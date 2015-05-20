Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox Windows ve Windows Phone için güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox Windows ve Windows Phone için güncellendi
 
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, Windows ve Windows Phone için yeni özelliklerle güncellendi.
Son dönemde giriş yaptığı her platformda ciddi geliştirmeler alan Dropbox, Windows Phone için aldığı 2.0 sürümüyle ise ekran çözünürlüğüne uyum sağlamaya başladı ve fotoğraf harici dosyaları da yükleme desteği kazandı. Aynı zamanda artık birden fazla dosyayı tek seferde yükleyebilen servis, SD kartlara dosya kaydedebiliyor, dosya paylaşmak için rehberden kişi seçenebiliyor, eskiye oranla daha hızlı indirme yapabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.
Windows 8.1 cihazlar için yayınlanan 2.0 sürümü ise Dropbox'a uygulama içerisinde paylaşılabilir dosya oluşturma desteği getiriyor. Aynı zamanda bünyesinde bütün dosyaları seçme ile arama kısayolları da eklenen uygulama, Windows Phone sürümüyle ortak olarak eskiye oranla daha hızlı indirme yapabiliyor ve birçok hatadan kurtuluyor.
Ücretsiz olarak sunulan Dropbox'un Windows ve Windows Phone sürümlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-becomes-universal-windows-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NvdiaAmd 4 yıl
Mağazanın ana konusuna eklemelisin bence bunları. Tek tek topice girmeye çalışmadan rahat rahat takip ederiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim