Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında

777X prototipinin yapımı 2017 yılından bu yana devam ediyor. Boeing’in bu uzun menzilli ve geniş gövdeli yolcu uçağını iki farklı versiyonla satışa sunması bekleniyor. Boeing 777 ve 787 Dreamliner’daki mühendisliği yeni teknolojilerle harmanlayacak uçağın kıtalararası rotalarla kolayca başa çıkabilmesi planlanıyor.
Liste fiyatı 350 milyon dolar
Liste fiyatı 350 milyon dolardan başlayacak 777-8 ve 777-9 versiyonlarının 16,110 km menzile sahip olacağı ve sırasıyla 350 ve 425 yolcu taşıyacağı belirtiliyor. Kanat açıklığı 72 metre olan 777X’te bu uzunluktan en iyi şekilde faydalanmak için iki adet GE9X turbofan jet motoru kullanılıyor. Fan kanatlarının ve kasasının yapımında 3 boyutlu yazıcıdan faydalanılan motordaki kanat sayısı 16'ya düşürülmüş. Bu sayede ağırlığın düşürülmesi sağlanırken boyut ve güçte de artış yaşanmış.
İtme kuvveti oranına göre General Electric’in şimdiye kadar geliştirdiği en tasarruflu, en sessiz ve en düşük emisyonlu jet motoru olan GE9X, 100 bin pound itiş gücü üretmesine rağmen GE90 motorlarına göre yüzde 10 daha verimli çalışıyor. Motordaki fanın çapı ise 3.4 metre.
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