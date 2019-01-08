Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında

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777 ile kurduğu hakimiyeti Airbus’ın A350 tipi yolcu uçağına kaptıran Boeing, bayrağı yeniden devralmak için geliştirdiği 777X’in yapım sürecine devam ediyor. ABD merkezli şirket, dünyanın en büyük ve en verimli çift motorlu yolcu uçağı olarak lanse ettiği 777X prototipinin kanatları altına dünyanın en büyük turbofan motoru GE9X’i yerleştirdi. Uçak, şirketin Renton’daki montaj hangarında 2019’un sonlarına doğru yapacağı ilk uçuşa hazırlanıyor.

777X prototipinin yapımı 2017 yılından bu yana devam ediyor. Boeing’in bu uzun menzilli ve geniş gövdeli yolcu uçağını iki farklı versiyonla satışa sunması bekleniyor. Boeing 777 ve 787 Dreamliner’daki mühendisliği yeni teknolojilerle harmanlayacak uçağın kıtalararası rotalarla kolayca başa çıkabilmesi planlanıyor.

Liste fiyatı 350 milyon dolar

Liste fiyatı 350 milyon dolardan başlayacak 777-8 ve 777-9 versiyonlarının 16,110 km menzile sahip olacağı ve sırasıyla 350 ve 425 yolcu taşıyacağı belirtiliyor. Kanat açıklığı 72 metre olan 777X’te bu uzunluktan en iyi şekilde faydalanmak için iki adet GE9X turbofan jet motoru kullanılıyor. Fan kanatlarının ve kasasının yapımında 3 boyutlu yazıcıdan faydalanılan motordaki kanat sayısı 16'ya düşürülmüş. Bu sayede ağırlığın düşürülmesi sağlanırken boyut ve güçte de artış yaşanmış.

İtme kuvveti oranına göre General Electric’in şimdiye kadar geliştirdiği en tasarruflu, en sessiz ve en düşük emisyonlu jet motoru olan GE9X, 100 bin pound itiş gücü üretmesine rağmen GE90 motorlarına göre yüzde 10 daha verimli çalışıyor. Motordaki fanın çapı ise 3.4 metre.