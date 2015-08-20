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Dropbox, bağlantılar için sürükle bırak sürecini başlattı

3 yıl
968
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox, bağlantılar için sürükle bırak sürecini başlattı
 
Bulut depolama dünyasının yıldızlarından Dropbox, bağlantı kaydını kolaylaştıran yeni bir süreci devreye soktu.
Servisin resmi blog sayfası üzerinden tanıtılan yeni özellik, kişilerin standart internet tarayıcıları üzerinde yer alan bağlantıları (URL) sürükle bırak mantığıyla kendi depolama alanlarına kaydetmesine dayanıyor. Bu sayede örneğin bir proje için gerekli bütün bağlantılar tek bir dosya içerisinde tutulabiliyor ve genel olarak daha etikili bir yer imleme elde edilebiliyor.
Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 


https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/08/drag-and-drop-urls-into-dropbox/ Yorum Yaz
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