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Duvar kağıdı tarzında OLED ekranlar gelecek sene piyasada olabilir

Yakın gelecekte aynamız veya vitrin camımız bir televizyon haline gelebilecek. Gelişen teknolojiler sayesinde bu mümkün oluyor. Ayrıca televizyonları duvar kağıdı gibi kullanabileceğiz.
2 yıl
5,5b
1
8
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ekran teknolojileri konusunda ilginç projelerin hayata geçtiğine şahit oluyoruz. Ayna tasarımında ekranlar, vitrin camı olabilen televizyonlar derken şimdi sıra duvar kağıdı şeklinde OLED ekranlara geldi.

Duvara Tutturulabiliyor

WiFi Alliance tarafından sertifika verilen yeni LG OLED televizyon listesi, gelecek yıl için önemli ipuçları taşıyor. Listede mevcut modellerin devamı niteliğindeki yeni versiyonlar yer alırken, OLED65W7 ve OLED77W7 şeklinde iki yeni isimlendirme mevcut. Bu numaralara ilk kez rastlanıyor.

LG geçen yıl 1mm kalınlığa sahip ve mıknatıs yardımıyla duvara tutturulabilen bir OLED ekran tanıtmıştı. 1.9Kg ağırlığındaki bu ekran ayrıca esnek bir yapıya sahipti ve yerinden çıkarmak için aynı duvar kağıdı gibi bir ucundan tutarak kaldırmak yeterli oluyordu.

LG mühendisleri güç kaynağı ve bağlantı yuvalarının entegrasyonu gibi engelleri aştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede duvar kağıdı televizyonları piyasaya sürmek istediklerini belirtmişti. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde duvara asılabilen OLED ekranlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı"

Elbette bu tür televizyonlar alım gücü çok yüksek insanlara veya işletmelere yönelik oluyor. Duvar kağıdı OLED televizyon da bu şekilde olacak zira televizyon için 10 000$ civarında bir fiyat etiketinden bahsediliyor. 

 

https://www.cnet.com/news/lg-wallpaper-oled-tv-may-arrive-in-2017-leak-reveals/ Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen epicinfrared
epicinfrared

Hadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar o

Bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması ve kullanılmasına nasıl olsa zaman var. Ayrıca uydu olayının kitlesini düşürme yoluna gidersek tüketiciler olarak, dijital sistemler düşünüldüğünde wifi üzerinden internete erişip, netflix, hulu falan kullanan kişi için zaten o kısım önemsiz de olacaktır artık. TV yerine zaten duvar kağıdı niteliğinde çok amaçlı bir ekran diyebiliriz. Güç tüketimi düşük olursa yeterince, resmen dijital çerçeve olarak gün boyu kullanılabilir de. Tabii ki farklı resimler görünecek, zamana göre değişecek şekilde.
epicinfraredHadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar oBu teknolojini...
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epicinfrared 2 yıl
Hadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar o
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sdc55 2 yıl
ne varsa kore de var
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aycibin 2 yıl
Ayni tv'nin oled'ini almak icin 1,5 misli fiyat farki istiyorlar.daha onu ucuzlatin da alanlari gorelim.sonra oyuncaklisina girin.
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Escapetolife 2 yıl
Bunda muhtemelen sadece elektrik bağlantısı olur geri kalan elektronik kartlar, giriş çıkışlar ayrı bir kutu içinde kablosuz olarak ekranla iletişime geçer.
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marto1 2 yıl Escapetolife
Escapetolife
Bunda muhtemelen sadece elektrik bağlantısı olur geri kalan elektronik kartlar, giriş çıkışlar ayrı bir kutu içinde kablosuz olarak ekranla iletişime geçer.

Kesinlikle başka türlü olamaz
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erdem552 2 yıl
Uydu kablosu sıkıntı olmaz. Şimdi binalarda merkezi sistemler var. Kablo zaten duvarın icinden geliyor. Tv arkasında duvara açılacak bi box ile kablo bağlantısı kolayca yapılabilir.
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epicinfrared 2 yıl
Hadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar o
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St Batuhan 2 yıl epicinfrared
epicinfrared

Hadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar o

Bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması ve kullanılmasına nasıl olsa zaman var. Ayrıca uydu olayının kitlesini düşürme yoluna gidersek tüketiciler olarak, dijital sistemler düşünüldüğünde wifi üzerinden internete erişip, netflix, hulu falan kullanan kişi için zaten o kısım önemsiz de olacaktır artık. TV yerine zaten duvar kağıdı niteliğinde çok amaçlı bir ekran diyebiliriz. Güç tüketimi düşük olursa yeterince, resmen dijital çerçeve olarak gün boyu kullanılabilir de. Tabii ki farklı resimler görünecek, zamana göre değişecek şekilde.
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kadirirdem 2 yıl epicinfrared
epicinfrared

Hadi o kadar komponenti incelttin Uydu anteni kablosunu takınca duvar kağıdı olmaktan çıkar o

çok haklısın onuda değiştirmek lazım
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