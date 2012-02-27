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Dünya çapındaki Samsung Galaxy Note satışları 2 milyonu aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5.3-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranıyla akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu doldurarak farklı bir pazar oluşturan Galaxy Note'un satışları tüm hızıyla sürüyor.
Ekim ayının sonuna doğru global pazara sunulan ve aralık ayında 1 milyon satış barajını aşan Galaxy Note'un, dünya çapındaki satışlarının 2 milyonu aştığı duyuruldu. Şubat ayının başına doğru Galaxy Note'un ana vatanı Güney Kore'de 700.000 adet sattığı bildirilmişti.

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RAN7843 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ilk zamanlarda 3.5 inç lik ekranlara kocam diyorlardı neremde taşıyacam hala 4.7 inçlik ekranlar var onlara bile ya büyük oldu diyorlar ama galaxy note 2 milyonu aştı demek oluyorki insanlar büyük ekranlardan hoşlanıyorrr kim ne derse desin multi medya cihazlar bunlar yani büyük ekrandan internette dolaşmak güzelolurrr
Arkadaşlar ilk zamanlarda 3.5 inç lik ekranlara kocam diyorlardı neremde taşıyacam hala 4.7 inçlik ekranlar var onlara bile ya büyük oldu diyorlar ama galaxy no...
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mavizaman 7 yıl
örneklri çoğalsın potansiyel büyük o arada.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence de daha cok satar bu cihaz.., S3 4.8 çıkmazsa, bunun 2. Nesil olanını almak İcin satabilirim s2 mi.
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boramat 7 yıl
gerçekten tasarım harikası ve çok begenerek kullanıyorum ama hala 1.4 ghz işlemciyi farkedemedim zira menuler arası geçişte genel tel işleyişi s2 gibi değil s2 gerçekten cok stabil ve bu noktada iphonedan bile daha hızlı video karşılaştırmalar nette var ve gerçekten s2 bu noktada çok basarılı idi

acil güncelleme bekliyoruz note için

ayrıca kalem tasarımında da problem var kalemi cok kullanan hemen herkes arada sırada kalemin takıldıgını ve ekrana dokunmadan çizdiğini söylüyor

galaxy note s-pen problem diye aratırsanız ne kadar çok kişinin bu problemi yasadıgını ve videoları görürsünüz ama bu sorun yazılımsal degil donanımsal dolayııs ile ya dogru tasarlanmış kalemler satın alıcaz ama bunun için önce kalemlerin piyasaya sürülmesi lazım veya samsunga kalemları toplayıp wacom firmasına bastırıp yeni kalemler verecek

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E_Aydin35 7 yıl
10'u geçer büyük bir ihtimal yada yaklaşır..Ama gerçekten her amaç için kullanılabilir bir telefon.
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Man Viny 7 yıl
babamdan var bundan oldukca güzel tablet telefon karışımı
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Burak1916 7 yıl
çok başarılı bir cihaz arkadaşlar saçma sapan yorumlarda yapmayın yok kulağa götürülüp konuşulmazmış yok takozmuş ister kabul edin ister etmeyin samsung yeni bir çığır açtı vede başarılı oldu birçok insan kullanıyor gülünç bir durumda yok kısacası kedi ulaşamadığı ete mındar der...
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DareJedi 7 yıl
Almanyadan getirtmiş olduğum Note TL maliyeti 1147 TL. Türkiye içinde 2400TL vermek tamamen saçmalık. Almanyadan gelen cihazlarında 1 yıl boyunca uluslararası garantisi zaten mevcut. 1 yıl daha garantisi olsun diye 2 misli para vermeyin arkadaşlar varsa imkanınız yurtdışından getirtin.
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DH Misafiri 7 yıl
Paraya kıysam bende alacam.
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danGerfuLL 7 yıl
Güzel cihaz, kullananların da büyük ekranın nimetleri nedeniyle alıp kullandığı ortada; ama bu cihaz ile görüşme yapılacaksa bluetooth kulaklık şart.
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Oskis 7 yıl
Bende var telefon gayet memnunum biraz ekran geçişlerinde ve internet sayfalarinda kasmalar var onlarda 4.0 la düzelir inşş..istedigin her formatta videoyu açabilmesi cok güzel tam ekranda izlemesidea ayri bi zewk iphoneda bu yoktu malesef donusturmek zorundaydik...tabiki çiksinda samsung s3 alsam onu bekliyorm
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DarkEnergy 7 yıl
Büyük bir boşluğu dolduran başarılı bir cihaz. Daha çok satar.
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ColDasHeLL 7 yıl
hatta s2 nin yanına almayı düşünüyorum bundan yata satıp o durum yani .5 inc olsa şuan öyle yapmıstımda cihaz iyi iyi gideri var.
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erci501 7 yıl
daha çok satacak bu cihaz.
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