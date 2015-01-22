Dropbox resmi uygulaması Windows Phone için yayınlandı

Dün Microsoft yaptığı etkinlikte yeni bilgisayar ve mobil cihazlar için yeni Windows 10'u tanıtırken mobil tarafta kullanıcılara bir güzel haber daha geldi. Dropbox, Windows Phone için resmi uygulamasını yayınladı.

Dilerseniz favori olarak kaydettiğiniz dosyaları çevrim dışı iken görüntülemenize izin veren uygulama yeni katılan kullanıcılara 2 GB'lık bir depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor.

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