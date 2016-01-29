Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu





Akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk, dolaylı veya doğrudan ilgisi olan tüm üreticileri yakından etkiliyor. Hem pazara ürün katkısı yapan hem de üreticilere sensör sağlayan Sony, son çeyrek mali tablolarından bu durgunluğu net bir şekilde yansıtıyor.





Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre; firmanın gelirleri 21.5 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 0.5 artış gösterdi. Faaliyet karı yüzde 11 artışla 1.7 milyar dolar olurken, net kar da yüzde 30 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobil ve sensör bölümü gelirlerde düşüş yaşarken, PlayStation, görüntüleme ile eğlence bölümleri firmayı ayakta tuttu.





Mobil bölüm, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14.7 düşüşle 3.2 miyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı ise yüzde 133 artışla 201 milyon dolar oldu. Akıllı telefon satışları azalmasına rağmen, karda artış yaşanmasının sebebi ise bölümde yeniden yapılanma ile maliyetlerin azaltılması oldu. Firma bundan sonra da, cihaz sayısını artırmak yerine karlılığı artırmaya çalışacak.









Firmanın mobil cihazlara sensör ve batarya sağlayan yonga bölümü, yüzde 12.6 kayıp ile 97 milyon dolar faaliyet zararı yazdırdı. Özellikle sensör ve bataryalara olan talebin düşmesi, bölümü olumsuz etkiledi. Mobil taraftaki olumsuzluklara rağmen, diğer bölümler yüz güldürmeye devam etti.





PlayStation 4 sayesinde, gelirlerde yüzde 10 artış yaşandı. Faaliyet karı ise yüzde 45 yükseliş ile 335 milyon dolara ulaştı. PS Vita ve PS TV stoklarının temizlenmesi için masraf yapılması, yükselişi biraz sınırladı. Müzik bölümü yüzde 8.2 artış ile 228 milyon dolar, resim bölümü ise yüzde 26.9 artış ile 170 milyon dolar faaliyet karı elde etti.





Sony'nin görüntüleme bölümü gelirlerde yüzde 5 düşüş ile 1.6 milyar dolara gerilerken, faaliyet karı yüzde 20 artışla 197 milyon dolara yükseldi. Yine ev eğlencesi bölümü yüzde 4.3 düşüşle 3.35 milyar dolar gelir, yüzde 19.8 artışla 260 milyon dolar faaliyet karı elde etti. Firmanın geniş çaplı yeniden yapılan süreci, faaliyet karının artmasına yardımcı oldu.

http://techcrunch.com/2016/01/28/sony-posts-1b-profit-for-q3-2015-but-feels-pinch-from-slowing-mobile-market/?ncid=txtlnkusaolp00000595