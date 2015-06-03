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Dünyayı istediğiniz gibi duyun: Here

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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6
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyayı istediğiniz gibi duyun: Here
 
Gündelik yaşamımız içerisinde birçok istenmeyen ses ya da gürültü ile baş başa kalmak zorunda kalıyoruz. Bu durum bir yerden sonra psikolojik sorunlar ile ciddi zihin yorgunluğu gibi istenmeyen durumlar yaratabiliyor ve bildiğiniz üzere büyük şehirlerde yaşayanlar şehir dışına kaçmak için can atıyor. Bu noktada Doppler Labs tarafından hazırlanan ve hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplayan aktif dinleme kulaklığı Here, akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamasıyla ilginç bir deneyim ortaya koyuyor.
iOS ile Android işletim sistemli cihazlar için hazırlanan özel uygulamasıyla çalışma gösteren Here, bu cihazlarla Bluetooth 4.0 LE teknolojisi üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor. Kablosuz çalışma yapısı nedeniyle çok daha konforlu bir kullanım vaat eden ürün, teknik olarak 20-20,000 Hz frekans tepki aralığı, 8mm sürücü boyutu, MEMS mikrofon, 10 gram ağırlık ve şarj edilebilir lityum-iyon bataryasıyla 4 ila 6 saat arası kullanım süresi gibi detaylarla geliyor. Peki Here tam olarak ne yapıyor ?  
Here, gerçek dünyanın ses kontrolü noktasında görev yapıyor. Bütün ayarlamaları uygulaması üzerinden sunan aktif dinleme kulaklığı, örneğin bir konser sırasında canlı ekolayzır ayarlaması (Baslar ya da vokal sesi arttırılabiliyor) yapabiliyor, aktif gürültü önleme sayesinde tren, metro, uçak ya da ofis ortamlarındaki uğultu olarak tabir edilen gürültüleri ortadan kaldırabiliyor, çevredeki seslere ilginç efektler ekleyebiliyor ve bünyesinde "Kulağınızın Intagram'ı" şeklinde tanıtılan ön ayarlı filtreler barındırıyor.
Geliştirilen özel algoritması sayesinde belirlenen frekansları modifiye ederek kulağa ileten Here, bu noktada 30 mikrosaniye gibi algılanamayacak seviyede gecikme ortaya koyuyor ve özellikle belirtildiği üzere işitme cihazı ya da Bluetooth görüşme cihazlarında ayrılıyor.
İlginç bir çalışma mantığı bulunan Here, yapılacak en az 180$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/dopplerlabs/here-active-listening-change-the-way-you-hear-the?ref=category_recommended Yorum Yaz
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3ngerek 4 yıl en beğenilen
Dünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza adblock gibi birşey yaptılar sandım.
Düşünsenize kulağınıza kulaklığı takıyorsunuz duymayı istemediğiniz sesleri engelliyorsunuz :D
Misal; seçim bangırtılarını, duymayı istemediğimiz zâtları, reklamları, otobüsün gürültüsünü, inşaatın gürültüsünü, ....
Bunu yapabilecek bir kickstarter yok mu ?
Dünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza adblock gibi birşey yaptılar sandım.Düşünsenize kulağınıza kulaklığı takıyorsunuz duymayı istemediği...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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hikmaster 4 yıl 3ngerek
3ngerek

Dünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza **** gibi birşey yaptılar sandım.
Düşünsenize kulağınıza kulaklığı takıyorsunuz duymayı istemediğiniz sesleri engelliyorsunuz :D
Misal; seçim bangırtılarını, duymayı istemediğimiz zâtları, reklamları, otobüsün gürültüsünü, inşaatın gürültüsünü, ....

Bunu yapabilecek bir kickstarter yok mu ?


sizin dediğiniz yapmak imkansız gibi bir şey ama olsa mükemmel olurdu
3ngerekDünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza **** gibi birşey yaptılar sandım.Düşünsenize kulağınıza kulaklığı t...
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BekirTemel 4 yıl
Nokia'nın harita servisi ile ilgili bir haber diyerek girdim ,Allah Affetsin
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grid2 4 yıl
Keşke istemediğimiz kişilerin seslerini kesebilse :D
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OverClocK1ng 4 yıl
Videoyu izledim. Resmen Apple'ın konuşmaları gibi konuşmuşlar ki, ürünü satabilsinler.
Hele ki kızlı sakallı adam. Kelime vurguları falan. Güldüm...
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BekirTemel 4 yıl
Nokia'nın harita servisi ile ilgili bir haber diyerek girdim ,Allah Affetsin
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WB 4 yıl
Guzel urun ama denemeden alinacak birsey degil
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3ngerek 4 yıl en beğenilen
Dünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza adblock gibi birşey yaptılar sandım.
Düşünsenize kulağınıza kulaklığı takıyorsunuz duymayı istemediğiniz sesleri engelliyorsunuz :D
Misal; seçim bangırtılarını, duymayı istemediğimiz zâtları, reklamları, otobüsün gürültüsünü, inşaatın gürültüsünü, ....
Bunu yapabilecek bir kickstarter yok mu ?
1 Yanıt Yanıtla +5
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hikmaster 4 yıl 3ngerek
3ngerek

Dünyayı istediğiniz gibi duyun deyince bende kulağımıza **** gibi birşey yaptılar sandım.
Düşünsenize kulağınıza kulaklığı takıyorsunuz duymayı istemediğiniz sesleri engelliyorsunuz :D
Misal; seçim bangırtılarını, duymayı istemediğimiz zâtları, reklamları, otobüsün gürültüsünü, inşaatın gürültüsünü, ....

Bunu yapabilecek bir kickstarter yok mu ?


sizin dediğiniz yapmak imkansız gibi bir şey ama olsa mükemmel olurdu
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