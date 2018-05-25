Dünya Kupası ile güncellenecek FIFA 18, PS Store’da 59 TL’ye düştü!

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Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası öncesinde FIFA 18, Playstation için büyük indirime girdi. Normalde 269 TL’ye satılan FIFA 18, kısa bir süreliğine 59 TL’ye düştü. İndirim, 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Her ne kadar 2018 sezonun ligleri bitmiş olsa da önümüzde bir Dünya Kupası turnuvası var ve FIFA 2018’e Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz olarak gelecek. Turnuvanın tüm takımları, formları ve stadyumları lisanslı olarak oyuna eklenecek. Oyuncular Ultimate Team’de 32 ülkenin yıldızları ve bu turnuva tarihinin ikonik futbolcularından oluşan dünya karmasını kurabilecek.

Dinamik öğeler, maç atmosferi ve diğer görseller Dünya Kupası turnuvasında kullanılacak görseller ile aynı olacak. FIFA 2018’in Dünya Kupası güncellemesi 29 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası turnuvası 14 Haziran'da başlayacak.

FIFA 18’i PlayStation Store üzerinden yüzde 78 indirimle 59 TL’ye satın alabilirsiniz. 14 Temmuz tarihine kadar oyunu bu fiyattan satın alabileceksiniz.