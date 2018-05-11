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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunun özellikleri açıklandı

Sirin Labs, Blockchain teknolojisiyle desteklenen Finney isimli akıllı telefonunun teknik özelliklerini açıkladı. Amiral gemisi seviyesinde özelliklerle donatılan cihazı Foxconn üretecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sirin Labs isimli şirketi, 16.000 dolar fiyat etiketine sahip, ultra güvenli bir Android telefon çıkardığında duymuş olabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere bir akıllı telefon için bu mantık dışı parayı ödemeye yanaşan çok fazla kişi olmayınca proje hüsrana uğradı ve geçen yıl Sirin Labs Solarin marka akıllı telefon sonlandırıldı.
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Şirketin şu an üretim hattında bir başka telefon var ancak farklı bir cihaz. Blockchain teknolojisiyle desteklenen bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Sirin Labs, dünyanın ilk blockchain tabanlı akıllı telefonu olduğunu iddia ettiği Finney'in teknik özelliklerini açıkladı.

Fiyat etiketi 999 dolar

Şirkete göre Finney, Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca 18:9 görüntü oranına sahip 6 inç ekrana ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte 12 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera, 3.000 mAh pil, parmak izi sensörü, Bluetooth 5.0, NFC ve dijital para birimleriniz için soğuk depolama cüzdanı da sunacak. Telefonun Android 8.1 Oreo tabanlı Sirin OS ile çalışacağını da ekleyelim.
Sirin Labs, cihazı üretmesi için Foxconn ile anlaştı. 999 dolara satılacak akıllı telefonu Çinli şirket üretecek. Finney marka telefonda çeşitli merkezi olmayan uygulamalarda kullanılmak üzere kesintisiz ve otomatik token dönüşümlerine olanak tanıyan bir "Token Dönüştürme Hizmeti" de olacak.

https://sirinlabs.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALKaraca 1 yıl
Acaba bunda da Android System uygulaması bilgilerimizi almaya devam edecek mi?
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