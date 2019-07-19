Dünyanın ilk 5K ekranlı akıllı telefonu geliyor: Sony Xperia 1R

Sony, 5K çözünürlükte ekrana sahip yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. İlk olarak bir Japon sitesi tarafından tespit edilen cihazın çözünürlüğü 5046 x 2160 piksel olarak listelendi. Yani çok yakında dünyanın ilk 5K çözünürlüklü telefonu ile tanışabiliriz.

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J8220 model numaralı cihazın Sony Xperia 1R olarak adlandırılması bekleniyor. Ekran boyutu henüz belli değil ancak 4K çözünürlüğe sahip Xperia 1'in 6.5 inç ekrana sahip olduğunu düşünürsek 6.5 inç veya daha büyük bir ekranla gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca 21:9 en boy oranı sunacağı belirtiliyor.

Üç arka kamerası olacak

Daha önce yayınlanan görseller Xperia 1R'nin üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Sony yeni telefonunu muhtemelen Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek IFA 2019 fuarında tanıtacak. Bu da dünyanın ilk 5K ekranlı telefonuyla tanışmak için önümüzde birkaç ay daha olduğu anlamına geliyor.

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