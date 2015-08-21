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Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]

Zaman zaman akıllı telefonların en çok satılan modellerini, en çok kullanılan işletim sistemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ancak  Gadget Lab şirketi bu kez akıllı telefonlarda en çok kullanılan tarayıcıları merak ederek ilginç bir araştırma yapmış. Ülkemizden ve dünyada bir çok bölgeden verilerin bulunduğu infografikler gerçekten ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]

İlk olarak ülkemiz ve Avrupa ile başlamak gerekirse ; Türkiye'de en çok kullanılan mobil tarayıcının %45 ile Chrome Mobile olduğunu görüyoruz. iOS cihazlarda kullanılan Safari'nin oranı da %34 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Android'in standart tarayıcısı Android Browser ise %19'luk bir pay sahibi olurken Internet Explorer'ın kullanım oranı %1'in altında kalıyor.
Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]
 
Avrupa'da ki diğer ülkelere baktığımızda Rusya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Belçika ve İrlanda'da en çok kullanılan tarayıcının Safari olduğunu görüyoruz. İspanya, Almanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Türkiye'de ise Chrome Mobile birinci konumda. Android Browser en yüksek kullanıma %22.39 ile Avusturya'da ulaşırken onu İtalya, İspanya ve Türkiye takip ediyor. Firefox'un ise yalnızca Polonya ve İsveç'te ilk dörde girebildiğini görüyoruz.
Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]
Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]

ABD pazarında ise Safari kullanımı %58'i aşarken, Chrome Mobile %31 ve Android Browser %7.72 seviyelerinde. Internet Explorer ise yine %1 sınırını zorlayarak dördüncü konumda. Kanada'da ise Safari%64 gibi yüksek oranda başı çekerken en yakın rakibi Chrome Mobile %25 seviyelerinde. Güney Amerika'daki 6 ülkeye baktığımızda ise Chrome Mobile'ın mutlak hakimiyetini görüyoruz. 
Asya pazarında ilginç bir şekilde Çin'de birinciliği Android Browser almış durumda. Bir başka ilgi çekici detay ise Safari kullanımının oldukça düşük olduğu Hindistan'da UC Browser'ın %11 seviyelerine ulaşması.  Diğer sürprizler ise Orta doğu - Afrika pazarında karşımıza çıkıyor. UC Browser Suudi Arabistan'da bir kez daha kendini gösterirken, Blackberry tarayıcısı Nijerya'da %13.3 ile 4. , Güney Afrika'da ise %28.23 ile 2. sıraya kadar yükselmiş durumda.
Tarayıcı bazındaki verilerde ise Safari'nin en çok kullanıldığı ülke Danimarka (%72.78) olurken en az kullanıldığı ülkeler Hindistan (%11.12) ve Myanmar(%5.76) oluyor.  Chrome Mobile'ı en çok kullanan ülke Peru (%53.3) ve İtalya (%34.58) olurken en az kullanan ülkeler Japonya (%18.17) ve Vietnam (%5.47) oluyor. İlginç oranlardan birisi ise yine Vietnam'da ki Android Browser kullanımı. Ülke %83.96 ile başı çekerken %4.75 ile Danimarka Android Browser'ı en az kullanan ülke.
Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]
 

http://www.gadget-lab.co.uk/around-the-world-by-mobile-phone-browser-29-w.asp Yorum Yaz
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Extreme Victory 4 yıl en beğenilen YokCrysis
keko1337

Google gibi bir Dehşet-ül Vahşet varken kim ne yapsın safariyi mafariyi kullananların çoğu zaten koyun.

sende öküzsün o zaman.
keko1337Google gibi bir Dehşet-ül Vahşet varken kim ne yapsın safariyi mafariyi kullananların çoğu zaten koyun.sende ök...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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canguler917 4 yıl
senelerdir hem bilgisayarımda hemde telefonumda opera kullanıyorum. hızlı açılır,sayfayi hızlı acar,sayfada hareket ederken akıcıdır, birçok sekme acsanda takılma yapmaz,izledigin videoyu indirebilirsin.bu arada kullandığım telefon discovery.bu kadar az kullanılıyor olması iyi değil. insanların çok şey kaçırdığını düşünüyorum.
senelerdir hem bilgisayarımda hemde telefonumda opera kullanıyorum. hızlı açılır,sayfayi hızlı acar,sayfada hareket ederken akıcıdır, birçok sekme acsanda takı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Jül Sezar 4 yıl
Refah ve egitim seviyesi arttikca safari kullanim orani artiyor
2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
kurt gibi açım 4 yıl
Chrome en iyisi bence safaridende iyi ama safaride iyi tabiki.
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formula 1 4 yıl
windowsphone telefonda en iyisi bana göre
1 UC browser
2 surfy
3 explora 5
4 browser pro
bilgisayarda en iyisi bana göre
1 mozilla firefox
2 opera
3 internet explorer 11
4 chorome oda siteleri türkçeye çevirdiği içindir
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AvatarAang 4 yıl
Iphone safari pc opera vazgeçmem
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SPaCeLoRD 4 yıl
PC de Chrome, Telefonda Firefox. :)

dereceye bile girememiş FF
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307kd 4 yıl
Fb Yandex yakinda hepsini gecer Turkiyede
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TIRPAN 4 yıl
Fb yandex gelsin direk 1 numara
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nty35 4 yıl
İnsanlar bilmedikler için Chrome ya da Android browser kullanıyor. 6 aydır uc browser kullanıyorum, cidden iyi
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wotgate 4 yıl
Dolphin'in esamesi okunmamış arkadaş
ben gayet memnunum.
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THUGGER 4 yıl
Chorome
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MaDMaxiBo 4 yıl
Opera -> Dolphin -> UC Browser -> CM Browser kullandım. arada da chrome ama o hiç sarmadı.

UC Browser ile CM Browser ın artılarını bir araya getirecek program mükemmel bir sonuç çıkarır.


Araştırma gösteriyor ki insanlar cepteki tarayıcıyı pek önemsemiyor, ne geliyorsa onu kullanıyor. İphone kullanan safari, Android kullanan Chrome. bu da işi araştırıp deneyip değiştiren bizim gibi kullanıcıları bağlamıyor bence. alışkanlıklaırmıza hitap eden program bizim için iyidir.

ya UC ya CM kullanalım
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hunnkaar 4 yıl
opera cikti cikali opera kullaniyorum ben memnunum opera dan.
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Ohol Oula 4 yıl
CM Browser
Baidu
Firefox
Maxthon

Gerisi çöp.
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aycibin 4 yıl
Dolphin listeye girememis ama ben kullaniyorum :) chrome hic kullanmadim desem :)
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