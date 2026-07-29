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    Microsoft, Xbox erişim sorunlarının nedenini açıkladı

    Microsoft, Temmuz 2026'da yaşanan küresel Xbox erişim sorununun nedenini açıkladı. Şirket, lisans doğrulama hizmetindeki arızanın hem dijital hem de disk tabanlı oyunları etkilediğini doğruladı.

    Microsoft, Xbox erişim sorunlarının nedenini açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 27 Temmuz tarihinde dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu etkileyen Xbox erişim sorununun nedenini resmi olarak paylaştı. Şirket, yaşanan kesintinin Xbox altyapısından bağımsız çalışan bir lisans doğrulama hizmetindeki arızadan kaynaklandığını açıkladı. Söz konusu sorun nedeniyle oyuncular satın aldıkları oyunları başlatamadı, hesaplarına giriş yapamadı ve yeni satın alma işlemleri gerçekleştiremedi.

    Sorunun kaynağı lisans doğrulama sistemi

    Xbox CTO'su Scott Van Vliet, arızanın kullanıcıların satın aldığı içeriklere erişim haklarını doğrulayan "entitlement check" sistemini etkilediğini belirtti. Bu sistem, dijital hak yönetimi kapsamında kullanıcıların sahip olduğu oyun ve içeriklerin doğrulanmasını sağlıyor. Arıza yalnızca oyuncuları değil, Microsoft ile çalışan oyun yayıncılarını da etkiledi. Aynı altyapıyı kullanan iş ortakları, oyunlarını ve ilgili hizmetlerini yönetmekte sorun yaşadı.

    Microsoft, destek ekibinin sorunu kısa sürede tespit ederek arızalı hizmeti ağın geri kalanından izole ettiğini açıkladı. Trafik, çalışmaya devam eden diğer sunuculara yönlendirilirken Xbox hizmetleri kademeli olarak yeniden erişime açıldı. Bu nedenle bazı bölgelerde kullanıcılar hizmetlere daha erken erişebilirken, diğer bölgelerde bekleme süresi daha uzun oldu.

    Microsoft yeni önlemler alacak

    Scott Van Vliet, bu ölçekteki bir platform için tek bir hata noktasına sahip olmanın kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Şirket, oturum açma ve oyun başlatma süreçlerini destekleyen sistemleri daha dayanıklı hale getirmek ve benzer kesintilere daha hızlı müdahale edebilmek için altyapıda çeşitli iyileştirmeler üzerinde çalıştığını duyurdu.

    Yaşanan kesintinin, oyun sektörünün giderek dijital dağıtıma yöneldiği bir dönemde gerçekleştiğini belirtmek gerek. Özellikle fiziksel oyunların geleceğinin tartışıldığı bu süreçte, çevrimiçi lisans kontrolünün başarısız olması durumunda kullanıcıların satın aldıkları içeriklere erişememesi, oyuncular arasında önemli endişelere yol açtı.

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