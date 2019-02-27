Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta Google'ın bu yıl uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefonlar üreteceğini sizlere duyurmuştuk. Apple'ın yaşadığı sıkıntıları avantaja çevirme niyetinde olan şirketin yeni cihazları Federal İletişim Kurulu (FCC) dosyalarında ortaya çıktı.
FCC belgeleri duyumları doğruladı
Ortaya çıkan ABD Federal İletişim Kurulu belgelerine göre, Google'ın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olarak isimlendirilebilir. FCC belgeleri yaklaşmakta olan cihazlarla ilgili ayrıntılar sunmasa da, bu gelişme cihazların büyük bir ihtimalle geleceğini doğruluyor.FCC belgelerine göre Google'ın yeni akıllı telefonları ve varyantları G020A , G020B , G020C , G020D , G020E , G020F , G020G ve G020H model numaralarına sahip ve bu numaraların Pixel 3 serisinde kullanılan G013A ve G013C numaralarıyla benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Belgeler ayrıca bu cihazların işletim sistemi olarak Android 9, NFC, Wi-Fi, Bluetooth ve LTE desteği sağlayacağını da ortaya koyuyor. Cihazların nasıl bir tasarıma sahip olacakları ise şimdilik merak konusu.
https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-3-lite-xl/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu pixel cihazları kamera sebebiyle hep ilgimi çekiyor , inanılmaz güzel bir yazılımı var kamera konusunda ama sonra artırılamayan hafıza , saf ve sıkıcı arayüz , iğrenç tasarım ve fiyat sebebiyle vazgeçiyorum.
Pixel 3 üm kamerasının aynısını daha dusuk donanıma ve alınabilecek bir fiyatta çıkarırlarsa kesin düşünürüm ama gidip Note 9 parasını pixel 3 e vermem.