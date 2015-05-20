Dropbox Windows ve Windows Phone için güncellendi

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, Windows ve Windows Phone için yeni özelliklerle güncellendi.

Son dönemde giriş yaptığı her platformda ciddi geliştirmeler alan Dropbox, Windows Phone için aldığı 2.0 sürümüyle ise ekran çözünürlüğüne uyum sağlamaya başladı ve fotoğraf harici dosyaları da yükleme desteği kazandı. Aynı zamanda artık birden fazla dosyayı tek seferde yükleyebilen servis, SD kartlara dosya kaydedebiliyor, dosya paylaşmak için rehberden kişi seçenebiliyor, eskiye oranla daha hızlı indirme yapabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Windows 8.1 cihazlar için yayınlanan 2.0 sürümü ise Dropbox'a uygulama içerisinde paylaşılabilir dosya oluşturma desteği getiriyor. Aynı zamanda bünyesinde bütün dosyaları seçme ile arama kısayolları da eklenen uygulama, Windows Phone sürümüyle ortak olarak eskiye oranla daha hızlı indirme yapabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows ve Windows Phone sürümlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-becomes-universal-windows-app