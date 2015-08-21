Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mobil tarayıcılar neler? [Infografik]

Zaman zaman akıllı telefonların en çok satılan modellerini, en çok kullanılan işletim sistemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ancak Gadget Lab şirketi bu kez akıllı telefonlarda en çok kullanılan tarayıcıları merak ederek ilginç bir araştırma yapmış. Ülkemizden ve dünyada bir çok bölgeden verilerin bulunduğu infografikler gerçekten ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

İlk olarak ülkemiz ve Avrupa ile başlamak gerekirse ; Türkiye'de en çok kullanılan mobil tarayıcının %45 ile Chrome Mobile olduğunu görüyoruz. iOS cihazlarda kullanılan Safari'nin oranı da %34 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Android'in standart tarayıcısı Android Browser ise %19'luk bir pay sahibi olurken Internet Explorer'ın kullanım oranı %1'in altında kalıyor.

Avrupa'da ki diğer ülkelere baktığımızda Rusya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Belçika ve İrlanda'da en çok kullanılan tarayıcının Safari olduğunu görüyoruz. İspanya, Almanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Türkiye'de ise Chrome Mobile birinci konumda. Android Browser en yüksek kullanıma %22.39 ile Avusturya'da ulaşırken onu İtalya, İspanya ve Türkiye takip ediyor. Firefox'un ise yalnızca Polonya ve İsveç'te ilk dörde girebildiğini görüyoruz.

ABD pazarında ise Safari kullanımı %58'i aşarken, Chrome Mobile %31 ve Android Browser %7.72 seviyelerinde. Internet Explorer ise yine %1 sınırını zorlayarak dördüncü konumda. Kanada'da ise Safari%64 gibi yüksek oranda başı çekerken en yakın rakibi Chrome Mobile %25 seviyelerinde. Güney Amerika'daki 6 ülkeye baktığımızda ise Chrome Mobile'ın mutlak hakimiyetini görüyoruz.

Asya pazarında ilginç bir şekilde Çin'de birinciliği Android Browser almış durumda. Bir başka ilgi çekici detay ise Safari kullanımının oldukça düşük olduğu Hindistan'da UC Browser'ın %11 seviyelerine ulaşması. Diğer sürprizler ise Orta doğu - Afrika pazarında karşımıza çıkıyor. UC Browser Suudi Arabistan'da bir kez daha kendini gösterirken, Blackberry tarayıcısı Nijerya'da %13.3 ile 4. , Güney Afrika'da ise %28.23 ile 2. sıraya kadar yükselmiş durumda.

Tarayıcı bazındaki verilerde ise Safari'nin en çok kullanıldığı ülke Danimarka (%72.78) olurken en az kullanıldığı ülkeler Hindistan (%11.12) ve Myanmar(%5.76) oluyor. Chrome Mobile'ı en çok kullanan ülke Peru (%53.3) ve İtalya (%34.58) olurken en az kullanan ülkeler Japonya (%18.17) ve Vietnam (%5.47) oluyor. İlginç oranlardan birisi ise yine Vietnam'da ki Android Browser kullanımı. Ülke %83.96 ile başı çekerken %4.75 ile Danimarka Android Browser'ı en az kullanan ülke.

http://www.gadget-lab.co.uk/around-the-world-by-mobile-phone-browser-29-w.asp