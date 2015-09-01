Duolingo, Windows 10 desteğiyle güncellendi

İngilizce öğrenme konusunda en başarılı platformlardan birisi kabul edilen ve geçtiğimiz yıl içerisinde Windows Phone kullanıcılarına da beğenisine sunulan Dulingo, Windows 10 desteğiyle güncelledi.





Sunduğu altyapı ile birçok ödül almaya hak kazanan Duolingo, aşamalı testlerle ve eğlenceli oyunlarla yabancı dilinizi geliştirmeyi amaçlıyor. İlerlemeniz takip ederek farklı algoritmalarla öğrenme şekliniz analiz eden ve dersleri buna göre şekillendiren uygulama, yeni sürümüyle ise hem mobil hem de masaüstü tarafında Windows 10 desteği kazanıyor. Uygulama ayrıca artık evrensel hale geliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Duolingo'ya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/duolingo-updated-windows-10