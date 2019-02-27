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Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor

Teknoloji devi Google'ın düşük fiyatlı akıllı telefon planlarının olduğunu sizlere duyurmuştuk. Ortaya çıkan FCC belgeleri bu cihazlarla ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta Google'ın bu yıl uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefonlar üreteceğini sizlere duyurmuştuk. Apple'ın yaşadığı sıkıntıları avantaja çevirme niyetinde olan şirketin yeni cihazları Federal İletişim Kurulu (FCC) dosyalarında ortaya çıktı.

FCC belgeleri duyumları doğruladı

Ortaya çıkan ABD Federal İletişim Kurulu belgelerine göre, Google'ın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olarak isimlendirilebilir. FCC belgeleri yaklaşmakta olan cihazlarla ilgili ayrıntılar sunmasa da, bu gelişme cihazların büyük bir ihtimalle geleceğini doğruluyor.
FCC belgelerine göre Google'ın yeni akıllı telefonları ve varyantları G020A , G020B , G020C , G020D , G020E , G020F , G020G ve G020H model numaralarına sahip ve bu numaraların Pixel 3 serisinde kullanılan G013A ve G013C numaralarıyla benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Belgeler ayrıca bu cihazların işletim sistemi olarak Android 9, NFC, Wi-Fi, Bluetooth ve LTE desteği sağlayacağını da ortaya koyuyor. Cihazların nasıl bir tasarıma sahip olacakları ise şimdilik merak konusu.

https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-3-lite-xl/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 2 ay en beğenilen
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__Nikolaus__ 2 ay
Pixel 3 XL Lite nasıl bir isimdir arkadaş.
Şu pixel cihazları kamera sebebiyle hep ilgimi çekiyor , inanılmaz güzel bir yazılımı var kamera konusunda ama sonra artırılamayan hafıza , saf ve sıkıcı arayüz , iğrenç tasarım ve fiyat sebebiyle vazgeçiyorum.
Pixel 3 üm kamerasının aynısını daha dusuk donanıma ve alınabilecek bir fiyatta çıkarırlarsa kesin düşünürüm ama gidip Note 9 parasını pixel 3 e vermem.
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intel7mix 2 ay __Nikolaus__
Tasarım konusunda haklısın ama 64 GB yeterli buluyorum yetmez diyenede 128GB veriyorlar. SD kart slotu olsa fena mıydı değildi ama konmuyor ne yazık ki.
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Grkwnxs 2 ay __Nikolaus__
Saf arayüz tercih sebebi olması lazım normalde, 5-6 yıllık nexus 5 bile çoğu orta seviye telefondan daha stabil çalışır hala
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CWaRRioR 2 ay en beğenilen
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dugers 2 ay
İnşallah Android One olmaz. Direkt Google pixel çatısı altında güncelleme alır.
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intel7mix 2 ay dugers
Farkı ne ? İkiside android değil mi ?
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