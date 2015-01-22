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Dropbox resmi uygulaması Windows Phone için yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Dün Microsoft yaptığı etkinlikte yeni bilgisayar ve mobil cihazlar için yeni Windows 10'u tanıtırken mobil tarafta kullanıcılara bir güzel haber daha geldi. Dropbox, Windows Phone için resmi uygulamasını yayınladı.

Daha önce markette bulunan üçüncü parti uygulamalar ile kullanılabilen bulut depolama servisi artık kendi uygulaması ile kullanıcılara hizmet verecek. Windows Phone ile çekilen cihazları otomatik olarak Dropbox'a kaydetme özelliği de sunan uygulamayı kullanıcılar dilerse birden fazla hesap kullanarak da yönetebilecek.

Dilerseniz favori olarak kaydettiğiniz dosyaları çevrim dışı iken görüntülemenize izin veren uygulama yeni katılan kullanıcılara 2 GB'lık bir depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor. 
Uygulamayı yüklemek isteyen Windows Phone 8 veya Windows Phone 8.1 kullanıcıları bu bağlantıyı tıklayarak ücretsiz olarak kurulumu yapabilirler.
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Onca alternatifi var bu tarz uygulamalar geleceğine keşke adam akıllı tarayıcı gelse
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Okisht 4 yıl Her isi ters giden adam
Lily Allen

Onca alternatifi var bu tarz uygulamalar geleceğine keşke adam akıllı tarayıcı gelse

Windows 10 ile spartan tarayıcısı gelecek
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destinati0n 4 yıl
Ooo dropbox alırım bir dal.
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abdullaharif 4 yıl
Cloud dosya arşivleme sistemlerinin hiç birini kullanmam. Eksikliğini hissetmem o yüzden. Ancak dropbox un adam olup yola geldiği ve windows için uygulama verdiğine sevindim.
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Fakirdepocu 4 yıl



bunlar çok ilerde
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Surfer Rosa 4 yıl
Dropbox gereksiz onedrive 15+15 vermişti bana gayet iyi. Galeri ile senkron da aynı zamanda.
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Fenomenon 4 yıl
Katılıyorum drop box çok abartılıyor. Box, yandex 10gb veriyor, google drive, one derive 15gb veriyor. Copy 20gb veriyor. Bu alternatifler varken drop box gereksiz.
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coolsten 4 yıl
Şimdi gelir "mağaza kötü" grubu onursal üyeleri
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Elsa 4 yıl coolsten
coolsten
Şimdi gelir "mağaza kötü" grubu onursal üyeleri

Androidden Windowsa tekrar geçersem tek özleyeceğim uygulama world of tanks olur
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Şeker Hapı 4 yıl
dropbox çok şişirildi çok daha iyi alternatifleri var bazı ücretsiz çözümler bile daha iyi onedrive office sınırsız kullanıyorum her işimi görüyor üstelik fiyatı daha uygun
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