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Merakla beklenen Google Pixel 4 serisinin özellikleri ortaya çıktı

Google'ın Pixel akıllı telefon ailesi Ekim ayında yeni modellerle genişleyecek. Pixel 4 ve Pixel 4 XL'in ekran, RAM ve depolama seçenekleri ile ilgili yeni bilgiler var.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, bu yılın sonlarına doğru amiral gemisi Pixel 4 ve Pixel 4 XL telefonlarını piyasaya sürecek. Şirket geçen ay cihazların kare kamera tasarımını gösteren bir ipucu görseli yayınlamıştı. Şimdi ise Pixel 4 ve Pixel 4 XL'in temel özelliklerini açığa çıkaran yeni bilgiler internete düştü.
Ayrıca Bkz. "Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu"
BGR tarafından yayınlanan son rapora göre Pixel 4’ün ekran çözünürlüğü 2280 × 1080 piksel olacak. Pixel 4 XL'ün ise 3040 × 1440 piksel ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Yani her iki telefonun ekranı da önceki modellere kıyasla daha yüksek çözünürlük sunacak.

RAM kapasitesi artıyor

Bununla birlikte Google’ın yeni akıllı telefonlarının her ikisinin de 6 GB RAM’le geleceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri 4 GB RAM ile güçlendirilmişti. Ayrıca bu cihazlar için 128 GB dahili depolama seçeneği de sunulacak. Google'ın Pixel 4 serisini Ekim ayında tanıtması bekleniyor.

https://bgr.com/2019/07/18/pixel-4-release-date-2019-coming-exclusive-specs-leak/ Yorum Yaz
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intel7mix 1 sa.
Xr 3 gb bellek olduğuna bakarsak. 4 gb bile daha çok gideri var. 6 gb ile masaüstü mod gelebilir gelirse baya iyi olur.
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Pizza Steve 3 sa.
Bunları da türkiyede kullanmak artık hayal oldu.
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smart1978 4 sa.
Ultrasonik sensoru ile gelirse Note serisindeki S-Pen gibi devrim olacaktir ve bu sensor haliyle de tum Android cihazlarinda varsayilan olacaktir Pixel 4 lerden sonra ...
RAM olayini inatla tum pixel modellerinde 4 GB idi ... 6 GB olmasi iyi... Arayuz sade cok fazla RAM istemeyebilir rakiplerinin giydirilmis arayuzlu haline kiyasla . Son 2 Pixel cihazimda 128 iGB dahili depolama birimli. Baslangic olarak 128 GB olursa guzel olur yani daha yuksek depolama birimi de sart ... RAM daha da yuksel cikmayacaktir yani 8 GB varyantini 512 GB depolama birine secenek filan sanmam...
Centikten vazgecildigi de kesinlesmistir ki bu guzel gelisme. Ultrasonik sensor sag ust kosede konumlandirilmasi sayesinde :) ... Pixel 2 XL 128 GB modeli neredeyse 2 yil olacak bir model ama akici ... Pixel al sasma derim ...
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