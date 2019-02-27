Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor

Geçtiğimiz hafta Google'ın bu yıl uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefonlar üreteceğini sizlere duyurmuştuk. Apple'ın yaşadığı sıkıntıları avantaja çevirme niyetinde olan şirketin yeni cihazları Federal İletişim Kurulu (FCC) dosyalarında ortaya çıktı.

FCC belgeleri duyumları doğruladı

Ortaya çıkan ABD Federal İletişim Kurulu belgelerine göre, Google'ın yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı düşük fiyatlı akıllı telefon modelleri Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olarak isimlendirilebilir. FCC belgeleri yaklaşmakta olan cihazlarla ilgili ayrıntılar sunmasa da, bu gelişme cihazların büyük bir ihtimalle geleceğini doğruluyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-3-lite-xl/

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FCC belgelerine göre Google'ın yeni akıllı telefonları ve varyantlarıvemodel numaralarına sahip ve bu numaralarınkullanılanvenumaralarıyla benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Belgeler ayrıca bu cihazların işletim sistemi olarakvedesteği sağlayacağını da ortaya koyuyor. Cihazların nasıl birsahip olacakları ise şimdilik merak konusu.