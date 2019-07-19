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Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R

Japon teknoloji devi Sony'nin 5K çözünürlükte ekrana sahip yeni bir telefon çıkaracağı söyleniyor. Xperia 1R olarak adlandırılması beklenen cihaz IFA 2019 fuarında tanıtılabilir.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony, 5K çözünürlükte ekrana sahip yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. İlk olarak bir Japon sitesi tarafından tespit edilen cihazın çözünürlüğü 5046 x 2160 piksel olarak listelendi. Yani çok yakında dünyanın ilk 5K çözünürlüklü telefonu ile tanışabiliriz.
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J8220 model numaralı cihazın Sony Xperia 1R olarak adlandırılması bekleniyor. Ekran boyutu henüz belli değil ancak 4K çözünürlüğe sahip Xperia 1'in 6.5 inç ekrana sahip olduğunu düşünürsek 6.5 inç veya daha büyük bir ekranla gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca 21:9 en boy oranı sunacağı belirtiliyor.

Üç arka kamerası olacak

Daha önce yayınlanan görseller Xperia 1R'nin üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Sony yeni telefonunu muhtemelen Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek IFA 2019 fuarında tanıtacak. Bu da dünyanın ilk 5K ekranlı telefonuyla tanışmak için önümüzde birkaç ay daha olduğu anlamına geliyor.

https://sumahoinfo.com/post-32746 Yorum Yaz
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general4242 16 dk.
O boyutda ekranda 2k dan sonrasını fark olusturacak mi artık ?
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CemalSanane 17 dk.
Sabaha kadar bilmem kaç K ekran çıkartın sonuç 1 günde biten şarj batarya batarya buna bi önem versinler artık
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Rachsuchtig 23 dk.
21:9 formatı çok değişik duruyor. Insana konfor vaadetmiyor gibi bir dış görüntüsü var.
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N. Chomsky 41 dk.

İyi olacak gibi ama buraya gelmez.
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intel7mix 59 dk.
5K diyorda o ekran 4K değil mi ?
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Akbaba89 1 sa.
Sony saçmalamaya devam ediyor
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Manhunt Three 25 dk. Akbaba89
Yok artık yahu, bir saçmalamayı bırakın artık.
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Spider_hip 1 sa.
VR'da iyi gider. Onun dışında 2K lar fazlasıyla yetiyor bence.
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