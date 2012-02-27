Dünya çapındaki Samsung Galaxy Note satışları 2 milyonu aştı

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5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu doldurarak farklı bir pazar oluşturan Galaxy Note'un satışları tüm hızıyla sürüyor.
Ekim ayının sonuna doğru global pazara sunulan ve aralık ayında 1 milyon satış barajını aşan Galaxy Note'un, dünya çapındaki satışlarının 2 milyonu aştığı duyuruldu. Şubat ayının başına doğru Galaxy Note'un ana vatanı Güney Kore'de 700.000 adet sattığı bildirilmişti.
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acil güncelleme bekliyoruz note için
ayrıca kalem tasarımında da problem var kalemi cok kullanan hemen herkes arada sırada kalemin takıldıgını ve ekrana dokunmadan çizdiğini söylüyor
galaxy note s-pen problem diye aratırsanız ne kadar çok kişinin bu problemi yasadıgını ve videoları görürsünüz ama bu sorun yazılımsal degil donanımsal dolayııs ile ya dogru tasarlanmış kalemler satın alıcaz ama bunun için önce kalemlerin piyasaya sürülmesi lazım veya samsunga kalemları toplayıp wacom firmasına bastırıp yeni kalemler verecek
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