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Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi

Yaklaşık 150 bin evin elektrik ihtiyacını karşılaması beklenen dünyanın en büyük solar enerji çiftliği Hindistan’da kuruldu. Yapımı tamamlanan çiftlik ile Hindistan bu alanda ABD’yi geçmiş oldu.
2 yıl
3,5b
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20
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi
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Hindistan’daki Tamil Nadu eyaleti sınırları içinde yapımı devam eden ve dünyanın en büyük güneşten elektrik üreten solar enerji tesisi olacağı söylenen proje sonunda bitirildi. 648MW kurulu güce sahip olan tesis, Kaliforniya’da yer alan Topaz solar enerji çiftliğini de geride bırakmış oldu. ABD sınırları içindeki tesis daha önce dünyanın en büyüğü olarak anılıyordu ve kurulu gücü 550MW olarak ifade edilmişti.

10 kilometrekarelik bir alana kurulu olan tesis, Hindistan’ın son dönemdeki yenilenebilir enerji atılımını ortaya koyan en büyük kanıtların başında geliyor. Bilindiği üzere Hindistan dünyanın en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri listesinde yukarılarda yer alıyor ve artan sanayi yatırımları ile bu rakam her geçen yukarı tırmanıyordu.

Panelleri Otonom Robotlar Temizliyor 

679 milyon dolar yatırım ile kurulan tesisin yapımı 8 ay sürdü. 2.5 milyon adet solar modülün bir araya gelmesiyle oluşturulan çiftlikte solar panellerin düzenli aralıklarla temizlenebilmesi için otonom robotlar kullanılmış. Bilindiği üzere solar panellerde temizlik kritik önem taşıyor ve kirlenen camlar verimlilik düzeyini ciddi anlamda aşağı çekiyor.

60 Milyon Eve Temiz Enerji

150 binden fazla evin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte olan sistem, Hindistan’ın 2022 yılına kadar 60 milyon eve temiz enerji götürme hamlesinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu arada Hindistan gelişmekte olan ülkeler arasında hali hazırda dünyanın en büyük kurulu yenilenebilir enerji kaynağına sahip ülkesi konumunda. Mevcut kapasite 10GW seviyesini geçmiş durumda.

Hindistan’da endüstriyel anlamda çevre kirliliği çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Hava kirliliği raporları rekor düzeylere ulaşmış durumda. Ülkenin enerji ihtiyacının öncelikli olarak kömürden sağlanması ve hızlı nüfus artışı kirliliği körükler nitelikte. Bu nedenle hükümet, 2030 yılına kadar artan ihtiyaç ile birlikte toplam enerji ihtiyacının %40’ını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyor. Ülkemizde ise henüz yapımı süren bir çok güneş enerji santrali projesi mevcut. Hali hazırda mevcut durumdaki kurulu güç ise 615MW seviyesinde.

Tesiste çekilmiş görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Tihilu 2 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
DOLARIN DURUMUNU GÖSTERMEMEK AKILLARI BAŞKA YÖNE ÇEKMEK İÇİN YAPILMIŞ BİR HABER

Saçmalamışsın.
Yanıtla +60
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Muguroz 2 yıl TinyAngel
TinyAngel

Ülke batıyor sizin yaptığınız habere bakın.

Bir günde ülkedeki olumsuz gelişmeler hakkında bir analiz ve öngörü vs tarzında bir çalışma yapsanız ne güzel olurdu.

Hayır deve kuşu gibi kafaları kumlara gömünce ülkedeki olumsuzluklardan etkilenmemiş mi olacağız yada gündemi değiştirme çabalarınız sayesinde kriz bizi teğet mi geçecek...

