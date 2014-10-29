Dünyanın en incesi artık Oppo R5





Oppo'nun bir süredir ilk sinyallerini vermeye başladığı incelik ile rekor kırmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonu resmiyet kazandı. Dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını alan Oppo R5, akıllı telefon dünyasında standartları yeniden belirlieyecek gibi görünüyor.





Cihaz toplamda 4.85mm kalınlığında. Bu ünvanı taşıyan bir önceki model olan 5.15mm kalınlığındaki Gionee Elife S5'ye göre de incelik bir hayli geliştirilmiş. Aslında 0.30mm fark cetvel üzerinde bir önem ifade etmese de donanımların yerleşimi itibariyle akıllı telefon dünyasında büyük bir öneme sahip.





Oppo R5 ayrıca firmanın ilk 64-bitlik akıllı telefonu olma özelliğine de sahip. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştırıyor. Beraberinde ise Adreno 405 grafik birimini getiriyor. Bu haliyle Oppo R5 bu incelikte en performanslı cihaz olarak karşımıza çıkıyor.





Modelde 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Batarya ise haliyle 2000mAh gücünde tutulmuş. Ancak VOOC mini adlı şarj adaptörü ile 30 dakika şarjda yüzde 75 dolum kapasitesine ulaşılabiliyor. Yine de bu incelikte bu tür bir donanımı görmek gerçekten sevindirici ve Oppo firmasının büyük bir iş başardığını söylemek gerek. Zira Huawei Ascend P6, Gionee Elife S5.1 gibi bu sınıftaki modeller daha çok orta seviyeye yaklaşmaktaydı. Bir dönem 6mm kalınlık altına inebilecek bir akıllı telefon görebilmenin mümkün olmadığı söyleniyordu. Ancak şimdi Çinli üreticiler sayesinde 5mm'nin de altına inmiş bulunmaktayız.





Cihazda 2GB RAM mevcutken bu incelik 3D olarak kaynak edilmiş alüminyum kasa ile elde edilmiş. 13MP çözünürlükteki Sony IMX214 arka kamera sensörü firmanın yazılımsal desteği ile artarda çekilen resimleri birleştirerek 50MP çözünürlüğünde görüntüler hazırlayabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Ancak 3.5mm kulaklık girişinin mevcut olmadığını belirtelim.





Çok ince bir akıllı telefon arayan ve performanstan da taviz vermek istemeyen tüketicilerin büyük ilgi göstereceğini düşündüğümüz Oppo R5 499$ fiyat etiketine sahip olacak. Satış tarihi bilinmeyen modelin Asya pazarına yayılması bekleniyor. Ümit ediyoruz ki Oppo ülkemize geldiğinde bu incelik canavarını da beraberinde getirir.