Merakla beklenen Google Pixel 4 serisinin özellikleri ortaya çıktı

Google, bu yılın sonlarına doğru amiral gemisi Pixel 4 ve Pixel 4 XL telefonlarını piyasaya sürecek. Şirket geçen ay cihazların kare kamera tasarımını gösteren bir ipucu görseli yayınlamıştı. Şimdi ise Pixel 4 ve Pixel 4 XL'in temel özelliklerini açığa çıkaran yeni bilgiler internete düştü.

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BGR tarafından yayınlanan son rapora göre Pixel 4’ün ekran çözünürlüğü 2280 × 1080 piksel olacak. Pixel 4 XL'ün ise 3040 × 1440 piksel ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Yani her iki telefonun ekranı da önceki modellere kıyasla daha yüksek çözünürlük sunacak.

RAM kapasitesi artıyor

Bununla birlikte Google’ın yeni akıllı telefonlarının her ikisinin de 6 GB RAM’le geleceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri 4 GB RAM ile güçlendirilmişti. Ayrıca bu cihazlar için 128 GB dahili depolama seçeneği de sunulacak. Google'ın Pixel 4 serisini Ekim ayında tanıtması bekleniyor.

https://bgr.com/2019/07/18/pixel-4-release-date-2019-coming-exclusive-specs-leak/