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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk 128GB kapasiteli akıllı telefonu Meizu MX3 satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 128GB kapasiteli akıllı telefonu Meizu MX3 satışa sunuldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun amiral gemi modeli olan ve Exynos 5 Octa 5410 yongasetini taşıyan ikinci akıllı telefon olan Meizu MX3, depolama kapasitesiyle tarihe geçmeyi başardı.

Eylül ayında ilk olarak satışa sunulan Meixu MX3 modeli ,16GB/32GB/64GB şeklinde depolama kapasiteleri ile raflardaki yerini almıştı. 128GB kapasiteli versiyonu biraz erteleyen Meizu, bugün itibariyle de piyasaya sürdü.

Modelde 5.1 inçlik 1800x1080 piksel çözünürlükte ekran, Exynos 5 Octa 5410 yongaseti, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2400mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.

Dünyanın ilk 128GB depolama kapasiteli akıllı telefonu olan Meizu MX3, sadece GSM ve Çin 3G ağlarına destek verdiği için yurtdışında kullanım imkanı biraz daha az. Modelin satış fiyatı ise yaklaşık 660$. 

http://item.jd.com/1009555.html Yorum Yaz
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Kitmaker 6 yıl en beğenilen
Şu şıklığıa, donanıma ve fiyata bakın. Ah ah ülkemde olsa keşke
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1 Avatar
dedeland 5 yıl
evet işte açıklanıyor derken iki üç saat önce ilk görüntüler belirdi

hayırlı olsun bi tane kapmak gerek :)

cnbeta.com/...

( Meizu Ubuntu Phone ile CES )

buda italyan tanıtımı :)

lffl.org/...

>>>>>Bu video anlatımı sadece Ubuntu Touch'un anlaşılması için eklenmiştir kullanılan tel nexus 4 tür ve bilgi amaçlıdır<<<<<<<

youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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dedeland 5 yıl dedeland
dedeland

evet işte açıklanıyor derken iki üç saat önce ilk görüntüler belirdi

hayırlı olsun bi tane kapmak gerek :)

cnbeta.com/...

( Meizu Ubuntu Phone ile CES )

buda italyan tanıtımı :)

lffl.org/...

>>>>>Bu video anlatımı sadece Ubuntu Touch'un anlaşılması için eklenmiştir kullanılan tel nexus 4 tür ve bilgi amaçlıdır<<<<<<<

youtube.com/...

news.softpedia.com/...

news.softpedia.com/...
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Innovative 6 yıl
Bana telefonun markasını soylemeden özelliklerini saysanız alınacak telefon derim...
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stone2003 6 yıl
Pandawillden 431 dolara aldım(16gb).11 günde elime geçti.Pasaport kaydi kaldi birtek.Harika bir telefon.
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Krone 6 yıl
Home tuşu iPhone'u andırıyor ama çok güzel olmus cihaz.
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cübbeli gandalf 6 yıl
fotoğraflarda sanki arayüz ios7 ye benzemiş home tuşuda biraz farklı şekilde ama düşünce iphone da ki gibi?
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BluetoothGuy 6 yıl
Keşke buralara da gelse
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okan_cehapelioglu 6 yıl
xaomimi3 (64GB 400$) göre başarısız batarya cok düşük s4 deki işelmci kullanılıyor ve 660 dolar yuh fazla cazibesi kalmamış bizim ülkemize gelse 1700 lira olur
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omerfa 6 yıl
64 gb an 128 gb cıkarınca diğer firmalar en az 299 dolar koyar üstüne normalde. bunun 64 gb modeli ne kadar acaba?
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sertaceri 6 yıl
MyAcaKyy
Fiyatı ne kadarmış ?

Modelin satış fiyatı ise yaklaşık 660$. Haberi sonuna kadar okusan görürdün aslında :)
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senersongur 6 yıl
GM getirse guzel satar.

Adamlar güzel tasarım yapmislar. Tip olarak güzel. Farklı bir model.

899TL'den guzel satar.
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Cep Telefonları, meizu
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