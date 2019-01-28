Dubai polisinin hidrojen destekli Drone’u 3 saat havada kalabiliyor

Hayatın her alanında farklı projeler ile kendisine yer bulan Drone modellerinin şu an ki en büyük problemi enerji kaynağı. Genelde batarya ile çalışan bu araçlar bu bakımdan havada kısa süre kalabiliyor. Askeri tip modellerde biraz daha süre uzasa da farklı çözümlere ihtiyaç var.

Hidrojenle çalışıyor

Dubai polisi bu konuda yeni bir çözüm geliştirmiş. Hidrojen yakıtlı Drone modeli havada 3 saatten fazla uçabiliyor. Yetkililer hidrojen yakıtlı Drone modelinin türünün ilk örneği olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Roccat iki yeni mousepad duyurdu"

Dubai Teknoloji Fuarı’nda sergilenen Drone modeli ile ilgili detaylı teknik bilgiler yok ancak üst kısmında hidrojeni elektriğe dönüştüren bir modül olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu tür bir teknoloji otomotiv sektöründe de birkaç proje modelde karşımıza çıkmıştı.

Dubai polisi havada çok uzun süre kalması sayesinde Drone modelini saha operasyonlarında kullanmayı düşünüyor. Dağ ve deniz bölgelerinde devriye görevinin yanı sıra sürekli gözlem amacıyla da hizmet verecek.