Dropbox resmi uygulaması Windows Phone için yayınlandı

Dün Microsoft yaptığı etkinlikte yeni bilgisayar ve mobil cihazlar için yeni Windows 10'u tanıtırken mobil tarafta kullanıcılara bir güzel haber daha geldi. Dropbox, Windows Phone için resmi uygulamasını yayınladı.
Daha önce markette bulunan üçüncü parti uygulamalar ile kullanılabilen bulut depolama servisi artık kendi uygulaması ile kullanıcılara hizmet verecek. Windows Phone ile çekilen cihazları otomatik olarak Dropbox'a kaydetme özelliği de sunan uygulamayı kullanıcılar dilerse birden fazla hesap kullanarak da yönetebilecek.
Dilerseniz favori olarak kaydettiğiniz dosyaları çevrim dışı iken görüntülemenize izin veren uygulama yeni katılan kullanıcılara 2 GB'lık bir depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor.Uygulamayı yüklemek isteyen Windows Phone 8 veya Windows Phone 8.1 kullanıcıları bu bağlantıyı tıklayarak ücretsiz olarak kurulumu yapabilirler.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 10 ile spartan tarayıcısı gelecek
Androidden Windowsa tekrar geçersem tek özleyeceğim uygulama world of tanks olur