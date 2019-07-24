EA Access resmen PS4'e geldi: İşte fiyatı

Electronic Arts, EA Access abonelik servisini PlayStation 4 için nihayet resmen yayınladı. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de çıkışını yapan servisin şu anda fiyatı da belli olmuş durumda. EA Access'ın Türkiye PlayStation Store'daki fiyatı 1 aylık abonelik için 25 TL, 12 aylık için ise 169 TL olarak belirlenmiş.
EA Access, PC kullanıcılarının uzun yıllardır kullanabildiği Origin Access ile aynı özelliklere sahip. EA Access ile birlikte Battlefield V, FIFA 19, Titanfall 2 gibi Electronic Arts'ın popüler birçok oyununu ekstra herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.
EA Access maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Access kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 20 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.
Battlefield 1
Battlefield 4
Battlefield 5
Battlefield Hardline
Burnout Paradise Remastered
Dragon Age: Inquisition
Fe
FIFA 15
FIFA 16
FIFA 17
FIFA 18
FIFA 19
Madden NFL 15
Madden NFL 16
Madden NFL 17
Madden NFL 18
Madden NFL 19
Madden NFL 25
Mass Effect: Andromeda
Mirror's Edge Catalyst
NBA Live 15
NBA Live 16
NBA Live 18
NBA Live 19
Need for Speed
Need for Speed Payback
Need for Speed Rivals
NHL 16
NHL 17
NHL 18
NHL 19
Peggle 2
Plants vs. Zombies: Garden Warfare
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
Rory McIlroy PGA Tour
The Sims 4
Star Wars Battlefront
Star Wars Battlefront 2
Titanfall 2
UFC
UFC 2
UFC 3
Unravel
Unravel Two
EA Access, PC kullanıcılarının uzun yıllardır kullanabildiği Origin Access ile aynı özelliklere sahip. EA Access ile birlikte Battlefield V, FIFA 19, Titanfall 2 gibi Electronic Arts'ın popüler birçok oyununu ekstra herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.
EA Access maalesef Electronic Arts'ın yeni oyunlarını hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Electronic Arts, genellikle oyunları birkaç ay sonra EA Access kütüphanesine ekliyor. Örneğin FIFA 20 çıktığında EA Access üyeliğine sahip olsanız dahi oyunu ayrıca satın almanız gerekecek. Ancak EA Access kütüphanesine eklenmesini birkaç ay beklerseniz ücretsiz de oynayabileceksiniz. Son olarak EA Access dijital EA alışverişlerinizde %10 indirim sunuyor.
EA Access PS4 oyunları:
Battlefield 1
Battlefield 4
Battlefield 5
Battlefield Hardline
Burnout Paradise Remastered
Dragon Age: Inquisition
Fe
FIFA 15
FIFA 16
FIFA 17
FIFA 18
FIFA 19
Madden NFL 15
Madden NFL 16
Madden NFL 17
Madden NFL 18
Madden NFL 19
Madden NFL 25
Mass Effect: Andromeda
Mirror's Edge Catalyst
NBA Live 15
NBA Live 16
NBA Live 18
NBA Live 19
Need for Speed
Need for Speed Payback
Need for Speed Rivals
NHL 16
NHL 17
NHL 18
NHL 19
Peggle 2
Plants vs. Zombies: Garden Warfare
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
Rory McIlroy PGA Tour
The Sims 4
Star Wars Battlefront
Star Wars Battlefront 2
Titanfall 2
UFC
UFC 2
UFC 3
Unravel
Unravel Two
https://www.gamesradar.com/ea-access-games/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle