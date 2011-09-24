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EA CEO'su Riccitiello: Zynga'yı geçmek istiyoruz

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son on yılda video oyunları endüstrisinin aldığı mesafe gerçekten takdire şayan. PC ve konsol donanımlarında yaşanan büyük atılım Hollywood yapımları ile yarışır seviyede oyunları karşımıza çıkardı. Video oyunları pazarı neredeyse Hollywood bütçesine yaklaştı.
Ancak sosyal ağların yükselişi ile buradaki oyunlar da yapımcılarına servet kazandırmaya başladı. Facebook'tan tanıdığımız Zynga dev firmalar arasında yerini aldı. 

Video oyunları alanındaki lider firmalardan EA'nin yapımı Sims Social, en aktif oynanan ve en büyük ikinci Facebook oyunu olma başarısını gösterdi. Bu başarı EA firmasını oldukça cesaretlendirdi. Video oyun firmalarının pek ilgilenmediği sosyal ağlar böylece yeni hedef haline geldi. 

EA firması sosyal ağların önemini anladı ve gelecek planları yapmaya başladı. EA CEO'su önümüzdeki iki veya üç yılda çevrimiçi oyun pazarından 3 milyar dolar gelir beklediklerini açıkladı. 

John Riccitiello ABD'de gerçekleştirilen Reklam Odası etkinliğinde soruları cevapladı. Riccitiello, Sims Social oyununun 53 milyon aktif, 100 milyon toplam oyuncuya sahip olduğunu belirtti. Bu rakam Zynga'nın yarısı olsa da bir yıl öncesine göre büyük bir başarı. 

EA firmasının hedefi Zynga'yı sosyal oyun alanında geride bırakmak. Ancak EA firması farklı bir yol izleyecek. Oyun içi eşya satışı yerine abonelik ve eklentiler ile gelirlerini artırmaya çalışacak. 

Bu alanda Zynga'nın rakibi olabilmek için EA firmasının Sims Social oyunundan fazlasını yapması gerekiyor. Özelikle PopCap'in satın alınmasından sonra Battlefield gibi yapımların sosyal alana uyarlanması şart. 

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Volkanbaba 7 yıl
O değilde hafiften böyle küçük online oyunlara doğru kayıyor piyasa bu tabletler telefonlar facebook oyunları derken.Adamların yıllarca uğraştığı oyunlardan daha fazla para getiriyor nerdeyse.
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Max payne 35 7 yıl
The Sims birazda MMO camiasına adım atmalı. Facebook oyunuyla bi yere kadar.
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Angel Eyes 7 yıl
Zynga işini biliyor. Reel para ile oyunlarda istediğini yapmak sanırım insanların hoşuna gidiyor. Bu para tuzağına düşmemek lazım. Bir de önce para ile satın aldığınız gold vb. şeyden bir miktar veriyor size.


EA'nın bu kadar düşeceğini sanmıyorum.
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OvernightSensation 7 yıl
Battlefield Heroes gibi oyunlar da sosyal ağlarda olsa baya ileri gitmiş olur.
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madenci ilyas 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

Battlefield Heroes gibi oyunlar da sosyal ağlarda olsa baya ileri gitmiş olur.

Zynga filan yalan olur eğer olursa.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Üstünden mi? Altından mı ?


NFS world gibi ücretsiz oyunları arttırmalı EA games bence :)
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