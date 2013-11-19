Dünyanın ilk 128GB kapasiteli akıllı telefonu Meizu MX3 satışa sunuldu





Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun amiral gemi modeli olan ve Exynos 5 Octa 5410 yongasetini taşıyan ikinci akıllı telefon olan Meizu MX3, depolama kapasitesiyle tarihe geçmeyi başardı.





Eylül ayında ilk olarak satışa sunulan Meixu MX3 modeli ,16GB/32GB/64GB şeklinde depolama kapasiteleri ile raflardaki yerini almıştı. 128GB kapasiteli versiyonu biraz erteleyen Meizu, bugün itibariyle de piyasaya sürdü.





Modelde 5.1 inçlik 1800x1080 piksel çözünürlükte ekran, Exynos 5 Octa 5410 yongaseti, 2GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2400mAh batarya şeklinde özellikler bulunuyor.





Dünyanın ilk 128GB depolama kapasiteli akıllı telefonu olan Meizu MX3, sadece GSM ve Çin 3G ağlarına destek verdiği için yurtdışında kullanım imkanı biraz daha az. Modelin satış fiyatı ise yaklaşık 660$.

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