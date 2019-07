EA Access resmen PS4'e geldi: İşte fiyatı

Electronic Arts, EA Access abonelik servisini PlayStation 4 için nihayet resmen yayınladı. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de çıkışını yapan servisin şu anda fiyatı da belli olmuş durumda. EA Access'ın Türkiye PlayStation Store'daki fiyatı 1 aylık abonelik için 25 TL, 12 aylık için ise 169 TL olarak belirlenmiş.



EA Access, PC kullanıcılarının uzun yıllardır kullanabildiği Origin Access ile aynı özelliklere sahip. EA Access ile birlikte Battlefield V, FIFA 19, Titanfall 2 gibi Electronic Arts'ın popüler birçok oyununu ekstra herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.



EA Access maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Access kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 20 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.



EA Access PS4 oyunları:

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Battlefield Hardline

Burnout Paradise Remastered

Dragon Age: Inquisition

Fe

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 25

Mass Effect: Andromeda

Mirror's Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Need for Speed

Need for Speed Payback

Need for Speed Rivals

NHL 16

NHL 17

NHL 18

NHL 19

Peggle 2

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Rory McIlroy PGA Tour

The Sims 4

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Unravel

Unravel Two

https://www.gamesradar.com/ea-access-games/