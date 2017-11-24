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Düşük fiyatlı ve ince çerçeveli Xiaomi R1 göründü

Yakın zamanda ince çerçeveli Redmi Note 5'i piyasaya sürmeyi hedefleyen Xiaomi'nin bir başka çerçevesiz telefonu Xiaomi R1'in görseli yayınlandı. Xiaomi R1 ince çerçevesine rağmen düşük fiyatlı olacak
1 yıl
7,2b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Düşük fiyatlı ve ince çerçeveli Xiaomi R1 göründü
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Mi Mix modelleri ile çerçevesiz ekranın öncülerinden olan Xiaomi, yakın zamanda tanıtacağı Redmi Note 5 ile orta segmente ince çerçeveli telefon çıkaracak. Bugün yayınlanan bir başka görselde ise giriş seviyesi ince çerçeveli Xiaomi telefonu görüyoruz: Xiaomi R1.

Rakiplerinden Çok Daha Uygun Fiyatlı Olacak

Xiaomi R1, tasarıma önem veren ancak bütçesi düşük seviyede olan kullanıcılara hitap edecek. Görseli paylaşan kaynağa göre telefonun fiyatı 1500 yuan yani 225 dolar civarında olacak. Diğer markaların ince çerçeveli telefonlarına baktığımızda Xiaomi R1'in fiyatı çok uygun duruyor. Daha önce OPPO F5, sahip olduğu 300 dolar fiyat etiketi ile uygun fiyatlı ince çerçeveli telefon olarak tanıtılmıştı. Xiaomi R1'in fiyatı ise OPPO F5'den çok daha uygun.

Paylaşılan görsele baktığımızda metal çerçeve, çift ön kamera ve USB-C girişini görüyoruz. Xiaomi Mi 6’da olduğu gibi kulaklık girişi kaldırılmış. Görselde telefonun parmak izi okuyucusu gözükmüyor. Face ID benzeri bir teknoloji tercih edilebilir.

Xiaomi R1’in yılsonunda tanıtılması bekleniyor. Telefon hakkında yeni bilgi geldikçe aktaracağız.


http://news.mydrivers.com/1/557/557035.htm Yorum Yaz
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husnukiller 1 yıl en beğenilen
"Henüz çerçevesiz ekran modasına giriş yapmamış olan Xiaomi..."
Hadi konudan uzaksiniz, bari cevirdiginiz metnin dogrulugunu bi parca kontrol edin la :)
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
"Henüz çerçevesiz ekran modasına giriş yapmamış olan Xiaomi..."Hadi konudan uzaksiniz, bari cevirdiginiz metnin dogrulugunu bi parca kontrol edin la :)...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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The-Engineer 1 yıl husnukiller


iyi güldüm o kısmı okurken, yaman troll çıktı editorumuz
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dalp 1 yıl
beni de editör yapsanıza .
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Johnnn 1 yıl
Editörümüzden muhteşem bir U
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interwap 1 yıl
Mi Mix ile çerçevesiz telefonu sanırım ilk Xiaomi yapmıştı.
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10ff 1 yıl
xiaomi, piyasada apple samsung bırakmayacak anlaşılan.
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deniz_sea 1 yıl
Yan çerçeveleri az daha inceltip, alt çerçeve kalınlığı yanlar ile aynı simetri de yani kalınlıkta olsaymış kasa için 10 /10 verirdim ama şimdi 10/ 9.9 veriyorum,
Şaka bir yana bence güzel olmuş ve kullanım konforu bence komple çerçevsizden iyi olurdu,
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KraftMK 1 yıl
Çerçevesiz iyi bir telefonu 2 bin altında ödeyerek alabilirsek elbetteki başrol Xaomi olurdu. Yanlız yan çerçeveler daha ince olsa efsane olurmuş
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coskuncay 1 yıl
Ağam bizimle eğlenir.
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husnukiller 1 yıl en beğenilen
"Henüz çerçevesiz ekran modasına giriş yapmamış olan Xiaomi..."
Hadi konudan uzaksiniz, bari cevirdiginiz metnin dogrulugunu bi parca kontrol edin la :)
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
2 Yanıt Yanıtla +31
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kraix 1 yıl husnukiller
husnukiller

"Henüz çerçevesiz ekran modasına giriş yapmamış olan Xiaomi..."

Hadi konudan uzaksiniz, bari cevirdiginiz metnin dogrulugunu bi parca kontrol edin la :)

gsmarena.com/...

gsmarena.com/...

Bunlar modanın gerisinde kalmış galiba dostum :D
Bu modayı kim başlattı acaba dönüp bir baksın editör...
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The-Engineer 1 yıl husnukiller


iyi güldüm o kısmı okurken, yaman troll çıktı editorumuz
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