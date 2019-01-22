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DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu

Kamera test laboratuvarı DxOMark, akıllı telefonların ön kameralarını da test etmeye başladı. Firma bu güne kadar çok sayıda telefonun arka kamerasını inceleyip derin analiz yaptı.
3 ay
3,8b
1
12
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu
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Kamera test laboratuvarı DxOMark, şimdi de akıllı telefonların ön kameralarını test etmeye başladı. DxOMark, ilk etapta 12 model arasından yaptığı testte en iyi ön kameranın Pixel 3 ve Note 9’da bulunduğunu açıkladı.

Ön kamera için yapılan testlerde kameranın varsayılan ayarları ile farklı koşullar altında 1500’ün üzerinde fotoğraf çekilip, 2 saatten fazla video kaydediliyor.

Telefonların test sonucu sayfalarında ön kamera için özel bir alan açıldı. Burada ön kamera için DxOMark’ın değerlendirmelerini, göze çarpan detayları ve fotoğraf kıyaslamalarını görebiliyoruz. Sayfanın en alt bölümünde ise fotoğraf ve video çekimlerinde telefonun artıları ve eksileri listeleniyor.

Hangi telefonun ön kamerası en iyisi?

Sitede şu an üstteki fotoğrafta yer alan 12 adet modelinin ön kamera testi bulunuyor. Bu 12 model arasından birinciliği Google Pixel 3 ve Samsung Galaxy Note 9 paylaşıyor. Arka kamera performansı ile birinci sırada bulunan Mate 20 Pro ise rakiplerinden düşük puan alarak orta sıraya yerleşmiş durumda. Yukarıdaki fotoğrafta en iyi ön kameradan en kötüye doğru oluşturulan sıralamayı görebilirsiniz.

DxOMark’ın ön kamera testi uyguladığı model sayısı artacak. Sadece tepe modellerin değil giriş ve orta seviye telefonların da testleri yayınlanacak.



https://www.dxomark.com/first-ever-dxomark-selfie-scores-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 ay
Ön kamera performansına çok önem veriyorum ve Galaxy S9 umun ön kamerasının en iyi ilk 5 kamerasından birisi olması beni sevindirdi. Zaten beklediğim bir şeydi. Telefon alırkenki kıstasım, ön kamerasında otofokus olması idi. Otofokus olan nadir telefonlardan birisi. Şu sıralar 3700 liraya alınabilecek en dolu ve ele en iyi sığan telefon...
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DH Misafiri 3 ay
apple fanboy lari simdi nasil olurda Xiaomi daha iyi olur, sike var sike diye bagiriyorlar :)
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rtsbora 3 ay
Mate 20 Pro ile Galaxy S8'in ard arda gelmesi ilginç olmuş. Biri 3 bin lira, diğeri 7 bin lira...
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axiprens 3 ay
Hayir dogrusu bu
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Askaparta 3 ay
Bu testler adamı yer. Şaşırtıcı.
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Cute Hentai 3 ay
Haberde kullanılan görsel yanlış. Doğru görsel:

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DH Misafiri 3 ay
s9 plus ile note 9 aynı kameraya sahip değil mi
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drjacob 3 ay
Xs ve XR yok ama X var liste de helal olsun
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esmerbuyucu 3 ay drjacob
XS ve XR'ın ön kamerası XS Max ile aynı. Ve listede tabii ki iPhone X olacak, ya ne sandın
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SERKAN BEY 3 ay drjacob
XS Max varya Hocam 4.sırada görmedin galiba..
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MetalWave 3 ay
ön kamera artık önemli
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smart1978 3 ay
Note9 harbi sasirtti beni :) . Pixel 2 XL e de sahibim ama Pixel 2 XL sirasi ( Pixel 2 ) epey dusuk bu da sasirtti . Sirf liste siralamasina bakilmaz gerci. Neye gore nasil puanlama yapmis bakmak gerek.
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