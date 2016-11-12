Duvar kağıdı tarzında OLED ekranlar gelecek sene piyasada olabilir

Son dönemde ekran teknolojileri konusunda ilginç projelerin hayata geçtiğine şahit oluyoruz. Ayna tasarımında ekranlar, vitrin camı olabilen televizyonlar derken şimdi sıra duvar kağıdı şeklinde OLED ekranlara geldi.

Duvara Tutturulabiliyor

WiFi Alliance tarafından sertifika verilen yeni LG OLED televizyon listesi, gelecek yıl için önemli ipuçları taşıyor. Listede mevcut modellerin devamı niteliğindeki yeni versiyonlar yer alırken, OLED65W7 ve OLED77W7 şeklinde iki yeni isimlendirme mevcut. Bu numaralara ilk kez rastlanıyor.

LG geçen yıl 1mm kalınlığa sahip ve mıknatıs yardımıyla duvara tutturulabilen bir OLED ekran tanıtmıştı. 1.9Kg ağırlığındaki bu ekran ayrıca esnek bir yapıya sahipti ve yerinden çıkarmak için aynı duvar kağıdı gibi bir ucundan tutarak kaldırmak yeterli oluyordu.

LG mühendisleri güç kaynağı ve bağlantı yuvalarının entegrasyonu gibi engelleri aştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede duvar kağıdı televizyonları piyasaya sürmek istediklerini belirtmişti. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde duvara asılabilen OLED ekranlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı"

Elbette bu tür televizyonlar alım gücü çok yüksek insanlara veya işletmelere yönelik oluyor. Duvar kağıdı OLED televizyon da bu şekilde olacak zira televizyon için 10 000$ civarında bir fiyat etiketinden bahsediliyor.