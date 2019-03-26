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DxOMark’ın yeni lideri: Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro'nun kamera performansı nasıl? Kamera test laboratuvarı DxOMark'ın yeni konuğu bugün tanıtılan Huawei P30 Pro oldu. Huawei P30 Pro liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
1 ay
6,4b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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DxOMark’ın yeni lideri: Huawei P30 Pro
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Huawei’in bugün tanımını gerçekleştirdiği Huawei P30 Pro, sahip olduğu kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Kamera test laboratuvarı DxOMark’ın yeni konuğu Huawei P30 Pro oldu. Huawei P30 Pro, elde ettiği skor ile DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu.

Huawei P30 Pro’nun arka kamerası 112 puan, ön kamerası ise 89 puan aldı. Arka kamerası ile akıllı telefonlar arasında liderliğe yerleşti.

DxOMark’ın yeni lideri: Huawei P30 Pro
 

Arka kameranın fotoğrafçılık performansına 119 puan verilirken, video performansına 97 puan verildi. Fotoğrafçılık performansı epey yüksek fakat video performansı hem rakiplerinin hem de Huwei P20 Pro’nun gerisinde kalıyor. 

Huawei P30 Pro kamera özellikleri

Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

  • 20 MP f/2.2 120 derece ultra geniş açı kamera
  • 40 MP f/1.6 SuperSensing ana kamera - OIS
  • 5x optik yakınlaştırma özellikli 8 MP, f/3.4 periskop kamera - OIS
  • 3D ToF kamera

Huawei P30 Pro’nun periskop kamerası, telefonun rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Yatay dizilimli bu kamera tam 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliğine sahip. Çok daha uzaktaki nesneler için 50x dijital zoom yapabiliyor.

Ana kamerada kullanılan sensör Huawei SuperSensing olarak adlandırılıyor. Bu sensörün renk dizilimi standart telefonlardaki RGB yani ‘kırmızı, yeşil, mavi’ renk diziliminden farklı. Dörtlü dizilime sahip Super Spectrum sensörde RYYB ‘kırmızı, sarı, sarı, mavi’ renk dizilimi kullanılıyor. Huawei’in ifadesine göre sayede bu sayede daha canlı ve daha doğru renkler çekebiliyor. Düşük ışıkta ise çok daha başarılı performans sergiliyor. Işığın çok çok düşük olduğu ortamda dahi aydınlık fotoğraf çektiği söyleniyor. 

Ultra geniş açılı kamera ise Mate 20 Pro’da kullanılan sensör ile aynı teknik özelliklere sahip. 3D ToF sensör, üç boyutlu alan derinliği ölçümü yapıyor. Portre çekimlerde nesnelerin çevresini daha doğru bir şekilde tespit edip göze daha hoş gelen portre çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da başarımı arttırıyor.

Huawei P30 Pro’nun ön yüzünde 32 MP, f/2.0 kamera bulunuyor. Bu kamera ile yüz tanıma özelliği kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle portre modunda selfie çekebiliyor.

Arka kameranın video kayıt yeteneklerine baktığımızda daha önceki Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei P30 Pro’da da 4K 60fps video kayıt yeteneğinin bulunmadığını görüyoruz. 4K 30 fps video kayıt edebiliyor ve bu kaydı 10 dakika ile sınırlıyor. Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde de olduğu gibi fotoğrafçılık için çok başarılı özelliklere sahipken video kayıt yetenekleri ile rakiplerin bir adım gerisinde kalıyor.


https://www.dxomark.com/huawei-p30-pro-camera-review/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 1 ay en beğenilen
4k60 çekemeyen, arada kare atlayan, dönüşlerde şaşırıp kalan bu kameranın video puanı 97, net bir biçimde en iyi video çeken iPhone Xs'in video puanı 96.
Sonra dxomark'a neden güvenmiyoruz.
4k60 çekemeyen, arada kare atlayan, dönüşlerde şaşırıp kalan bu kameranın video puanı 97, net bir biçimde en iyi video çeken iPhone Xs'in video puanı 96.S...
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koyunsavar 1 ay
Dxo market in verdiği notu yiyen varsa afiyet olsun
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GT_55 1 ay
Hadi fotoğraf kısmına bir şey demiyoruz.Peki 4k 60 fps kayıt yapmayan video kısmı neden bu kadar yüksek puan(s10+ ile aynı) alıyor.Dxomark'ın kriteri nedir? 4k-60 fps çok önemsiz bir özellik mi de puanlara yansımıyor.
Hadi fotoğraf kısmına bir şey demiyoruz.Peki 4k 60 fps kayıt yapmayan video kısmı neden bu kadar yüksek puan(s10+ ile aynı) alıyor.Dxomark'ın kriteri nedir? 4...
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Krone 1 ay
60 fps yağ gibi akan çekimlere alıştıktan sonra 30 fps kesmiyor. Kullanıcıların 4K 60 fps istemesi kadar doğal bir şey yok. S10 Plus'ın hakkını yemişler.
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ezicioyuncu 1 ay
Huaweinin neyini övüyorsun, normal s9 bile 4k 60fps video kaydi yapabiliyor bak plus degil normal versiyonu, ama yine de huawei gralll demeyi biliyorsun.
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Fenomenon 1 ay
Millet takmış bi 4k 60fps'ye. Sanki herkes 4k 60fps'de film çekiyor. 4k 60fps en iyi video deneyimi sunar diye de bişey yok. Huawei çalışıyor. Sırf şu 5x zoom bile 1. olması için yeter.
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Askaparta 1 ay
Huawei havasını atmış, full hd olayı günümüze yakışmıyor gibi ama kameraları başarılı agaların, F/P'nin performansı kaldı tabi artık.
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The.Mafia 1 ay
Huawei son zamanlarda çıkardığı telefonlar gerçekten çok büyük atılım yaptı
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koyunsavar 1 ay

Mesela bu youtube a düşmüştü
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Lordnaki 1 ay koyunsavar
youtu.be/... ustune bir de sunu izledim foto konusunda dxomarkin yaptigi herhangi bir kayirma yok ama video konusunda haklisin galiba ikisi de videoda 97 almis ama net bir sekilde huwai mate 20 pro s10 plustan daha kotu
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renega 1 ay
birde dxomark yorumlarına bakın :)
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Lordnaki 1 ay
Dxomark yalan soyluyor diyelim kamera karsilastirmalarinda hakkaten daha iyi netice veriyor ama huwai yarin bir gun p30 s10 karsilastirmalari duser mesela youtuba
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koyunsavar 1 ay Lordnaki
Yarın yada öbür gün youtube a henüz karşılaştıma videoları düşmeden sen p30 un youtube a düşecek videolarda daha iyi performans verdiğini nerden biliyorsun
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FRAPS_TR 1 ay
Huewai mağazalardaki satış temsilcilerine ve internetteki ürün incelemecilere iyi avanta veriyor belliki.
Dxomark ise parayı basana en yüksek puan verildiği uyduruk bir site.
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koyunsavar 1 ay
Dxo market in verdiği notu yiyen varsa afiyet olsun
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