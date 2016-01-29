Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk, dolaylı veya doğrudan ilgisi olan tüm üreticileri yakından etkiliyor. Hem pazara ürün katkısı yapan hem de üreticilere sensör sağlayan Sony, son çeyrek mali tablolarından bu durgunluğu net bir şekilde yansıtıyor.
Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre; firmanın gelirleri 21.5 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 0.5 artış gösterdi. Faaliyet karı yüzde 11 artışla 1.7 milyar dolar olurken, net kar da yüzde 30 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobil ve sensör bölümü gelirlerde düşüş yaşarken, PlayStation, görüntüleme ile eğlence bölümleri firmayı ayakta tuttu.
Mobil bölüm, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14.7 düşüşle 3.2 miyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı ise yüzde 133 artışla 201 milyon dolar oldu. Akıllı telefon satışları azalmasına rağmen, karda artış yaşanmasının sebebi ise bölümde yeniden yapılanma ile maliyetlerin azaltılması oldu. Firma bundan sonra da, cihaz sayısını artırmak yerine karlılığı artırmaya çalışacak.
Firmanın mobil cihazlara sensör ve batarya sağlayan yonga bölümü, yüzde 12.6 kayıp ile 97 milyon dolar faaliyet zararı yazdırdı. Özellikle sensör ve bataryalara olan talebin düşmesi, bölümü olumsuz etkiledi. Mobil taraftaki olumsuzluklara rağmen, diğer bölümler yüz güldürmeye devam etti.
PlayStation 4 sayesinde, gelirlerde yüzde 10 artış yaşandı. Faaliyet karı ise yüzde 45 yükseliş ile 335 milyon dolara ulaştı. PS Vita ve PS TV stoklarının temizlenmesi için masraf yapılması, yükselişi biraz sınırladı. Müzik bölümü yüzde 8.2 artış ile 228 milyon dolar, resim bölümü ise yüzde 26.9 artış ile 170 milyon dolar faaliyet karı elde etti.
Sony'nin görüntüleme bölümü gelirlerde yüzde 5 düşüş ile 1.6 milyar dolara gerilerken, faaliyet karı yüzde 20 artışla 197 milyon dolara yükseldi. Yine ev eğlencesi bölümü yüzde 4.3 düşüşle 3.35 milyar dolar gelir, yüzde 19.8 artışla 260 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Firmanın geniş çaplı yeniden yapılan süreci, faaliyet karının artmasına yardımcı oldu.
http://techcrunch.com/2016/01/28/sony-posts-1b-profit-for-q3-2015-but-feels-pinch-from-slowing-mobile-market/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony her alanda en iyisini üretmeye çalışıyor. Bu disiplinle devam ettikleri müddetçe asla batmazlar, batamazlar da. Ortada her ne kadar popülere yönelen hazır tüketici olsa da firmaya sadık milyonlarca müşteri var. Dahası Hollywood ve diğer sinema sektörleri sunduğu teknoloji nedeniyle Sony'e muhtaç. Sadece mobil bölümü Ericsson'dan sonra biraz tökezledi. Onu da yeni planlarla aşmaya başladılar. Özellikle Z6 bir dönüm noktası olabilir bu alanda.
Aynen. Ders almıyor zannediyorduk ama meğersem bu konuda yapılanmaları varmış. Maliyeti azaltarak inanılmaz seviyede yükselmişler bence.
Sahip olduğu bölümler ve sektörler ile Sony batmaz. Sony yaşayan ender Hi-End üreticilerinden.
Sahip olduğu Sinema ve müzik sektörü Sony'i her türlü yaşatıyor.
Samsung sadece cebindekiyle meşgul. Devrim niteliğinde yaptığı tek şey bana kalırsa 3 Boyutlu Nand yonga tasarımı olmuştur. Samsung o sektörün önemli oyuncularından.
Sony de yıllardır RISC mimarili işlemciler geliştiriyor. Ezelden beri DAC, ADC üreten adamlar. Çin malı güvenlik kamerasını açtım içindeki işlemci Sony'di. Adamların her yerde parmağı var.
En büyük atağı ise bence son yaptığı satın alım oldu. Nesnelerin internetinde ciddi bir yer edinmek istiyor belli ki. Bunu eminim ki Samsung'dan daha iyi yapar. Samsung'un yazılımda kıçını doğrultamadığı bir gerçek.