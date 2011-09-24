EA CEO'su Riccitiello: Zynga'yı geçmek istiyoruz

Son on yılda video oyunları endüstrisinin aldığı mesafe gerçekten takdire şayan. PC ve konsol donanımlarında yaşanan büyük atılım Hollywood yapımları ile yarışır seviyede oyunları karşımıza çıkardı. Video oyunları pazarı neredeyse Hollywood bütçesine yaklaştı.

Ancak sosyal ağların yükselişi ile buradaki oyunlar da yapımcılarına servet kazandırmaya başladı. Facebook'tan tanıdığımız Zynga dev firmalar arasında yerini aldı.





Video oyunları alanındaki lider firmalardan EA'nin yapımı Sims Social, en aktif oynanan ve en büyük ikinci Facebook oyunu olma başarısını gösterdi. Bu başarı EA firmasını oldukça cesaretlendirdi. Video oyun firmalarının pek ilgilenmediği sosyal ağlar böylece yeni hedef haline geldi.





EA firması sosyal ağların önemini anladı ve gelecek planları yapmaya başladı. EA CEO'su önümüzdeki iki veya üç yılda çevrimiçi oyun pazarından 3 milyar dolar gelir beklediklerini açıkladı.





John Riccitiello ABD'de gerçekleştirilen Reklam Odası etkinliğinde soruları cevapladı. Riccitiello, Sims Social oyununun 53 milyon aktif, 100 milyon toplam oyuncuya sahip olduğunu belirtti. Bu rakam Zynga'nın yarısı olsa da bir yıl öncesine göre büyük bir başarı.





EA firmasının hedefi Zynga'yı sosyal oyun alanında geride bırakmak. Ancak EA firması farklı bir yol izleyecek. Oyun içi eşya satışı yerine abonelik ve eklentiler ile gelirlerini artırmaya çalışacak.





Bu alanda Zynga'nın rakibi olabilmek için EA firmasının Sims Social oyunundan fazlasını yapması gerekiyor. Özelikle PopCap'in satın alınmasından sonra Battlefield gibi yapımların sosyal alana uyarlanması şart.