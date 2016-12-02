Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi

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Hindistan’daki Tamil Nadu eyaleti sınırları içinde yapımı devam eden ve dünyanın en büyük güneşten elektrik üreten solar enerji tesisi olacağı söylenen proje sonunda bitirildi. 648MW kurulu güce sahip olan tesis, Kaliforniya’da yer alan Topaz solar enerji çiftliğini de geride bırakmış oldu. ABD sınırları içindeki tesis daha önce dünyanın en büyüğü olarak anılıyordu ve kurulu gücü 550MW olarak ifade edilmişti.

10 kilometrekarelik bir alana kurulu olan tesis, Hindistan’ın son dönemdeki yenilenebilir enerji atılımını ortaya koyan en büyük kanıtların başında geliyor. Bilindiği üzere Hindistan dünyanın en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri listesinde yukarılarda yer alıyor ve artan sanayi yatırımları ile bu rakam her geçen yukarı tırmanıyordu.

Panelleri Otonom Robotlar Temizliyor

679 milyon dolar yatırım ile kurulan tesisin yapımı 8 ay sürdü. 2.5 milyon adet solar modülün bir araya gelmesiyle oluşturulan çiftlikte solar panellerin düzenli aralıklarla temizlenebilmesi için otonom robotlar kullanılmış. Bilindiği üzere solar panellerde temizlik kritik önem taşıyor ve kirlenen camlar verimlilik düzeyini ciddi anlamda aşağı çekiyor.

60 Milyon Eve Temiz Enerji

150 binden fazla evin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte olan sistem, Hindistan’ın 2022 yılına kadar 60 milyon eve temiz enerji götürme hamlesinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu arada Hindistan gelişmekte olan ülkeler arasında hali hazırda dünyanın en büyük kurulu yenilenebilir enerji kaynağına sahip ülkesi konumunda. Mevcut kapasite 10GW seviyesini geçmiş durumda.

Hindistan’da endüstriyel anlamda çevre kirliliği çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Hava kirliliği raporları rekor düzeylere ulaşmış durumda. Ülkenin enerji ihtiyacının öncelikli olarak kömürden sağlanması ve hızlı nüfus artışı kirliliği körükler nitelikte. Bu nedenle hükümet, 2030 yılına kadar artan ihtiyaç ile birlikte toplam enerji ihtiyacının %40’ını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyor. Ülkemizde ise henüz yapımı süren bir çok güneş enerji santrali projesi mevcut. Hali hazırda mevcut durumdaki kurulu güç ise 615MW seviyesinde.

Tesiste çekilmiş görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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