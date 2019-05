Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı

Tam Boyutta Gör

2020 yılında dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanan açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı. Proje, en büyük geliştiricilerden biri olan Orsted tarafından İngiltere’de Yorkshire sahilinin 74.5 mil açıklarına yapılacak. Proje tamamlandığında bir milyon eve yetecek kadar güç üretebileceği söyleniyor.

Proje seri olarak devam edecek

Bu dev rüzgar santraline Hornsea Project One adı verildi. Yapıyı birkaç yıl sonra Hornsea Project Two takip edecek. Hornsea Project Three ise şuanda planlamanın ilk aşamalarında bulunuyor.

1.2GW’lık bu proje, 174 adet 7.0MW türbinin bir araya gelmesiyle oluşacak. Türbin modeli olarak ise Siemens tarafından üretilen SWT-7.0-154 modeli kullanılacak. Bu tesis her yıl 4.1TWh elektrik üretebilecek. Türbinlerin her bir bıçağının uzunluğu 75 metre uzunluğunda ve döndüğünde oluşturduğu dairenin alanı 18,600m2 olacak.

Yapımında iki gemi kullanılacak

Projenin yapımında iki gemi kullanılacak. Bu gemilerden bir tanesi olan Innovation, 8,000 ton yük kapasitesine sahip ve tek seferde 4 adet tekil kazık taşıyabiliyor. Her bir tekil kazığın 65m uzunluğunda ve 800 ton ağırlığında olduğunu da ekleyelim.

A2SEA tarafından yapılan ikinci geminin adı ise Sea Installer. Bu gemi de türbinleri ve bıçakları alana getirmekle sorumlu olacak. Bu türbinlerin 4 tanesini tek seferde taşıyabilecek.

Şuanda dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin adı London Array ve 630MW’lık bir proje. Dünyanın en büyük rüzgar projesi ise Çin’de bulunan Gansu Wind Farm Project ve şuandaki kapasitesi 8GW.

https://electrek.co/2018/01/30/worlds-largest-offshore-wind-farm/