Onlarca haber sitesi, ekonomi sitesi, alanında uzman yazarların analizleri vesaire dururken, Türkiye'yi analiz etmek donanımhaber'e mi kaldı anlamadım...Internet elinizin altında, istediğiniz sayfadan, istediğiniz yazardan istediğinizi okuyabilirsiniz. Burası teknoloji haber sitesi ve ben öyle kalmasını tercih ederim.
TinyAngelÜlke batıyor sizin yaptığınız habere bakın.Bir günde ülkedeki olumsuz gelişmeler hakkında bir analiz ve öngörü vs t...
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Jon SNOW 37 2 yıl
DOLARIN DURUMUNU GÖSTERMEMEK GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPILMIŞ BİR HABER
3 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Daha da büyüğü Konya Karapınar'a yapılıyor. 1000 MW gücünde ve 1 milyar dolarlık tesis olacak. 1000 civarı türk mühendis iş bulacak ve neredeyse yüzde 75 yerli üretim olacak. Hükümetimize teşekkürler. dolar böyle düşer.
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Kerim5100 2 yıl
Bizde olsa oralara AVM ve toplu konut projeleri yaparlardı.
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zamannnnn 2 yıl
Yazdigim yorum neden silindi Admin ? Kötü veya argo bir söz yok yaptigim yorumu neden sildiniz ??? Ben yillardir bu siteye takiliyorum hicbir yorumumda asalayici veya hakaret edici söz kullanmadim sen tutmussun onca argo ve asalayici söz yazanlari birakmissin benim yorumumu silmissin neden ??? ya bi aciklama yap yada site sahibi Oksay beye kalana kadar sikayette bulunacagim kafana göre oyle yazilarimizi silemezssin. Benim hergün 5 6 saatim bu sitede geciyor kim olursan ol farketmez terbiyesizlik yapma. Adamlarin bi küfür etmedigi kalmis sen ben benim yazimi siliyorsun neye hizmet ediyorsun. Eger aciklamada bulunmazsan devlet kurumlarina dahi sikayette bulunacagim örgüt üyesi diye adlandiracagim. Cünkü o yaziyi silmek karsi bir propagandadir.
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comarsavar 2 yıl
Dolar 3,5
Euro 3,7
Sterlin 4,5
Beter ol Türkiye....
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RocknRoll@ 2 yıl
Birazdan istemezükçüler gelir.
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12 Angry Men 2 yıl
Hindistanı medya aç sefil gelişmemiş ülke gibi göstgeriyor ama aslında öyle değil. Bilimde sanayide uzaycılıkta adamlar her alanda başarılıar. Nüfüsları aşırı fazla oldugu halkın büyük kısmı fakir. Birde budizm dinine göre ne kadar fakir olmak iyi o yüzden hallerinden memnunlar, hepsi olmasa bile inanan kısmı diyelım.
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sosisvesalam 2 yıl
hadi ama 40 yılda bir elimize fırsat geçti kötüleyelim hükümeti ;) alakalı alakasız heryerde kötüleyelim ;) ortalığı velveleye verelim
tehlikenin farkında mısınız? bunlar daha iyi günlerimiz!!!'^+!'!!'
winter is coming!!!
ne boş veletler var ya :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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Alperk87 2 yıl sosisvesalam
Ad Block

hadi ama 40 yılda bir elimize fırsat geçti kötüleyelim hükümeti ;) alakalı alakasız heryerde kötüleyelim ;) ortalığı velveleye verelim
tehlikenin farkında mısınız? bunlar daha iyi günlerimiz!!!'^+!'!!'
winter is coming!!!
ne boş veletler var ya :D

Site yönetimi adam velet diyerek bildigin aşağılıyor işinizi dogru düzgün yapın! 40 yılda bir fırsat geçmedi 1 yılda 40dan fazlayı geçer sen merak etme ama yeri burası degil gönül ister hükümetin rezilliklerini yazalım buraya ayılın ama yönetim kaldırıcagından gerek yok
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orientem 2 yıl
Krizin oluşması için birinci şart panik oluşturmaktır ortada kriz çığırtkanlığı yapmak bir halta yaramıyor yani bir şeyin konuşulması gerekiyorsa o da bu düzenden çıkılıp artık altın bazlı para birimine geçmektir Amerika'nın bu para düzeniyle nasıl bütün dünyayı düdüklediğini herkes biliyor ama karşılarına almamak için kimse sesini çıkarmıyor bizim sesimizi çıkarma noktasını çoktan geçtiğine göre artık alternatif para sistemlerini açık açık yüksek sesle konuşup tartışmalıyız.
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selcuksert38 2 yıl
Hindistan da nufus un 3te 1inin hala elektriği yok
İklim değişikliği belgeselini izleyin yeter
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9600_G_T 2 yıl
Saraydami calisiyorsun ahmet
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6 etiket daha güneş enerjisi enerji hindistan Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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