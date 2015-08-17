Drone'lar doğal yaşamı tehdit ediyor

Hayatın artık her alanına girmeye başlayan insansız hava araçları veya drone'lar, görünüşte pek çok işi kolaylaştırmış gibi görünüyor. Örneğin artık vahşi yaşam belgeselleri için araçlar orman üzerinde uçurularak çekim yapılabiliyor. Ancak teknolojinin bir bedeli var.





Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada bir siyah ayının kalp atışları, üzerinden drone geçtiği esnada anormal bir şekilde artış gösteriyor. Herhangi bir dış tehdit olmamasına karşın siyah ayının kalp atışları drone yaklaştığında dakikada 41'den 162'ye yükseliyor. Drone uzaklaştığında ise normale dönüyor.





Araştırmada ayılara kalp atışlarını takip eden sensörler ve GPS alıcıları yerleştirilmiş. Örnek drone'lar da ayıların bulunduğu noktalarda 21 metre yükseklikte kısa aralıklarla uçurulmuş. Drone'nin göründüğü ilk 5 dakikada ayıların kalp atışları dakikada 41 atımdan 80 atıma çıkarken, bir ayının da kalp atışlarının 162'ye vurduğu görülmüş. Özellikle aracı göremeyen ve sadece sesini duyan ayılarda tedirginlik oluşmuş.





Sadece drone'lar değil ayıların ortak yaşam alanlarında sık sık traktör gibi araçların gürültüsünün duyulması nedeniyle bu tarz ani ritim değişikliğinin yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca drone'lar normal uçaklardan daha fazla stres oluşturuyor. Yine drone gürültüsünün yüzde 11 oranında ayıların yer değiştirmesine neden olduğu da belirtiliyor.





İnsansız hava araçlarının özellikle yüksek gürültü nedeniyle bu tür bir strese neden olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar doğa belgeseli çekecek araçların pervane gürültüsünün çok düşük seviyelerde olması gerektiğinin altını çiziyor. ABD'de bu yüzden bazı eyaletlerdeki milli parklarda drone kullanımı yasaklanmış durumda.

http://arstechnica.com/science/2015/08/drones-used-to-monitor-bears-send-their-heart-rates-through-the-roof/