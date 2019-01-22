DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu

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Kamera test laboratuvarı DxOMark, şimdi de akıllı telefonların ön kameralarını test etmeye başladı. DxOMark, ilk etapta 12 model arasından yaptığı testte en iyi ön kameranın Pixel 3 ve Note 9’da bulunduğunu açıkladı.

Ön kamera için yapılan testlerde kameranın varsayılan ayarları ile farklı koşullar altında 1500’ün üzerinde fotoğraf çekilip, 2 saatten fazla video kaydediliyor.

Telefonların test sonucu sayfalarında ön kamera için özel bir alan açıldı. Burada ön kamera için DxOMark’ın değerlendirmelerini, göze çarpan detayları ve fotoğraf kıyaslamalarını görebiliyoruz. Sayfanın en alt bölümünde ise fotoğraf ve video çekimlerinde telefonun artıları ve eksileri listeleniyor.

Hangi telefonun ön kamerası en iyisi?

Sitede şu an üstteki fotoğrafta yer alan 12 adet modelinin ön kamera testi bulunuyor. Bu 12 model arasından birinciliği Google Pixel 3 ve Samsung Galaxy Note 9 paylaşıyor. Arka kamera performansı ile birinci sırada bulunan Mate 20 Pro ise rakiplerinden düşük puan alarak orta sıraya yerleşmiş durumda. Yukarıdaki fotoğrafta en iyi ön kameradan en kötüye doğru oluşturulan sıralamayı görebilirsiniz.

DxOMark’ın ön kamera testi uyguladığı model sayısı artacak. Sadece tepe modellerin değil giriş ve orta seviye telefonların da testleri yayınlanacak.

https://www.dxomark.com/first-ever-dxomark-selfie-scores-revealed/