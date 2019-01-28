Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor

Daha önce otomotiv sektöründe gördüğümüz hidrojenden elektrik üreten yakıt pilleri Drone sektöründe de kullanılmaya başlandı. Bu alanda ilk adımı Dubai polisi attı.
3 ay
5,6b
1
9
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hayatın her alanında farklı projeler ile kendisine yer bulan Drone modellerinin şu an ki en büyük problemi enerji kaynağı. Genelde batarya ile çalışan bu araçlar bu bakımdan havada kısa süre kalabiliyor. Askeri tip modellerde biraz daha süre uzasa da farklı çözümlere ihtiyaç var.

Hidrojenle çalışıyor

Dubai polisi bu konuda yeni bir çözüm geliştirmiş. Hidrojen yakıtlı Drone modeli havada 3 saatten fazla uçabiliyor. Yetkililer hidrojen yakıtlı Drone modelinin türünün ilk örneği olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Roccat iki yeni mousepad duyurdu"

Dubai Teknoloji Fuarı’nda sergilenen Drone modeli ile ilgili detaylı teknik bilgiler yok ancak üst kısmında hidrojeni elektriğe dönüştüren bir modül olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu tür bir teknoloji otomotiv sektöründe de birkaç proje modelde karşımıza çıkmıştı.

Dubai polisi havada çok uzun süre kalması sayesinde Drone modelini saha operasyonlarında kullanmayı düşünüyor. Dağ ve deniz bölgelerinde devriye görevinin yanı sıra sürekli gözlem amacıyla da hizmet verecek.  

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/dubai-polices-hydrogen-drone-fly-three-hours/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
labtek38 3 ay en beğenilen
Arapları aşağılarsınız bir de. Önce dönüp kendimize bakalım biz ne yapıyoruz diye. Petrol bitse de Araplar kurtarır kendini. Akıllandılar çünkü. Petrolden gelen parayı teknolojiye yatırmaya başladılar. Biz olan parayı ne yapıyoruz. Yorumsuz.
Arapları aşağılarsınız bir de. Önce dönüp kendimize bakalım biz ne yapıyoruz diye. Petrol bitse de Araplar kurtarır kendini. Akıllandılar çünkü. Petrolden gele...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 ay
Darisi insallah senin gibi ufku acik genclerden gelecek bu millet gurur duyacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 ay
Hâlâ petrolun kullanımının biteceğini ve sadece benzinde falan kullanıldığını sanan kişiler var. Gördüğüm zaman şaşırıp kalıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 3 ay en beğenilen
Arapları aşağılarsınız bir de. Önce dönüp kendimize bakalım biz ne yapıyoruz diye. Petrol bitse de Araplar kurtarır kendini. Akıllandılar çünkü. Petrolden gelen parayı teknolojiye yatırmaya başladılar. Biz olan parayı ne yapıyoruz. Yorumsuz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
indecent 3 ay
arap hidrojeni çok bulunca drone'a sürermiş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 3 ay
Nitrojen destekli olsa 3 dakika sürmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 3 ay
Elbet o petrol bitecek bir gün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Hidrodron.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cocainbar 3 ay
Araplar turklesiyor, bizler araplasiyoruz :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 ay
Turkiye deki universiteler dron dan baska seylere pek kafa yormuyorlar. Elin Arabi hidrojenle 3 saat basarisina sahit olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay NASA, Bennu asteroitinin inanılmaz bir fotoğrafını yayınladı 3 ay Yapay zeka destekli robotik diz, amputelerin dakikalar içinde yürüyebilmesini sağlıyor 3 ay Google Asistan, yüz tanıma sistemiyle sonuçları kişiselleştirecek 3 ay Resident Evil 2'nin Bandersnatch benzeri interaktif reklam videosu yayınlandı 3 ay Facebook'un reklam engelleme önlemleri siyasi kampanyaları olumsuz etkiliyor 3 ay Bioware, “Anthem” VIP demosu hatalarını gidermeye başladı 3 ay Canon CEO'su: Dijital kamera pazarı yüzde 50 daralacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti 3 ay WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik geldi 3 ay Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu 3 ay 5000TL'ye satılan OPPO RX17 Pro elimizde 3 ay Google, Pixel 3 ile iPhone XS’in gece çekim performansını karşılaştırdı 3 ay Android Q, uygulamaların eski sürümüne dönmeye izin verebilir 3 ay Windows Lite versiyonunda canlı karolar olmayacak 3 ay Dailymotion kimlik avı saldırısına uğradı 3 ay Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını sonlandırdı! 3 ay Samsung, paketleme yaparken çevre dostu malzemeler kullanacak 3 ay Redmi Note 7 modelinin 128 GB kapasiteli versiyonu bu hafta tanıtılabilir 3 ay Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu 3 ay AMD üst yönetici kadrosunda büyük değişim 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor Sonraki G.Skill kristal RGB tasarımlı DDR4-4266MHz belleklerini duyurdu 3 ay Huawei Mate 9 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı 3 ay Blok zinciri üzerinde çalışan tren 3 ay NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor 3 ay Detective Pikachu devam filmi için çalışmalar şimdiden başladı 3 ay HQ Trivia puan sistemine dönüyor 3 ay NASA, çalışanlarından tuvalet temizlemelerini istemek zorunda kaldı 3 ay "Neandertaller avlarını uzak mesafaden de öldürebiliyordu" 3 ay Düşük güç tüketimli Intel Core i9-9900T açığa çıktı 3 ay Genleri düzenlenen maymun, günlük vücut ritmi araştırması kapsamında klonlandı 3 ay Geleceğin telefonları | Mobilite 3 ay Porsche, Taycan üretimini iki kat artırma kararı aldı 3 ay Vivo V15 Pro üçlü arka kamera kurulumu ve açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geliyor 3 ay YouTube video çözünürlük seçeneklerinin sıralamasını tersine çevirdi 3 ay Facebook’a Türkiye'de inceleme başlatıldı 3 ay Türkiye, oyun sektöründe en hızlı büyüyen üçüncü pazar 3 ay Yeni nesil iPad ve iPad mini'de yüz tanıma sistemi Face ID olmayabilir 3 ay Şubat'ta Netflix'te Neler Var? 3 ay OnePlus 6T modellerinde hızlı pil tüketimi sorunu ortaya çıktı 3 ay iOS 12.2 beta kodlarında yeni iPad ve iPod Touch modelleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim