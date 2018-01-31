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Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı

Hornsea Project One adı verilen dev proje, 2020 yılında tamamlandığında dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali olacak ve 174 adet türbinden oluşacak. İşte proje hakkında tüm detaylar...
1 yıl
3,7b
1
10
Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı
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2020 yılında dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanan açık deniz rüzgar santralinin yapımına başlandı. Proje, en büyük geliştiricilerden biri olan Orsted tarafından İngiltere’de Yorkshire sahilinin 74.5 mil açıklarına yapılacak. Proje tamamlandığında bir milyon eve yetecek kadar güç üretebileceği söyleniyor.

Proje seri olarak devam edecek 

Bu dev rüzgar santraline Hornsea Project One adı verildi. Yapıyı birkaç yıl sonra Hornsea Project Two takip edecek. Hornsea Project Three ise şuanda planlamanın ilk aşamalarında bulunuyor.

1.2GW’lık bu proje, 174 adet 7.0MW türbinin bir araya gelmesiyle oluşacak. Türbin modeli olarak ise Siemens tarafından üretilen SWT-7.0-154 modeli kullanılacak. Bu tesis her yıl 4.1TWh elektrik üretebilecek. Türbinlerin her bir bıçağının uzunluğu 75 metre uzunluğunda ve döndüğünde oluşturduğu dairenin alanı 18,600m2 olacak.

Yapımında iki gemi kullanılacak 

Projenin yapımında iki gemi kullanılacak. Bu gemilerden bir tanesi olan Innovation, 8,000 ton yük kapasitesine sahip ve tek seferde 4 adet tekil kazık taşıyabiliyor. Her bir tekil kazığın 65m uzunluğunda ve 800 ton ağırlığında olduğunu da ekleyelim.

A2SEA tarafından yapılan ikinci geminin adı ise Sea Installer. Bu gemi de türbinleri ve bıçakları alana getirmekle sorumlu olacak. Bu türbinlerin 4 tanesini tek seferde taşıyabilecek.

Şuanda dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin adı London Array ve 630MW’lık bir proje. Dünyanın en büyük rüzgar projesi ise Çin’de bulunan Gansu Wind Farm Project ve şuandaki kapasitesi 8GW.


https://electrek.co/2018/01/30/worlds-largest-offshore-wind-farm/ Yorum Yaz
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santanio 1 yıl en beğenilen
Ben bu rüzgar türbinlerinin dünyadaki rüzgar enejisini emdiği için yıllar sonra küresel ısınmayı bunlar yapıyor çok arttılar dengeleri bozuyorlar diye açıklamalar bekliyorum. Fikri biraz daha açacak olursam. Sonuç olarak dünya ya etkiyen güneş enerjisi dünya nın kendi iç enerjisi ayın ve diğer hezegenlerin çekme ve etme kuvvetleri bunların haricinde buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak dönmesi , havanın soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirmesi , basınç ile daha da çoğaltabileceğimiz bir çok etken bu rüzgarların oluşmasını sağlıyor. Sağlıyorda dengeleri bu enerji yüklü rüzgardan çalıyoruz. Atıyorum kuzeyden ekvatora kadar esecek serin havayı sörümlüyoruz ve ekvatora varmayabilir . Abartılı bir düşünce olabilir bu. Mevcut türbinler %0.000001 etkiyor olabilir ama %0.001 olduğunda ne olacak hiç mi etkisi olmayacak!!!

Aslında bu konuyu daha da derin düşünmek gerekirse güneş panelleride aynı değilmi ? güneş enerjisi yeryüzüne vurup ısıtması gerekmiyormu ? Güneşin bu verdiği enerji dünyanın mağmasını besliyor olamazmı ?

Temiz enerji diye pompalanıyor. Aslında daha az zararlı deseler olmazmıydı... kesin çözüm olarak biraz bilim kurgu olacak ama dünyaya etkimeyen uzayda bu enerjiyi toplayıp dünyaya ulaştırmak daha iyi olamazmı !!!

Bu konuyu tüm cehaletimle makinacı biri olarak yazdım. Bu işten anlayan kitabını okumuş birileri yorumlarsa çok sevinirim.
Ben bu rüzgar türbinlerinin dünyadaki rüzgar enejisini emdiği için yıllar sonra küresel ısınmayı bunlar yapıyor çok arttılar dengeleri bozuyorlar diye açıklama...
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melihmtd123 1 yıl
çok mantılı türkiyeninde hemen bu işe girmesi lazım. 3 tarafı denizlerle çevrili ama etkin bir şekilde değerlendiremediğimizi düşünüyorum .
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hollowman_ 1 yıl
Rüzgar enerjisini Nükleer enerjiye alternatif gören CAHİL CÜHELA'dan bizi koru yarabbim.
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Portraitclub 1 yıl hollowman_
hollowman_
Rüzgar enerjisini Nükleer enerjiye alternatif gören CAHİL CÜHELA'dan bizi koru yarabbim.

Allah bizi yalaka insanlardan ve at gözlüğüne sahip olanlardan korusun amin.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Çok pahalı bu türbinler
Ömrü de 25 yıl falan
Ama güneş enerjisi daha beter aşırı verimsiz
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Portraitclub 1 yıl
Türkiye gibi rüzgar zengini bir ülke de ancak nükleer santral yapacak vizyon olur.
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Static Friction 1 yıl Portraitclub
Portraitclub

Türkiye gibi rüzgar zengini bir ülke de ancak nükleer santral yapacak vizyon olur.


Rüzgar tirbünlerinin işletme ve kurulum maliyetlerinden haberin var mı? Biraz bilinçli google kullanımı ile bu saçma savlarla rezil olmaktan sakınabilirsiniz.
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homebird 1 yıl
Bu yatırımlar çevre açısından sevindirici. Ama sayıları çok çok az malesef. İnşallah sayıları artar.
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santanio 1 yıl en beğenilen
Ben bu rüzgar türbinlerinin dünyadaki rüzgar enejisini emdiği için yıllar sonra küresel ısınmayı bunlar yapıyor çok arttılar dengeleri bozuyorlar diye açıklamalar bekliyorum. Fikri biraz daha açacak olursam. Sonuç olarak dünya ya etkiyen güneş enerjisi dünya nın kendi iç enerjisi ayın ve diğer hezegenlerin çekme ve etme kuvvetleri bunların haricinde buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak dönmesi , havanın soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirmesi , basınç ile daha da çoğaltabileceğimiz bir çok etken bu rüzgarların oluşmasını sağlıyor. Sağlıyorda dengeleri bu enerji yüklü rüzgardan çalıyoruz. Atıyorum kuzeyden ekvatora kadar esecek serin havayı sörümlüyoruz ve ekvatora varmayabilir . Abartılı bir düşünce olabilir bu. Mevcut türbinler %0.000001 etkiyor olabilir ama %0.001 olduğunda ne olacak hiç mi etkisi olmayacak!!!

Aslında bu konuyu daha da derin düşünmek gerekirse güneş panelleride aynı değilmi ? güneş enerjisi yeryüzüne vurup ısıtması gerekmiyormu ? Güneşin bu verdiği enerji dünyanın mağmasını besliyor olamazmı ?

Temiz enerji diye pompalanıyor. Aslında daha az zararlı deseler olmazmıydı... kesin çözüm olarak biraz bilim kurgu olacak ama dünyaya etkimeyen uzayda bu enerjiyi toplayıp dünyaya ulaştırmak daha iyi olamazmı !!!

Bu konuyu tüm cehaletimle makinacı biri olarak yazdım. Bu işten anlayan kitabını okumuş birileri yorumlarsa çok sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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akrepsianka 1 yıl santanio
santanio
Ben bu rüzgar türbinlerinin dünyadaki rüzgar enejisini emdiği için yıllar sonra küresel ısınmayı bunlar yapıyor çok arttılar dengeleri bozuyorlar diye açıklamalar bekliyorum. Fikri biraz daha açacak olursam. Sonuç olarak dünya ya etkiyen güneş enerjisi dünya nın kendi iç enerjisi ayın ve diğer hezegenlerin çekme ve etme kuvvetleri bunların haricinde buharlaşan suyun tekrar yağmur olarak dönmesi , havanın soğuk havanın sıcak hava ile yer değiştirmesi , basınç ile daha da çoğaltabileceğimiz bir çok etken bu rüzgarların oluşmasını sağlıyor. Sağlıyorda dengeleri bu enerji yüklü rüzgardan çalıyoruz. Atıyorum kuzeyden ekvatora kadar esecek serin havayı sörümlüyoruz ve ekvatora varmayabilir . Abartılı bir düşünce olabilir bu. Mevcut türbinler %0.000001 etkiyor olabilir ama %0.001 olduğunda ne olacak hiç mi etkisi olmayacak!!!

Aslında bu konuyu daha da derin düşünmek gerekirse güneş panelleride aynı değilmi ? güneş enerjisi yeryüzüne vurup ısıtması gerekmiyormu ? Güneşin bu verdiği enerji dünyanın mağmasını besliyor olamazmı ?

Temiz enerji diye pompalanıyor. Aslında daha az zararlı deseler olmazmıydı... kesin çözüm olarak biraz bilim kurgu olacak ama dünyaya etkimeyen uzayda bu enerjiyi toplayıp dünyaya ulaştırmak daha iyi olamazmı !!!

Bu konuyu tüm cehaletimle makinacı biri olarak yazdım. Bu işten anlayan kitabını okumuş birileri yorumlarsa çok sevinirim.

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deniz rüzgarı tribünü, rüzgar türbini ve
8 etiket daha alternatif enerji kaynakları rüzgar enerjisi sea installer innovation ship hornsea project Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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