Dünyanın en ince telefonu artık Vivo X5 Max

Son yıllarda dünyanın en ince akıllı telefonu yarışmasında Çinlilerin büyük bir ağırlığı ortaya çıktı. Geçen yıl Huawei'de olan bu ünvan daha sonra Gionee'ye geçmişti. Bu yıl Oppo bu ünvanı alırken şimdi ise Vivo en ince akıllı telefonu üretti.





Vivo X5 Max, en ince noktasında 3.98mm, en kalın noktasında ise 4.75mm kalınlık seviyesine sahip. Böylece 4.85mm kalınlığındaki Oppo R5 modelinden en ince akıllı telefon ünvanını da devralıyor.





Bu kadar ince bir kasa olmasına rağmen Vivo yine de donanım konusunda cömert davranmaya çalışmış. 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekrana sahip olan X5 Max, 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. Yongaseti 4+4 formatında çalışırken, duruma göre 4 çekirdeğin yanında diğer çekirdekler de aynı anda devreye girebiliyor. Yongasetinde Adreno 405 grafik birimi mevcut.





Sistemin 2GB RAM ile desteklendiği X5 Max, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, Funtouch OS 2.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler barındırıyor.





Cihaz ses açısından oldukça iddialı. Yamaha YSS-205X ses yongası, Sabre ES9018K2M DAC, özel Sabre ES9601 kulaklık amplifikatörü ve OPA1612 amplifikatörü birarada bulunurken, Vivo bu sete Hi-Fi 2.0 adını vermiş.





Cihazda batarya 2000mAh seviyesinde tutulmuş. Bu bakımdan sürekli kullanımda bir günü çıkaramayabilir. Vivo ayrıca dual SIM yuvası ve 3.5mm kulaklık girişini de kasada tutmayı başarmış. Çin standartlarına göre biraz pahalı olan cihaz 486$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model 22 Aralık tarihinde satışa sunulacak.