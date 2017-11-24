Düşük fiyatlı ve ince çerçeveli Xiaomi R1 göründü

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Mi Mix modelleri ile çerçevesiz ekranın öncülerinden olan Xiaomi, yakın zamanda tanıtacağı Redmi Note 5 ile orta segmente ince çerçeveli telefon çıkaracak. Bugün yayınlanan bir başka görselde ise giriş seviyesi ince çerçeveli Xiaomi telefonu görüyoruz: Xiaomi R1.

Rakiplerinden Çok Daha Uygun Fiyatlı Olacak

Xiaomi R1, tasarıma önem veren ancak bütçesi düşük seviyede olan kullanıcılara hitap edecek. Görseli paylaşan kaynağa göre telefonun fiyatı 1500 yuan yani 225 dolar civarında olacak. Diğer markaların ince çerçeveli telefonlarına baktığımızda Xiaomi R1'in fiyatı çok uygun duruyor. Daha önce OPPO F5, sahip olduğu 300 dolar fiyat etiketi ile uygun fiyatlı ince çerçeveli telefon olarak tanıtılmıştı. Xiaomi R1'in fiyatı ise OPPO F5'den çok daha uygun.

Paylaşılan görsele baktığımızda metal çerçeve, çift ön kamera ve USB-C girişini görüyoruz. Xiaomi Mi 6’da olduğu gibi kulaklık girişi kaldırılmış. Görselde telefonun parmak izi okuyucusu gözükmüyor. Face ID benzeri bir teknoloji tercih edilebilir.

Xiaomi R1’in yılsonunda tanıtılması bekleniyor. Telefon hakkında yeni bilgi geldikçe aktaracağız.

http://news.mydrivers.com/1/557/557035.htm