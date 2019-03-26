DxOMark’ın yeni lideri: Huawei P30 Pro

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Huawei’in bugün tanımını gerçekleştirdiği Huawei P30 Pro, sahip olduğu kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Kamera test laboratuvarı DxOMark’ın yeni konuğu Huawei P30 Pro oldu. Huawei P30 Pro, elde ettiği skor ile DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu.

Huawei P30 Pro’nun arka kamerası 112 puan, ön kamerası ise 89 puan aldı. Arka kamerası ile akıllı telefonlar arasında liderliğe yerleşti.

Arka kameranın fotoğrafçılık performansına 119 puan verilirken, video performansına 97 puan verildi. Fotoğrafçılık performansı epey yüksek fakat video performansı hem rakiplerinin hem de Huwei P20 Pro’nun gerisinde kalıyor.

Huawei P30 Pro kamera özellikleri

Huawei P30 Pro dört arka kamera ile geliyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

20 MP f/2.2 120 derece ultra geniş açı kamera

40 MP f/1.6 SuperSensing ana kamera - OIS

5x optik yakınlaştırma özellikli 8 MP, f/3.4 periskop kamera - OIS

3D ToF kamera

Huawei P30 Pro’nun periskop kamerası, telefonun rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Yatay dizilimli bu kamera tam 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliğine sahip. Çok daha uzaktaki nesneler için 50x dijital zoom yapabiliyor.

Ana kamerada kullanılan sensör Huawei SuperSensing olarak adlandırılıyor. Bu sensörün renk dizilimi standart telefonlardaki RGB yani ‘kırmızı, yeşil, mavi’ renk diziliminden farklı. Dörtlü dizilime sahip Super Spectrum sensörde RYYB ‘kırmızı, sarı, sarı, mavi’ renk dizilimi kullanılıyor. Huawei’in ifadesine göre sayede bu sayede daha canlı ve daha doğru renkler çekebiliyor. Düşük ışıkta ise çok daha başarılı performans sergiliyor. Işığın çok çok düşük olduğu ortamda dahi aydınlık fotoğraf çektiği söyleniyor.

Ultra geniş açılı kamera ise Mate 20 Pro’da kullanılan sensör ile aynı teknik özelliklere sahip. 3D ToF sensör, üç boyutlu alan derinliği ölçümü yapıyor. Portre çekimlerde nesnelerin çevresini daha doğru bir şekilde tespit edip göze daha hoş gelen portre çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da başarımı arttırıyor.

Huawei P30 Pro’nun ön yüzünde 32 MP, f/2.0 kamera bulunuyor. Bu kamera ile yüz tanıma özelliği kullanılabiliyor. Yapay zeka desteğiyle portre modunda selfie çekebiliyor.

Arka kameranın video kayıt yeteneklerine baktığımızda daha önceki Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei P30 Pro’da da 4K 60fps video kayıt yeteneğinin bulunmadığını görüyoruz. 4K 30 fps video kayıt edebiliyor ve bu kaydı 10 dakika ile sınırlıyor. Huawei P30 Pro, serinin önceki modellerinde de olduğu gibi fotoğrafçılık için çok başarılı özelliklere sahipken video kayıt yetenekleri ile rakiplerin bir adım gerisinde kalıyor.

https://www.dxomark.com/huawei-p30-pro-camera-review/