için ayı olmak gerekmiyor. Ben de görsem kaçarım.(Not:Ayı değilim)
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keskin53 4 yıl
insanların özel hayatı yetmedi
şimdide hayvanların özel hayatına sarkıyorlar ilginç
yakında ağaçlarda görürüz
http://www.hizliresimyukle.com/images/2015/08/18/16644192-kapi-kolu-veya-aski-isareti---rahatsiz-etmeyin.jpg
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
ayı haklı arkadaşlar üstünüzden birden ses yapan uzay mekigi gibi bir şey geçse kalp atışınız artmazmı? ben altıma ederim bırak kalp atışını... :)....
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
ayı haklı arkadaşlar üstünüzden birden ses yapan uzay mekigi gibi bir şey geçse kalp atışınız artmazmı? ben altıma ederim bırak kalp atışını... :)....

Dur tahmin edeyim ayı değilssin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 4 yıl
Cyner06
Yakın süre içeresinde alacaktım bende drone ama bu olaydan sonra almaktan vazgeçtim.

Bunun için vazgeçiyorsanız gerçekten aklınız nasıl çalışıyor çok merak ettim. Türkiye'de bu tarz doğal ortamlar neredeyse yok zaten. Türkiye'de değilseniz de, siz vahşi hayat belgeseli yapan bir insan mısınız? Tüm çekimleriniz insan eli değmemiş yerlerde mi olacak? Drone ile gidip ayıları geyikleri mi kovalayacaksınız? (Gerçi bunları yapmış olan insanlar da var, bazı ayılar drone'u kovalayıp sonrasında vurup indiriyorlar, youtube'da böyle birçok video var)
Ben gayet hayvansever bir insanım ama, bu araştırmadan böylesine abes bir sonuç çıkarılmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cyner06 4 yıl PsychicPower
Burada Sadece bir Ayı'dan bahsedilmiş.Şunu söylemek isterim ki.Yaşadığımız ortam'da kedi köpekler var bunları unutmamak gerekir.Onlarında etkileneceğini düşünüyorum.Onun için almaktan vazgeçtim.Siz sanırım konuyu çok yanlış anlamışsınız.Ben çok kedi ve köpek besleyen ve onlar için elimden geleni yapan birisiyim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutercim 4 yıl
Allah rızası için şuna illa "drone" diyecekseniz "dron" diye yazın. Millet anlar yine. Drone'lar ne demek ya. 1960'larda bu işi yapıyor olsaydınız demek gazetelerde "Télévision'lar göz sağlığını tehdit ediyor" diye haberler yapacaktınız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Eskiden sicak hava balonu kiralaniyordu.baktilar bir haftalik kira parasina en gelismis drone aliniyor,bir anda yayginlasti tabi.Onemli ve cok mantikli bu makinalarla saatlerce cekim yapiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
Uçakla drone çarpışmıştı. Çok tehlikeli.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Drone'lar değil, "belgesel çekimi için ormanların üstünde uçan drone'lar". Helikopter ve uçaklar hem emisyon hem de korku(ses) faktörü ile 1000 katı zarar veriyordur ona bakarsanız.
Spesifik bir sorundan dolayı dünyadaki benzeri tüm ürünler kötü gösterilince saçma geliyor bana. Geçen de bir video izledim, su kaplumbağasının burnuna plastik pipet kaçmış bilim adamları çıkarıyordu
ve üzücü bir görüntüydü. Plastik pipetlere hayır, yasaklansın gibi başlıklar gördüm yine(ingilizce)... Bana çok uç noktadaki sebepler için birşeyin komple kötülenmesi mantıksız geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl
Yav he he. Sen olması gerekenin 100 katı kimyasal at ama dronelar tehdit ediyor. Yemeyin la bizi. Gidin rüzgar enerjisi santrallerine bakın, yerler ölü kuş kaynıyor. Ama onu yazmazlar, gelir dronelar tehlikeli derler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 4 yıl
Bizim duyamadığımız frekanslarda bambaşka bir sesi duyuyor olabilirler. Çözüm daha sessiz bir drone olmayabilir bu yüzden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cyner06 4 yıl
Yakın süre içeresinde alacaktım bende drone ama bu olaydan sonra almaktan vazgeçtim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
admix 4 yıl
ama yine kalp atışı 162 çıkan ayı çok heycanlimis :D ciftlesirken gelmiş olmasın drone :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
admix 4 yıl
ayı da haklı siz üstünüzde uzay gemisi geçse yada çok olağan dışı bir ses çıkartan bişey gecse kalp atişiniz artmazmi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2053 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, drone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony ile yeni telefonlarını konuştuk: Xperia C5 Ultra, Xperia M5, Xperia Z5, fiyatlar ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim