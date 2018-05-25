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Dünya Kupası ile güncellenecek FIFA 18, PS Store’da 59 TL’ye düştü!

Önümüzdeki günlerde 2018 Dünya Kupası güncelleştirmesi alacak FIFA 18 kısa süreliğine 269 TL yerine 59 TL'ye düştü. Dünya Kupası heyecanı öncesi oyun büyük indirime girdi.
1 yıl
7,4b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünya Kupası ile güncellenecek FIFA 18, PS Store’da 59 TL’ye düştü!
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Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası öncesinde FIFA 18, Playstation için büyük indirime girdi. Normalde 269 TL’ye satılan FIFA 18, kısa bir süreliğine 59 TL’ye düştü. İndirim, 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 

Her ne kadar 2018 sezonun ligleri bitmiş olsa da önümüzde bir Dünya Kupası turnuvası var ve FIFA 2018’e Dünya Kupası güncellemesi ücretsiz olarak gelecek. Turnuvanın tüm takımları, formları ve stadyumları lisanslı olarak oyuna eklenecek. Oyuncular Ultimate Team’de 32 ülkenin yıldızları ve bu turnuva tarihinin ikonik futbolcularından oluşan dünya karmasını kurabilecek.

 

Dinamik öğeler, maç atmosferi ve diğer görseller Dünya Kupası turnuvasında kullanılacak görseller ile aynı olacak. FIFA 2018’in Dünya Kupası güncellemesi 29 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası turnuvası 14 Haziran'da başlayacak.

FIFA 18’i PlayStation Store üzerinden yüzde 78 indirimle 59 TL’ye satın alabilirsiniz. 14 Temmuz tarihine kadar oyunu bu fiyattan satın alabileceksiniz.


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elbiskuha 1 yıl en beğenilen
Kısa süreliğine geçerli olacak indirimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Bu fiyat yalnızca 25/5/2018 03:00 am - 14/7/2018 01:59 am tarihleri arasında geçerlidir.
Kısa süreliğine geçerli olacak indirimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.Bu fiyat yalnızca 25/5/2018 03:00 am - 14/7/2018 01:59 am tar...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
brshr 1 yıl
Maalesef sadece PS4 için geçerli. PS3 için 49 tl ancak yükseltme yok.
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TearsForFears 1 yıl
İyi fiyat fifa 19 un 300 liradan çıkacağı düşünülürse :)
Pc tarafında da böyle ucuzlasa alırdım konsolcular kaçırmaz bence bu teklifi.
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JoeyBane 1 yıl
Konsolda olmazsa olmaz oyunlardan bir tanesi
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WienerWald 1 yıl
Kanserin tedavisi yok diyorlar alacaklar bu uyarıyı dikkate alsınlar :)
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Johny Constantine 1 yıl
Fifa mı Pes mi tartışmaları başlasın
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mahmut716 1 yıl Johny Constantine
tartışma falan yok.
tabiki pes
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Psychedelic Reflection 1 yıl Johny Constantine
Fifa 14 ile birlikte o tartışma bitmemiş miydi?
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tirabzonli 1 yıl
Allahtan kısa süre 14 temmuza kadar 😂
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Barni Moloztaş 1 yıl
Sıkın dişinizi eylülde Şampiyonlar Ligli FIFA alın
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omer14 1 yıl Barni Moloztaş
en sonunda pes den alındı mı güzel haber.. bayağıdır uzak kalmıstım
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matmuhendisi 1 yıl
Konusu açıldı silinebilir
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OsmanlıKafası 1 yıl
7.aydan sonra da kimse almaz zaten
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elbiskuha 1 yıl en beğenilen
Kısa süreliğine geçerli olacak indirimin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Bu fiyat yalnızca 25/5/2018 03:00 am - 14/7/2018 01:59 am tarihleri arasında geçerlidir.
2 Yanıt Yanıtla +13
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theJuDGe_41 1 yıl elbiskuha
Teşekkürler haberi güncelliyorum
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omer14 1 yıl elbiskuha
eskıden 2 kışı bolusebılıyordu
59/2 olabılıyor mu bu durumda
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