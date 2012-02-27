Dünya çapındaki Samsung Galaxy Note satışları 2 milyonu aştı

5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu doldurarak farklı bir pazar oluşturan Galaxy Note'un satışları tüm hızıyla sürüyor.

Ekim ayının sonuna doğru global pazara sunulan ve aralık ayında 1 milyon satış barajını aşan Galaxy Note'un, dünya çapındaki satışlarının 2 milyonu aştığı duyuruldu. Şubat ayının başına doğru Galaxy Note'un ana vatanı Güney Kore'de 700.000 adet sattığı bildirilmişti.