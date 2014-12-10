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Dünyanın en ince telefonu artık Vivo X5 Max

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ince telefonu artık Vivo X5 Max
Son yıllarda dünyanın en ince akıllı telefonu yarışmasında Çinlilerin büyük bir ağırlığı ortaya çıktı. Geçen yıl Huawei'de olan bu ünvan daha sonra Gionee'ye geçmişti. Bu yıl Oppo bu ünvanı alırken şimdi ise Vivo en ince akıllı telefonu üretti. 

Vivo X5 Max, en ince noktasında 3.98mm, en kalın noktasında ise 4.75mm kalınlık seviyesine sahip. Böylece 4.85mm kalınlığındaki Oppo R5 modelinden en ince akıllı telefon ünvanını da devralıyor. 

Bu kadar ince bir kasa olmasına rağmen Vivo yine de donanım konusunda cömert davranmaya çalışmış. 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekrana sahip olan X5 Max, 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. Yongaseti 4+4 formatında çalışırken, duruma göre 4 çekirdeğin yanında diğer çekirdekler de aynı anda devreye girebiliyor. Yongasetinde Adreno 405 grafik birimi mevcut. 

Sistemin 2GB RAM ile desteklendiği X5 Max, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, Funtouch OS 2.0 kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler barındırıyor. 

Cihaz ses açısından oldukça iddialı. Yamaha YSS-205X ses yongası, Sabre ES9018K2M DAC, özel Sabre ES9601 kulaklık amplifikatörü ve OPA1612 amplifikatörü birarada bulunurken, Vivo bu sete Hi-Fi 2.0 adını vermiş. 

Cihazda batarya 2000mAh seviyesinde tutulmuş. Bu bakımdan sürekli kullanımda bir günü çıkaramayabilir. Vivo ayrıca dual SIM yuvası ve 3.5mm kulaklık girişini de kasada tutmayı başarmış. Çin standartlarına göre biraz pahalı olan cihaz 486$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Model 22 Aralık tarihinde satışa sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/Worlds-thinnest-0.15in-smartphone-Vivo-X5-Max-announced-goes-on-sale-December-22_id63666 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
magicboyguccino 4 yıl
satis elemanlarindan biride x5 max kullaniyordu, onun derdide pilin yetersiz olmasiydi.onun haricinde iyi cihaz oldugu yorumunu yapmisti
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magicboyguccino 4 yıl
cihazi magazasinda incelem sansim oldu, bu kasa kalinliginda pil haric cok iyi ve kaliteli bir cihaz. ben vivo xshot aldim kendime. hifi dac li telefonum vardi, ancak bunlardaki dac cok basarili, yazilimlarinin ufak tefek problemleri var, ancak muzik ve fotograf icin alacaksiniz cok fazla alternatifiniz yok. vivo ve oppo ayni ana firmaya ait. oppo magazasinada gittim. cihazlari tanitirken telefonu masaya cok cok hizli vurarak ne kadar dayanikli ve kaliteli oldugunu gosteriyorlar :) sok oldum, test edilen cihaz x5 max in oppo versiyonuydu :)
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impreza2004 4 yıl
türkiye de satan varmı bunları
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ø 4 yıl
İyi bir şey değil bu inceltme muhabbeti.
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DARBE 4 yıl
Elin çinlisi dünyanın en ince telefonunu yapıyor, bizimkiler anca tartışmayı biliyor.
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Batuist 4 yıl
en ince noktasındaki yeri baz alınıyorsa bir üretici kasanın ucuna 1mmlik bir çıkıntı yapsın en ince telefon olsun..
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argk02 4 yıl
Batarya olmamış
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argk02 4 yıl
Batarya olmamış
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Göztepe. 4 yıl
Tam bir fp ürünü
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ouzqan 4 yıl
İnce yapıyorlar tamam iyi hoşta . Bataryadan gidiyor sağlamlık genel de zayıf kalıyor . Bunun bize yarardan çok zarar getirdiğini bilmiyor mu bu firmalar ne diye hala ince üretmeye çalışıyorlar anlamak güç .
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