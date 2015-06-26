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Dünyada ilk kez bir akıllı telefon lansmanı sanal gerçeklik üzerinden yapılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada ilk kez bir akıllı telefon lansmanı sanal gerçeklik üzerinden yapılacak

Geçen yılın en çok konuşulan amiral gemilerinden birisine imza atan Çinli OnePlus, bu yıl ki amiral gemisi için yine çok konuşulacak bir etkinlik planlıyor. Dünyada ilk kez bir akıllı telefon lansmanı sanal gerçeklik üzerinden yapılacak. Hatta ilk kez bir ürün lansmanı da diyebiliriz. 

27 Temmuz günü saat 17.00 sularında başlayacak olan etkinlik aslında standart bir lansman formatında olacak. Yani katılımcılar, açılış konuşmaları, sahne, tanıtım, test cihazları hepsi gerçek anlamda lansmanda yerini alacaklar. 

Farklı olan ise sanal gerçeklik gözlüklerini takan kullanıcılar salonun belirli bir noktasından bu lansmanı izleyebilecek. Gerekirse salonda dolaşabilecek ve lansman sonrası test cihazlarını görebilecek. 

OnePlus bunun için Google Cardboard altyapısını temel alan OnePLus Cardboard sanal gözlük ürününü geliştirmiş. OnePlus One dahil pek çok cihaza uyumlu karton sanal gözlük ve uygulama yardımıyla kullanıcılar lansmana katılabilecek. OnePlus gelişmeleri ilerleyen günlerde teknoloji dünyası ile paylaşacak ve CardBoard ürününe nasıl sahip olunacağını da anlatacak. 

OnePlus Two adını alması beklenen cihazda Snapdragon 810 yongaseti ve USB Type-C girişinin olacağı firma tarafından açıklanmıştı. Diğer donanım özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.  

https://forums.oneplus.net/threads/oneplus-2-the-worlds-first-product-launch-in-vr.318285/ Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl
NeroWin
Telefonda Snapdragon 810 revizyonlu (ısı sorunlarının giderildiği ve GPU nun frekansının arttırıldığı) versiyonu olmayacak mıydı?

İşlemci revizyona gittiğinde adı değişmez yani cihazda yine 810 olacak.
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damn2u 4 yıl
Keşke Snapdragon 808 + 720P ekran yapılsaydı.
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NeroWin 4 yıl
Telefonda Snapdragon 810 revizyonlu (ısı sorunlarının giderildiği ve GPU nun frekansının arttırıldığı) versiyonu olmayacak mıydı?
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interwap 4 yıl
810 işlemci olmasaydı iyiydi.
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Captain_Ivy 4 yıl
biraz umutluyum bu telefondan
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CooL_ROMEO 4 yıl
Umarım fiyatta s*çmazlar.
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