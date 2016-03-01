Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S7'nin ülkemizdeki fiyatları yavaş yavaş şekilleniyor"

Akıllı telefonlarda 4GB RAM bellek miktarının yetip yetmeyeceği tartışılırken, Çinli Vivo, yeni amiral gemisi ile konuya üst perdeden dahil oluyor. Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu olan Vivo Xplay 5, ayrıca çok özel bir sürprizi de beraberinde getiriyor.Vivo Xplay 5 modelindeki bu özel sürpriz, iki kenardan kavisli Super AMOLED ekranı. Samsung Display'in, kavisli Super AMOLED ekranlarını farklı müşterilere de tedarik edeceği gündeme gelmişti. Anlaşılan Vivo elini çabuk tutmuş. 5.43 inçlik iki kenardan kavisli Super AMOLED ekran, 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor.Tamamen metal alaşıma sahip olan telefonun ön kısmında kapasitif tuş dizilimine yer verilmiş. Yine sektörün en güçlü mobil yongalarından Snapdragon 820, akıllı telefona güç veriyor. 6GB LPDDR4 RAM ile birlikte Vivo Xplay 5, Android tarafının en güçlü modeli olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.Hafıza kartı desteği olmasa da, 128GB depolama kapasitesi yeterli alanı sunacaktır. Arka kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera olan cihazın ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. Cihazın alt kenarında ise iki adet hoparlör ızgarası yer alıyor. USB Type-C bağlantısı kullanan cihazın, 3600mAh kapasiteli bataryası da hızlı şarj teknolojilerine uygun. Ses konusunda ise ES9028 ve OPA1612 yongalarının yer aldığı Hi-Fi 3.0 adında üst seviye bir sisteme yer verilmiş. Arka kısmında bir de parmak izi okuyucusu mevcut.Vivo'nun nasıl bir bellek yönetimi uygulayacağı merak konusu. Bazı kaynaklar, belleğin bir kısmını Adreno 530 grafik birimine ayırarak daha güçlü grafik işlemlerinin önünü açabileceğini belirtiyor. Böylece akıllı telefon dünyasında, atanmış grafik belleğine sahip ilk modeli de görmüş olacağız.Samsung, geçen yıl 1.5GB LPDDR4 RAM bellek kitlerinin hacimli üretimine başlamıştı. Bu sayede 6GB'a kadar RAM bellek kullanımı mümkün hale geliyor. Aslında bunu ilk olarak Samsung'un, Galaxy Note 5 veya Galaxy S7 modelinde kullanması bekleniyordu ancak firma anlaşılan beklemeyi tercih ediyor.Elbette ilklere sahip olmanın bir bedeli de var. Vivo XPlay 5 modeli, 4 renk seçeneği ile 655$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu cihaz, Vivo Xplay 5 Ultimate Edition adıyla pazarlanacak. Vivo Xplay 5 Standart Edition adındaki düşük versiyonda ise, farklı olarak 8 çekirdekli Snapdragon 652 yonga seti ve 4GB RAM bellek yer alıyor. Bu modelin fiyatı da, 565$. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlayacak.