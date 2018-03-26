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Dropbox ilk halka arzında rekora imza attı

Bulut depolama şirketi Dropbox, Inc. ilk halka arzını rekorla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz cuma günkü ilk işlem gününde %36 artış gösteren Dropbox hisseleri 28.42 dolardan işlem gördü.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük bulut depolama şirketi Dropbox, Inc. ilk halka arzını (IPO) gerçekleştirdi. Dev şirket geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği halka arzının ilk gününde, Mart 2017'de halka açılan Snapchat'ten sonra yeni bir rekora imza attı.

Dropbox, Inc. ilk halka arzında rekor kırdı

Nasdaq borsasında 21 dolardan halka arz edilen hisseler günü %35'lik artış göstererek 29 dolardan kapattı. İlerleyen saatlerde ise 31,60 dolara kadar yükselen hisseler, %50'den fazla prim yaparak Dropbox'un piyasa değerini 12 milyar dolara çıkardı. Dropbox'un dünya çapında 11 milyon kullanıcısı var ve bu kullanıcıların sadece %30'unun şirket hesabı olduğu açıklanmıştı.
Şu an istikrarlı bir büyüme gösteren Dropbox, Inc. şirketinin, eğer sunduğu hizmetleri çeşitlendirip kullanıcıları için vazgeçilmez olmayı hedeflemezse, sektördeki büyük oyunculara karşı oldukça zorlanabileceği belirtiliyor. Haberi yazdığımız sıralarda ise Dropbox'un hisselerinin 28,48 dolardan işlem gördüğünü de söylemeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2018/3/23/17156804/dropbox-ipo-stock-shares-up-40-percent-market-debut-snapchat Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Camino Del Rio 1 yıl
Valla ben Yandex disk kullanıyorum bizim çavuşta alıştı artık
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ouzqan 1 yıl
Kullanıcı lehine güzel gelişmelerin habercisi olur inşallah.
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