Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında

Boeing'in dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu yolcu uçağı olarak lanse ettiği 777X için özel olarak üretilen GE9X turbofan jet motoru nihayet uçağın kanatları altına yerleştirildi.
4 ay
9b
1
6
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında
Tam Boyutta Gör
 

777 ile kurduğu hakimiyeti Airbus’ın A350 tipi yolcu uçağına kaptıran Boeing, bayrağı yeniden devralmak için geliştirdiği 777X’in yapım sürecine devam ediyor. ABD merkezli şirket, dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu yolcu uçağı olarak lanse ettiği 777X prototipinin kanatları altına dünyanın en büyük turbofan motoru GE9X’i yerleştirdi. Uçak, şirketin Renton’daki montaj hangarında 2019’un sonlarına doğru yapacağı ilk uçuşa hazırlanıyor.

777X prototipinin yapımı 2017 yılından bu yana devam ediyor. Boeing’in bu uzun menzilli ve geniş gövdeli yolcu uçağını iki farklı versiyonla satışa sunması bekleniyor. Boeing 777 ve 787 Dreamliner’daki mühendisliği yeni teknolojilerle harmanlayacak uçağın kıtalararası rotalarla kolayca başa çıkabilmesi planlanıyor.

Liste fiyatı 350 milyon dolar 

Liste fiyatı 350 milyon dolardan başlayacak 777-8 ve 777-9 versiyonlarının 16,110 km menzile sahip olacağı ve sırasıyla 350 ve 425 yolcu taşıyacağı belirtiliyor. Kanat açıklığı 72 metre olan 777X’te bu uzunluktan en iyi şekilde faydalanmak için iki adet GE9X turbofan jet motoru kullanılıyor. Fan kanatlarının ve kasasının yapımında 3 boyutlu yazıcıdan faydalanılan motordaki kanat sayısı 16'ya düşürülmüş. Bu sayede ağırlığın düşürülmesi sağlanırken boyut ve güçte de artış yaşanmış.

İtme kuvveti oranına göre General Electric’in şimdiye kadar geliştirdiği en tasarruflu, en sessiz ve en düşük emisyonlu jet motoru olan GE9X, 100 bin pound itiş gücü üretmesine rağmen GE90 motorlarına göre yüzde 10 daha verimli çalışıyor. Motordaki fanın çapı ise 3.4 metre.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 4 ay en beğenilen
100 bin pound itiş gücü mü? 1 pound 7 lira desek, aboo acayip iteler bu...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
surfcasting 2 ay
Suudi arabistan hava yolların 777 uçağına binmiştim gerçekten de dev gibi çok güçlü motorları vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 ay
Yanlış, Airbus A350'nin rakibi Boeing 787 Dreamliner'dır.
Boeing 777'nin Airbus'ta bir karşılığı yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phorever 4 ay V4LKyR
A330?
B777'nin ezici üstünlüğü var ama Airbus karşılığı A330 değil mi?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 4 ay en beğenilen
100 bin pound itiş gücü mü? 1 pound 7 lira desek, aboo acayip iteler bu...
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı 4 ay IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar 4 ay Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu 4 ay Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650 4 ay Intel ‘’K’’ ve ‘’F’’ uzantılı 9. nesil işlemcilerini duyurdu 4 ay Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi 4 ay Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor 4 ay Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü satışa çıkıyor 4 ay Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon 4 ay Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu 4 ay Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor 4 ay Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü 4 ay Japon girişimden sevimli robot Lovot 4 ay Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı 4 ay 11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu 4 ay Royole, katlanabilir klavyesini CES 2019'da tanıttı 4 ay Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek 4 ay Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor 4 ay GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor 4 ay PS4 satışları 100 milyona yürüyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında Sonraki Sony'nin Android TV'lerine AirPlay 2 ve HomeKit desteği geliyor 4 ay Sahibini takip eden akıllı bavul | Otonom gidiyor 4 ay Bu telefon farklı | Gizlilik modu var 4 ay Sinemadaki hasılat kavgasının çözümü için gözler Meclis'te 4 ay Asus, HDR destekli ROG Strix XG oyuncu monitörlerini duyurdu 4 ay Furrion Rova kablosuz şarj özellikli soğutma dolabı tanıtıldı 4 ay Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler 4 ay Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor? 4 ay Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi 4 ay Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak 4 ay Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi 4 ay HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor 4 ay Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor 4 ay Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor 4 ay 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV 4 ay Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat 4 ay HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı 4 ay Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti 4 ay ASUS ROG MATRIX ailesini RTX 2080 Tİ ile güncelledi 4 ay Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim