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Duolingo, Windows 10 desteğiyle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Duolingo, Windows 10 desteğiyle güncellendi
 
İngilizce öğrenme konusunda en başarılı platformlardan birisi kabul edilen ve geçtiğimiz yıl içerisinde Windows Phone kullanıcılarına da beğenisine sunulan Dulingo, Windows 10 desteğiyle güncelledi.

Sunduğu altyapı ile birçok ödül almaya hak kazanan Duolingo, aşamalı testlerle ve eğlenceli oyunlarla yabancı dilinizi geliştirmeyi amaçlıyor. İlerlemeniz takip ederek farklı algoritmalarla öğrenme şekliniz analiz eden ve dersleri buna göre şekillendiren uygulama, yeni sürümüyle ise hem mobil hem de masaüstü tarafında Windows 10 desteği kazanıyor. Uygulama ayrıca artık evrensel hale geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Duolingo'ya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/duolingo-updated-windows-10 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THUGGER 4 yıl
Su andada kullandigim bir uygulama. Gercekten iyi.
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